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Wiki

Yandex Wiki

Бесплатная база знаний для сотрудников компании.

Создавайте вики-страницы, наполняйте их информацией
и редактируйте вместе с коллегами.

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Создайте базу знаний
Храните на Wiki описания проектов, рабочие инструкции и другую информацию. Структурируйте информацию: создавайте иерархию вложенных страниц и связывайте их перекрёстными ссылками.
Экономьте время на поиске информации
Используйте поиск по всем страницам базы знаний, чтобы быстро находить ответы на ваши вопросы.
Оформляйте страницы
Форматируйте текст, добавляйте рисунки, таблицы и ссылки с помощью разметки Markdown. Помогайте коллегам фокусироваться на главном с помощью заголовков и катов.
Управляйте доступом
Откройте базу знаний для всех сотрудников, ограничьте возможность редактировать ваши страницы или запретите просматривать конфиденциальную информацию.
Отслеживайте историю изменений
Все правки страниц сохраняются в истории изменений. Вы получите уведомления об изменениях страницы, на которую подписаны.
Добавляйте задачи и формы
Добавляйте списки задач из Tracker — названия и исполнители задач будут обновляться автоматически. Встраивайте на страницы формы для заявок и опросов из Forms.
Yandex Tracker

Ведите план работы по проекту на Wiki

Храните на Wiki полное описание проекта и добавляйте списки задач из Tracker.

Какие ещё задачи решает Wiki

Внутренняя база знаний

Создайте общую базу знаний для всей компании и наполняйте её вместе с коллегами.

Проектная документация

Храните на Wiki полное описание проекта и добавляйте списки задач из Tracker.

Корпоративный портал

Сделайте удобный корпоративный портал для сотрудников. Разместите всю важную информацию, ссылки, контакты, формы заявок.

Вопросы и ответы

Как воспользоваться Yandex Wiki?

Yandex Wiki — это бесплатный сервис для создания базы знаний. Чтобы воспользоваться Wiki, достаточно войти в аккаунт:

  • Если вы сотрудник организации Yandex Cloud, войдите в ваш рабочий аккаунт. Сервис Wiki будет активирован для вашей организации, и вы сразу сможете создавать и редактировать страницы.
  • Если у вас ещё нет организации, войдите в аккаунт на Яндексе. Для вас автоматически будет создана новая организация, и вы сможете использовать Wiki.

Yandex Wiki — это бесплатный сервис для создания базы знаний. Чтобы воспользоваться Wiki, достаточно войти в аккаунт:

  • Если вы сотрудник организации Yandex Cloud, войдите в ваш рабочий аккаунт. Сервис Wiki будет активирован для вашей организации, и вы сразу сможете создавать и редактировать страницы.
  • Если у вас ещё нет организации, войдите в аккаунт на Яндексе. Для вас автоматически будет создана новая организация, и вы сможете использовать Wiki.

Как настроить интеграцию Tracker и Wiki?

Достаточно подключить Tracker в вашей организации. Вы сможете добавлять на страницы и в динамические таблицы ссылки на задачи и видеть их названия, а также открывать карточку задачи из интерфейса Wiki.

На страницу Tracker

Достаточно подключить Tracker в вашей организации. Вы сможете добавлять на страницы и в динамические таблицы ссылки на задачи и видеть их названия, а также открывать карточку задачи из интерфейса Wiki.

На страницу Tracker

Как настроить интеграцию Wiki и Forms?

Чтобы встроить форму на страницу, используйте код для вставки на Wiki.

Чтобы сохранять на странице ответы на форму, в интерфейсе Yandex Forms перейдите на вкладку Интеграции и выберите Yandex Wiki. Подробная инструкция по ссылке.

На страницу Yandex Forms

Чтобы встроить форму на страницу, используйте код для вставки на Wiki.

Чтобы сохранять на странице ответы на форму, в интерфейсе Yandex Forms перейдите на вкладку Интеграции и выберите Yandex Wiki. Подробная инструкция по ссылке.

На страницу Yandex Forms

Начните пользоваться Yandex Wiki

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