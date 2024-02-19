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Основы работы с DataLens

  • Бесплатный практический курс
  • Девять модулей с теорией и практикой
  • Работа в Yandex DataLens над реальными кейсами
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Чему вы научитесь

Разберётесь с функциональностью и особенностями DataLens

Узнаете, как работать со сложными формулами и использовать параметры.

Узнаете практики решения сложных аналитических задач в инструменте

Построите набор аналитических графиков и спроектируете what-if калькуляторы с визуальным отображением результатов.

Решите реальные аналитические кейсы с помощью DataLens

Исследуете, какие товары лучше всего продаются в новогодний сезон и оптимизируете их доставку.

Что такое DataLens

Yandex DataLens — бесплатный инструмент для визуализации и анализа данных от Yandex Cloud. Он позволяет быстро создавать графики и дашборды, чтобы наглядно и понятно представлять результаты и находить инсайты.

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Кому подойдёт курс

Практикующим BI и продуктовым аналитикам.

Это инструментальный курс: мы не учим профессии BI‑аналитика, а помогаем освоить инструмент для визуализации и анализа.

Всем, кто хочет быстро создавать графики и дашборды и делиться ими.

Вы научитесь выбирать подходящую схему данных и способ работы с ними. Сможете самостоятельно настроить работу сервисов и интеграцию между ними.

Курс подойдёт всем, кто хочет освоить инструмент, но будет проще, если вы

Курсы DataLens

Работаете с данными и представляете, как их анализировать

  • Работали с Docker и знаете основные команды
  • Представляете, как устроены бизнес‑процессы в компании
  • Работали с данными для проверки гипотез
  • Знаете основные метрики бизнеса
Обучение DataLens

Уже работали в других BI‑системах

  • Создавали графики и дашборды
  • Работали с Tableau, Power BI или другими программами визуализации
  • Знакомы с концепциями мер и измерений
Практикум по DataLens

Знаете основы SQL

  • Можете прочитать запрос
  • Можете создать простую выборку с фильтрацией и джойнами
  • Работали с DBeaver или с аналогичными программами

Программа обучения

Подключения и датасеты

  • Узнаете, как подключаться к данным и создавать подготовленные источники данных.
  • Создадите селф‑сервис‑датасет для команды категорийных менеджеров.

На время прохождения курса вы станете BI-аналитиком в команде маркетплейса «Живём один раз». Всё как в жизни: реальные кейсы, помощь с практическими задачами и шутки тимлида.

Авторы курса

Автор курса: Роман Бунин

Роман Бунин

Евангелист Yandex DataLens

Автор курса: Павел Дубинин

Павел Дубинин

Менеджер продукта Yandex DataLens

Автор курса: Костас Спирлиев

Костас Спирлиев

Аналитик‑разработчик BI, Яндекс Лавка

Автор курса: Игорь Растокин

Игорь Растокин

BI‑аналитик HR‑департамента Яндекса

Как вы будете учиться

Изучение теории

Читайте интересные лонгриды в удобное время

Решение практических заданий

Пробуйте силы на реальных аналитических кейсах

Обмен опытом

Делитесь опытом с коллегами в telegram‑чате комьюнити Yandex DataLens

Частые вопросы

Сколько стоит обучение?

Все материалы курса доступны вам бесплатно.

Начните обучение уже сегодня

Научитесь решать привычные задачи быстрее с помощью нового инструмента

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