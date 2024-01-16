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Совершенствуйте бизнес
с помощью облачных технологий

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Истории наших клиентов

84% компаний видят значимый экономический эффект от внедрения облачных технологий

Скорее всего, ваша компания уже использует облачные технологии или рассматривает возможность их применения. Таких компаний на российском рынке уже 68% — мы выяснили это в совместном исследовании с EY.

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Yandex Cloud — платформа облачных сервисов и технологий для построения цифровых продуктов

Почему крупный бизнес выбирает Yandex Cloud

Полностью управляем своей платформой

Всё разрабатываем сами: от серверных стоек в дата-центрах до платформенных сервисов и не зависим ни от сторонних провайдеров, ни от вектора и скорости развития технологий.

Мы интегрируем внешние технологии в готовом для использования виде и предоставляем единый пользовательский опыт, биллинг и техническую поддержку для всех сервисов.

Инвестируем в повышение технологической экспертизы наших клиентов

Мы хотим, чтобы ваши IT-специалисты становились компетентными в облачных технологиях.

Мы запустили собственную программу обучения для инженеров облачных сервисов, каждый месяц проводим до восьми прикладных вебинаров, а по ряду технологий — глубокое обучение.

Предоставляем команду для адаптации в облаке

Команда глубоко погружается в бизнес и разбирается в специфике отрасли, при необходимости подбирает партнёров.

Ваш персональный технический менеджер, выделенный инженер и служба поддержки будут на связи 24/7 по телефону и в мессенджерах. Поможем с архитектурой, настройкой сервисов и интеграцией с вашей инфраструктурой.

Начните знакомство с Yandex Cloud
с бесплатного пилотного проекта

Доверие лежит в основе каждого успешного партнёрства, поэтому с крупным бизнесом мы работаем по модели Success Fee. Каждому клиенту мы даём возможность оценить платформу в рамках пилота и заключаем контракт лишь после того, как подтверждена целесообразность применения наших сервисов и технологий. Мы фиксируем ценовые условия до начала проекта, даже если речь о долгосрочной основе — на 6 месяцев или 1 год.

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У нас есть специалисты с опытом в вашей отрасли — вот некоторые из них

Анна Даскал

Цифровые отрасли, медиа, телеком

Я расскажу, как облака ускоряют разработку, помогают быстро тестировать гипотезы, запускать цифровые продукты и гибко подстраиваться под плавающую нагрузку на цифровой сервис. Поделюсь опытом Мегафон, TalentTech, Skyeng, Accenture, Kaspersky и других компаний.

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Тимур Баязитов

Цифровые сервисы, медиа и развлечения

Чтобы решить, использовать ли облако, важно проанализировать стоимость владения облачной инфраструктурой и спрогнозировать возврат инвестиций. На примере анимационной студии «Петербург» («Смешарики»), VizorLabs и ТВЦ расскажу, как грамотные технические решения превращаются в преимущества.

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Сергей Сорокин

Фармацевтическая промышленность, розничная торговля, e-commerce

Облака подойдут вам, если ваши проекты нужно быстро масштабировать, но для этого не хватает инфраструктурных или платформенных ресурсов. Я помогу определить, стоит ли использовать Yandex Cloud для ваших задач, и расскажу, как оценить результаты внедрения.

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Александра Пономарёва

Розничная торговля, e-commerce, FMCG

Для кого-то облака — это смелый эксперимент, но не стоит бояться! С нами уже достигают новых результатов «Леруа Мерлен», «М.Видео — Эльдорадо», British American Tobacco, Ozon и другие компании. Буду рада рассказать об их опыте.

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Мария Кулабухова

Финансовый сектор и страхование

Я расскажу, как с помощью Yandex Cloud расширить собственную инфраструктуру, создать гибридную платформу анализа данных, автоматизировать колл-центр или внедрить голосового помощника.

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