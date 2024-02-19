Основы работы с DataLens
- Бесплатный практический курс
- Девять модулей с теорией и практикой
- Работа в Yandex DataLens над реальными кейсами
Чему вы научитесь
Разберётесь с функциональностью и особенностями DataLens
Узнаете, как работать со сложными формулами и использовать параметры.
Узнаете практики решения сложных аналитических задач в инструменте
Построите набор аналитических графиков и спроектируете what-if калькуляторы с визуальным отображением результатов.
Решите реальные аналитические кейсы с помощью DataLens
Исследуете, какие товары лучше всего продаются в новогодний сезон и оптимизируете их доставку.
Что такое DataLens
Что такое DataLens
Yandex DataLens — бесплатный инструмент для визуализации и анализа данных от Yandex Cloud. Он позволяет быстро создавать графики и дашборды, чтобы наглядно и понятно представлять результаты и находить инсайты.
Кому подойдёт курс
Кому подойдёт курс
Практикующим BI и продуктовым аналитикам.
Это инструментальный курс: мы не учим профессии BI‑аналитика, а помогаем освоить инструмент для визуализации и анализа.
Всем, кто хочет быстро создавать графики и дашборды и делиться ими.
Вы научитесь выбирать подходящую схему данных и способ работы с ними. Сможете самостоятельно настроить работу сервисов и интеграцию между ними.
Курс подойдёт всем, кто хочет освоить инструмент, но будет проще, если вы
Работаете с данными и представляете, как их анализировать
- Работали с Docker и знаете основные команды
- Представляете, как устроены бизнес‑процессы в компании
- Работали с данными для проверки гипотез
- Знаете основные метрики бизнеса
Уже работали в других BI‑системах
- Создавали графики и дашборды
- Работали с Tableau, Power BI или другими программами визуализации
- Знакомы с концепциями мер и измерений
Знаете основы SQL
- Можете прочитать запрос
- Можете создать простую выборку с фильтрацией и джойнами
- Работали с DBeaver или с аналогичными программами
Программа обучения
Подключения и датасеты
Подключения и датасеты
- Узнаете, как подключаться к данным и создавать подготовленные источники данных.
- Создадите селф‑сервис‑датасет для команды категорийных менеджеров.
Чарты
Чарты
Дашборд
Дашборд
Вычисляемые поля. Базовый уровень
Вычисляемые поля. Базовый уровень
Параметризация
Параметризация
Основные правила визуализации данных
Основные правила визуализации данных
Карты
Карты
Доступы
Доступы
Вычисляемые поля. Продвинутый уровень
Вычисляемые поля. Продвинутый уровень
На время прохождения курса вы станете BI-аналитиком в команде маркетплейса «Живём один раз». Всё как в жизни: реальные кейсы, помощь с практическими задачами и шутки тимлида.
Авторы курса
Роман Бунин
Евангелист Yandex DataLens
Павел Дубинин
Менеджер продукта Yandex DataLens
Костас Спирлиев
Аналитик‑разработчик BI, Яндекс Лавка
Игорь Растокин
BI‑аналитик HR‑департамента Яндекса
Как вы будете учиться
Изучение теории
Читайте интересные лонгриды в удобное время
Решение практических заданий
Пробуйте силы на реальных аналитических кейсах
Обмен опытом
Частые вопросы
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Все материалы курса доступны вам бесплатно.
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