Защита облачной инфраструктуры
- Бесплатный курс
- 2 часа теории и 8 часов практики
На этом курсе вы
Узнаете, как защитить свои облачные ресурсы
Познакомитесь с ключевыми концепциями обеспечения безопасности вашей облачной инфраструктуры
Освоите все подходы и приёмы на практике
Создадите в облаке интернет-магазин и последовательно закроете дыры в его безопасности
Научитесь создавать защищённые системы
Поймёте, что и как нужно делать в первую очередь и как поддерживать необходимый уровень безопасности в дальнейшем
Кому подойдёт курс
Кому подойдёт курс
Сотрудникам, отвечающим за информационную безопасность, инженерам DevOps или SRE, разработчикам, которые интересуются безопасностью облачных ресурсов.
Вы научитесь использовать сервисы Yandex Cloud, чтобы обеспечивать сетевую безопасность своей инфраструктуры, грамотно настраивать доступ пользователей и надёжно контролировать события безопасности.
Краткий обзор
Краткий обзор
Познакомьтесь!
Авторы курса — архитекторы Yandex Cloud Алексей Миртов и Евгений Парфенов — расскажут, о чём курс и чем он будет полезен.
Мы ждём, что вы
Понимаете принципы работы сетей
Будем использовать группы безопасности и VPN
Знаете, как организовать доступ к ресурсам
Настроим федерацию удостоверений Keycloak
Умеете работать с командной строкой
Будем работать с bash/Powershell и Yandex Cloud CLI
Программа курса
Введение
Введение
Узнаете о том, что вас будет ждать в курсе, и получите рекомендации, как подготовиться к его прохождению.
Подготовка тестовой инфраструктуры
Подготовка тестовой инфраструктуры
Группы безопасности
Группы безопасности
Защищённое соединение с облаком
Защищённое соединение с облаком
Доступ пользователей
Доступ пользователей
События безопасности
События безопасности
В заключение…
В заключение…
Как вы будете учиться
Изучение теории
Смотрите короткие видеоуроки и читайте материалы в любое удобное время
Выполнение практических заданий
Решайте конкретные прикладные задачи на примере развёрнутого в облаке интернет-магазина
Поддержка и обмен опытом
Начните сегодня
Создайте в облаке интернет-магазин и обеспечьте его безопасность вместе с архитекторами Yandex Cloud