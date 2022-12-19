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Сервисы Microsoft в облаке
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Сервисы Microsoft в облаке

Создайте удалённый облачный офис на сервисах Microsoft за несколько минут.

В облаке Yandex Cloud вам доступны лицензионные продукты, решения и службы в новом облачном формате — более надёжные, масштабируемые и удобные.

Лицензии Microsoft временно не предоставляются. Используйте продукты по модели BYOL.

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Почему эту задачу нужно решать с Yandex Cloud

Лёгкое масштабирование

Добавляйте и отключайте виртуальные машины без предварительной подготовки. Используйте столько ресурсов, сколько требуется проекту.

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Надёжность и безопасность

Постройте ИТ‑проект на базе отказоустойчивой инфраструктуры, соответствующей 152‑ФЗ, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 и PCI DSS.

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Кластер MS SQL Server

Создайте отказоустойчивый кластер СУБД, установив SQL Server на виртуальные машины в разных зонах доступности.

Архитектура решения

Создавайте надёжные, простые в управлении и масштабируемые приложения и проекты, используя передовые решения Yandex Cloud.

Попробуйте сделать самостоятельно 

Посмотрите вебинар

Узнайте, как при помощи Packer, Terraform и Powershell развернуть виртуальные машины с Windows Server.

Сервисы, которые решат эту задачу 

Компании, которые нам доверяют 

Малому и среднему бизнесу нужны нормальный документооборот, работающая почта, разграничение ролей и доступов. В этой ситуации ИТ уходит в облако, в том числе мигрируют Active Directory и Exchange, и у заказчика остаётся лишь минимальная инфраструктура
Денис Курманов,
начальник технического блока компании «Протон»
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Партнёры, которые помогут 

Наши партнёры создадут ИТ-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость и возьмут на себя разработку и поддержку решения.

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