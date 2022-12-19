1С в облаке
Удалённую работу с 1С можно организовать безопасно и эффективно — для этого нужно доверить обслуживание инфраструктуры надёжному облачному провайдеру.
С Yandex Cloud вы сможете использовать все преимущества облаков — масштабируемость, безопасность, экономичность.
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1С в облаке под ключ
Разверните приложение из готового образа и приступайте к работе, а мы возьмём на себя вопросы управления лицензиями и обновления баз данных. Переустановка или подключение нового сервера приложений не потребует повторной активации лицензии.
Масштабирование по требованию
Моментально реагируйте на любые изменения в бизнесе, настраивая производительность виртуальных машин в реальном времени и контролируя стоимость используемых ресурсов.
Защищённая платформа
Сервисы Yandex Cloud соответствуют требованиям международных и национальных стандартов ISO, GDPR, PCI DSS и ГОСТ Р 57580. Выполнение платформой всех требований 152‑ФЗ по высшему уровню защищённости (УЗ-1) подтверждено аттестатом.
Повышайте доступность 1С
Отказоустойчивость сервера приложений 1С достигается за счёт работы опытных специалистов, встроенных инструментов резервирования и использования управляемых сервисов для 1С: PostgreSQL.
Неограниченные возможности кастомизации и интеграций
Используйте в облаке любые варианты кастомизации 1С — от настройки внешних отчётов и обработок до изменения исходного кода приложения.
Оптимизируйте стоимость владения
Создавайте кластера Linux-серверов 1С: Предприятия с помощью управляемых сервисов PostgreSQL, оптимизированных для работы с 1С на Linux. Технологии репликации и хранения данных обеспечат высокий уровень надёжности.
Архитектура решения
Создавайте надёжные, простые в управлении и масштабируемые приложения и проекты, используя передовые решения Yandex Cloud.
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Вопросы и ответы
Что произойдёт с лицензией 1С, если изменится конфигурация виртуальной машины? В каких случаях происходит сбой ключей и как этого избежать?
Если вы добавили в конфигурацию вычислительные ресурсы — например, оперативную память, жёсткий диск, vCPU — лицензия будет продолжать работать. Сбой лицензии может произойти, если вы, наоборот, уменьшили характеристики одного из элементов виртуальной машины сервера 1С. Её доступность может привязываться к таким параметрам, как имя сервера и версия операционной системы.
В случае сбоя ключей нужно повторно активировать программные лицензии. Мы рекомендуем сперва настроить сервер лицензий 1С, выполнить подключение и протестировать выбранную конфигурацию виртуальной машины без активации лицензии. Только после этого лицензию можно активировать.
Если вы добавили в конфигурацию вычислительные ресурсы — например, оперативную память, жёсткий диск, vCPU — лицензия будет продолжать работать. Сбой лицензии может произойти, если вы, наоборот, уменьшили характеристики одного из элементов виртуальной машины сервера 1С. Её доступность может привязываться к таким параметрам, как имя сервера и версия операционной системы.
В случае сбоя ключей нужно повторно активировать программные лицензии. Мы рекомендуем сперва настроить сервер лицензий 1С, выполнить подключение и протестировать выбранную конфигурацию виртуальной машины без активации лицензии. Только после этого лицензию можно активировать.
Включена ли лицензия 1С в стоимость услуг Yandex Cloud?
Нет, лицензию нужно приобретать самостоятельно. Это можно сделать в компании 1С или у её партнёров.
Нет, лицензию нужно приобретать самостоятельно. Это можно сделать в компании 1С или у её партнёров.
Можно ли перенести уже используемые ключи 1С из локальной IT-инфраструктуры в Yandex Cloud?
Да, это возможно. Если у вас есть ключи, которые вы уже используете в своей инфраструктуре, и вы планируете переехать в Yandex Cloud, в компании 1С можно заказать услугу замены аппаратных ключей на программные лицензии.
Да, это возможно. Если у вас есть ключи, которые вы уже используете в своей инфраструктуре, и вы планируете переехать в Yandex Cloud, в компании 1С можно заказать услугу замены аппаратных ключей на программные лицензии.
Предлагаемый образ в маркетплейсе — это сервер 1С-предприятия или сервер лицензирования?
Образ 1С: Предприятие 8.3 в маркетплейсе можно использовать и как сервер 1С-предприятия, и как сервер лицензирования. С точки зрения установленных пакетов разницы при использовании образа нет. И сервер предприятия, и сервер лицензирования требуют одни и те же пакеты, но выполняют разную роль. Вы назначаете её сами в требованиях функциональности в кластере 1С.
Образ 1С: Предприятие 8.3 в маркетплейсе можно использовать и как сервер 1С-предприятия, и как сервер лицензирования. С точки зрения установленных пакетов разницы при использовании образа нет. И сервер предприятия, и сервер лицензирования требуют одни и те же пакеты, но выполняют разную роль. Вы назначаете её сами в требованиях функциональности в кластере 1С.
Как организована информационная безопасность 1С в Yandex Cloud?
Федеральный закон РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» напрямую касается 1С. Yandex Cloud соответствует всем его требованиям и индустриальным стандартам. Вся инфраструктура и сервисы аттестованы по наивысшему уровню защищённости (УЗ-1). Это значит, что можно размещать данные вплоть до государственных информационных систем.
Федеральный закон РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» напрямую касается 1С. Yandex Cloud соответствует всем его требованиям и индустриальным стандартам. Вся инфраструктура и сервисы аттестованы по наивысшему уровню защищённости (УЗ-1). Это значит, что можно размещать данные вплоть до государственных информационных систем.
Насколько производительна 1С при размещении в Yandex Cloud?
Yandex Cloud показывает хорошие результаты при тестировании реальных нагрузок системы. Кроме того, есть методы для улучшения производительности: например, локальные диски для нагруженных систем или выделенные хосты с отключением CPU. А ещё можно увеличить размер диска, от которого в Yandex Cloud зависит производительность.
Ключевая характеристика правильного теста производительности — стоимость обслуживания вашей системы 1С в облаке. Чтобы понять, подходит ли вам Yandex Cloud, нужно разместить вашу систему с вашими нагрузками и данными, зафиксировать показатели производительности, которым вы следуете, и ориентироваться на полученную стоимость. Только такой анализ может быть реальным показателем выполнения требований к нагрузке системы. Вы потратите больше времени, но на выходе у вас появятся план и понимание, нужно ли мигрировать в Yandex Cloud. Техническая поддержка Yandex Cloud поможет, если возникнут трудности.
Если у вас подключён один из платных тарифов, для рекомендаций по совместимости с 1С советуем настроить тарифный план «Бизнес» или наши профессиональные сервисы.
Тестирование железа без нагрузки, приближенной к реальной, нецелесообразно. Результаты синтетических тестов не похожи на реальные условия эксплуатации 1С. Большинство таких тестов ориентированы на частное облако и не тестируют взаимосвязь инфраструктурных компонентов в публичном облаке корректно.
Yandex Cloud показывает хорошие результаты при тестировании реальных нагрузок системы. Кроме того, есть методы для улучшения производительности: например, локальные диски для нагруженных систем или выделенные хосты с отключением CPU. А ещё можно увеличить размер диска, от которого в Yandex Cloud зависит производительность.
Ключевая характеристика правильного теста производительности — стоимость обслуживания вашей системы 1С в облаке. Чтобы понять, подходит ли вам Yandex Cloud, нужно разместить вашу систему с вашими нагрузками и данными, зафиксировать показатели производительности, которым вы следуете, и ориентироваться на полученную стоимость. Только такой анализ может быть реальным показателем выполнения требований к нагрузке системы. Вы потратите больше времени, но на выходе у вас появятся план и понимание, нужно ли мигрировать в Yandex Cloud. Техническая поддержка Yandex Cloud поможет, если возникнут трудности.
Если у вас подключён один из платных тарифов, для рекомендаций по совместимости с 1С советуем настроить тарифный план «Бизнес» или наши профессиональные сервисы.
Тестирование железа без нагрузки, приближенной к реальной, нецелесообразно. Результаты синтетических тестов не похожи на реальные условия эксплуатации 1С. Большинство таких тестов ориентированы на частное облако и не тестируют взаимосвязь инфраструктурных компонентов в публичном облаке корректно.
Можно ли использовать DNS-имена для 1С-серверов вместо локальных IP-адресов?
Да, можно воспользоваться DNS-именами в случае, если ваша сеть настроена таким образом. Сервер DNS может быть облачным или находиться на физических ресурсах.
Да, можно воспользоваться DNS-именами в случае, если ваша сеть настроена таким образом. Сервер DNS может быть облачным или находиться на физических ресурсах.