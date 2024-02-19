Практикующим BI и продуктовым аналитикам.

Это инструментальный курс: мы не учим профессии BI‑аналитика, а помогаем освоить инструмент для визуализации и анализа.

Всем, кто хочет быстро создавать графики и дашборды и делиться ими.

Вы научитесь выбирать подходящую схему данных и способ работы с ними. Сможете самостоятельно настроить работу сервисов и интеграцию между ними.