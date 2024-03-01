YandexGPT для образовательных и научных проектов

В прямом эфире эксперты Yandex Cloud, Высшей школы экономики и Сеченовского университета поделятся уникальным опытом использования нейросетей в научных и образовательных проектах.

Что вас ждёт на вебинаре:

сравним возможности популярных нейросетей, больших языковых и генеративных моделей;

расскажем, как интегрировать ИИ в работу образовательных и научных организаций;

разберем реальные кейсы из опыта специалистов Высшей школы экономики и Сеченовского университета;

обсудим стоимость использования и эффективность таких инструментов.

Вебинар будет полезен специалистам IT-служб вузов, руководителям образовательных программ, преподавателям, исследователям и научным сотрудникам, а также специалистам, отвечающим за интеграцию нейросетей в работу образовательных и научных организаций.