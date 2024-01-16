Всё разрабатываем сами: от серверных стоек в дата-центрах до платформенных сервисов и не зависим ни от сторонних провайдеров, ни от вектора и скорости развития технологий.

Мы интегрируем внешние технологии в готовом для использования виде и предоставляем единый пользовательский опыт, биллинг и техническую поддержку для всех сервисов.