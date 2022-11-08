Yandex Wiki
Бесплатная база знаний для сотрудников компании.
Создавайте вики-страницы, наполняйте их информацией
и редактируйте вместе с коллегами.
и редактируйте вместе с коллегами.
Создайте базу знаний
Экономьте время на поиске информации
Оформляйте страницы
Управляйте доступом
Отслеживайте историю изменений
Добавляйте задачи и формы
Ведите план работы по проекту на Wiki
Храните на Wiki полное описание проекта и добавляйте списки задач из Tracker.
Какие ещё задачи решает Wiki
Внутренняя база знаний
Создайте общую базу знаний для всей компании и наполняйте её вместе с коллегами.
Проектная документация
Храните на Wiki полное описание проекта и добавляйте списки задач из Tracker.
Корпоративный портал
Сделайте удобный корпоративный портал для сотрудников. Разместите всю важную информацию, ссылки, контакты, формы заявок.
Вопросы и ответы
Как воспользоваться Yandex Wiki?
Yandex Wiki — это бесплатный сервис для создания базы знаний. Чтобы воспользоваться Wiki, достаточно войти в аккаунт:
- Если вы сотрудник организации Yandex Cloud, войдите в ваш рабочий аккаунт. Сервис Wiki будет активирован для вашей организации, и вы сразу сможете создавать и редактировать страницы.
- Если у вас ещё нет организации, войдите в аккаунт на Яндексе. Для вас автоматически будет создана новая организация, и вы сможете использовать Wiki.
Yandex Wiki — это бесплатный сервис для создания базы знаний. Чтобы воспользоваться Wiki, достаточно войти в аккаунт:
- Если вы сотрудник организации Yandex Cloud, войдите в ваш рабочий аккаунт. Сервис Wiki будет активирован для вашей организации, и вы сразу сможете создавать и редактировать страницы.
- Если у вас ещё нет организации, войдите в аккаунт на Яндексе. Для вас автоматически будет создана новая организация, и вы сможете использовать Wiki.
Как настроить интеграцию Tracker и Wiki?
Достаточно подключить Tracker в вашей организации. Вы сможете добавлять на страницы и в динамические таблицы ссылки на задачи и видеть их названия, а также открывать карточку задачи из интерфейса Wiki.
Достаточно подключить Tracker в вашей организации. Вы сможете добавлять на страницы и в динамические таблицы ссылки на задачи и видеть их названия, а также открывать карточку задачи из интерфейса Wiki.
Как настроить интеграцию Wiki и Forms?
Чтобы встроить форму на страницу, используйте код для вставки на Wiki.
Чтобы сохранять на странице ответы на форму, в интерфейсе Yandex Forms перейдите на вкладку Интеграции и выберите Yandex Wiki. Подробная инструкция по ссылке.
Чтобы встроить форму на страницу, используйте код для вставки на Wiki.
Чтобы сохранять на странице ответы на форму, в интерфейсе Yandex Forms перейдите на вкладку Интеграции и выберите Yandex Wiki. Подробная инструкция по ссылке.