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Защита облачной инфраструктуры

  • Бесплатный курс
  • 2 часа теории и 8 часов практики
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На этом курсе вы

Узнаете, как защитить свои облачные ресурсы

Познакомитесь с ключевыми концепциями обеспечения безопасности вашей облачной инфраструктуры

Освоите все подходы и приёмы на практике

Создадите в облаке интернет-магазин и последовательно закроете дыры в его безопасности

Научитесь создавать защищённые системы

Поймёте, что и как нужно делать в первую очередь и как поддерживать необходимый уровень безопасности в дальнейшем

Кому подойдёт курс

Сотрудникам, отвечающим за информационную безопасность, инженерам DevOps или SRE, разработчикам, которые интересуются безопасностью облачных ресурсов.

Вы научитесь использовать сервисы Yandex Cloud, чтобы обеспечивать сетевую безопасность своей инфраструктуры, грамотно настраивать доступ пользователей и надёжно контролировать события безопасности.

Краткий обзор

Познакомьтесь!
Авторы курса — архитекторы Yandex Cloud Алексей Миртов и Евгений Парфенов — расскажут, о чём курс и чем он будет полезен.

Мы ждём, что вы

Понимаете принципы работы сетей

Будем использовать группы безопасности и VPN

Знаете, как организовать доступ к ресурсам

Настроим федерацию удостоверений Keycloak

Умеете работать с командной строкой

Будем работать с bash/Powershell и Yandex Cloud CLI

Программа курса

Введение

Узнаете о том, что вас будет ждать в курсе, и получите рекомендации, как подготовиться к его прохождению.

Как вы будете учиться

Изучение теории

Смотрите короткие видеоуроки и читайте материалы в любое удобное время

Выполнение практических заданий

Решайте конкретные прикладные задачи на примере развёрнутого в облаке интернет-магазина

Поддержка и обмен опытом

Делитесь опытом с коллегами и задавайте вопросы в telegram-чате Yandex Cloud: Security

Начните сегодня

Создайте в облаке интернет-магазин и обеспечьте его безопасность вместе с архитекторами Yandex Cloud

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