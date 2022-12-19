1С в облаке

Удалённую работу с 1С можно организовать безопасно и эффективно — для этого нужно доверить обслуживание инфраструктуры надёжному облачному провайдеру.

С Yandex Cloud вы сможете использовать все преимущества облаков — масштабируемость, безопасность, экономичность.