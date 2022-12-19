Сервисы Microsoft в облаке
Создайте удалённый облачный офис на сервисах Microsoft за несколько минут.
В облаке Yandex Cloud вам доступны лицензионные продукты, решения и службы в новом облачном формате — более надёжные, масштабируемые и удобные.
Лицензии Microsoft временно не предоставляются. Используйте продукты по модели BYOL.
Почему эту задачу нужно решать с Yandex Cloud
Лёгкое масштабирование
Добавляйте и отключайте виртуальные машины без предварительной подготовки. Используйте столько ресурсов, сколько требуется проекту.
Надёжность и безопасность
Постройте ИТ‑проект на базе отказоустойчивой инфраструктуры, соответствующей 152‑ФЗ, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 и PCI DSS.
Кластер MS SQL Server™
Создайте отказоустойчивый кластер СУБД, установив SQL Server™ на виртуальные машины в разных зонах доступности.
Архитектура решения
Создавайте надёжные, простые в управлении и масштабируемые приложения и проекты, используя передовые решения Yandex Cloud.
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Узнайте, как при помощи Packer, Terraform и Powershell развернуть виртуальные машины с Windows Server.