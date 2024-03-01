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Регистрация открыта

YandexGPT для образовательных и научных проектов

29 марта 2024 г. в 12:00Online
  • DataSphere
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О мероприятии

В прямом эфире эксперты Yandex Cloud, Высшей школы экономики и Сеченовского университета поделятся уникальным опытом использования нейросетей в научных и образовательных проектах.

Что вас ждёт на вебинаре:

  • сравним возможности популярных нейросетей, больших языковых и генеративных моделей;

  • расскажем, как интегрировать ИИ в работу образовательных и научных организаций;

  • разберем реальные кейсы из опыта специалистов Высшей школы экономики и Сеченовского университета;

  • обсудим стоимость использования и эффективность таких инструментов.

Вебинар будет полезен специалистам IT-служб вузов, руководителям образовательных программ, преподавателям, исследователям и научным сотрудникам, а также специалистам, отвечающим за интеграцию нейросетей в работу образовательных и научных организаций.

Программа

12:00

YandexGPT для образовательных и научных проектов

Дмитрий Рыбалко
12:20

Как подчинить себе машины: кейс портала НИУ ВШЭ

Дмитрий Коптюбенко
12:40

Применение LLM в медицинских научно-исследовательских проектах и образовании

Константин Кошечкин

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