Условия акции «Загрузите чек — получите грант x2»
Термины и определения, используемые в настоящих условиях:
Грант — скидка, которая предоставляется Участникам акции на использование любых сервисов Yandex Cloud. Размер скидки соответствует размеру гранта. Скидка применяется к итоговой стоимости потребленных услуг.
Промокод — пароль, являющийся средством для получения Гранта.
Участник — имеет значение, присвоенное этому термину в п. 5 настоящих условий.
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Организатором акции является Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Облако» (ОГРН 1187746678580) (далее — «Организатор»).
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Акция (выдача Промокодов на получение Грантов) проводится с 1 февраля 2023 года по 20 февраля 2023 года (обе даты включительно).
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Место проведения Акции: в сети «Интернет».
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Принимая участие в акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящими условиями Акции, размещенными в сети «Интернет» по адресу: https://cloud.yandex.ru/grant-x2/terms (далее — «Правила»).
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В Акции могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые соответствуют следующим условиям (далее — «Участники»):
5.1. Не являются платящим клиентом сервиса «Яндекс.Облако»;
5.2. Зарегистрированы на территории РФ;
5.3. Являются пользователями любой из облачных платформ, которые участвуют в акции: Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Digital Ocean (DO), Hetzner, VK Cloud Solutions, Sbercloud, Selectel (далее — «Облачные платформы, участвующие в Акции») или пользуются услугой колокейшн (размещение серверов и сетевого оборудования в пространстве дата‑центров) любого из провайдеров таких услуг (далее — «Услуга Колокейшн»);
5.4. Предъявили подтверждение оплаты услуг любой из Облачных платформ, участвующих в Акции, или Услуги Колокейшн, на сумму не менее 10 000 (десяти тысяч) российских рублей или 100 (ста) долларов США или аналогичной суммы в другой валюте (по курсу ЦБ РФ на день оплаты), при условии, что оплата произошла не ранее, чем 1 июня 2022 года. Участник вправе предоставить не более 1 (одного) подтверждения оплаты услуг Облачных платформ или Услуг Колокейшн в отношении каждого из провайдеров, участвующих в Акции.
5.5. В акции не могут принять участие пользователи, которые ранее получили и потребили грант от Яндекс.Облака на сумму более, чем 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей;
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Для участия в Акции необходимо не позднее 20 февраля 2023 года оставить заявку по адресу: https://cloud.yandex.ru/grant-x2/
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Участникам Акции, удовлетворяющим требованиям, указанным в п. 5 настоящих Правил, предоставляется Промокод на сумму, равную двукратному размеру суммы, указанной в п. 5.4 настоящих Правил, но не более суммы указанной в п. 8 настоящих правил. Сумма по Промокоду начисляется в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день начисления.
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Максимальный размер всех Промокодов, предоставленных Участнику в рамках Акции не может превышать 1 000 000 (один миллион) рублей.
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Промокод может быть активирован в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его предоставления. По истечению данного периода Промокод не может быть активирован.
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Активированный Промокод может быть использован для получения скидки на оплату услуг платформы «Яндекс.Облако» в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента его предоставления. По истечении указанного периода скидка, предоставляемая Промокодом, становится недействительна.
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Скидка, которая предоставляется посредством Промокода, распространяется на все сервисы Яндекс.Облака.
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Организатор вправе отказать любому Участнику в предоставлении Промокода и скидки на сервисы, а также отозвать предоставленный в рамках Акции Промокод и/или скидку без объяснения причин.