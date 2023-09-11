Термины и определения, используемые в настоящих условиях:

Грант — скидка, которая предоставляется Участникам акции на использование любых сервисов Yandex Cloud. Размер скидки соответствует размеру гранта. Скидка применяется к итоговой стоимости потребленных услуг.

Промокод — пароль, являющийся средством для получения Гранта.

Участник — имеет значение, присвоенное этому термину в п. 5 настоящих условий.

Организатором акции является Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Облако» (ОГРН 1187746678580) (далее — «Организатор»). Акция (выдача Промокодов на получение Грантов) проводится с 1 февраля 2023 года по 20 февраля 2023 года (обе даты включительно). Место проведения Акции: в сети «Интернет». Принимая участие в акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящими условиями Акции, размещенными в сети «Интернет» по адресу: https://cloud.yandex.ru/grant-x2/terms (далее — «Правила»). В Акции могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые соответствуют следующим условиям (далее — «Участники»):

5.1. Не являются платящим клиентом сервиса «Яндекс.Облако»;

5.2. Зарегистрированы на территории РФ;

5.3. Являются пользователями любой из облачных платформ, которые участвуют в акции: Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Digital Ocean (DO), Hetzner, VK Cloud Solutions, Sbercloud, Selectel (далее — «Облачные платформы, участвующие в Акции») или пользуются услугой колокейшн (размещение серверов и сетевого оборудования в пространстве дата‑центров) любого из провайдеров таких услуг (далее — «Услуга Колокейшн»);

5.4. Предъявили подтверждение оплаты услуг любой из Облачных платформ, участвующих в Акции, или Услуги Колокейшн, на сумму не менее 10 000 (десяти тысяч) российских рублей или 100 (ста) долларов США или аналогичной суммы в другой валюте (по курсу ЦБ РФ на день оплаты), при условии, что оплата произошла не ранее, чем 1 июня 2022 года. Участник вправе предоставить не более 1 (одного) подтверждения оплаты услуг Облачных платформ или Услуг Колокейшн в отношении каждого из провайдеров, участвующих в Акции.

5.5. В акции не могут принять участие пользователи, которые ранее получили и потребили грант от Яндекс.Облака на сумму более, чем 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей;