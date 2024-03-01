YandexGPT для образовательных и научных проектов

О мероприятии
В прямом эфире эксперты Yandex Cloud, Высшей школы экономики и Сеченовского университета поделятся уникальным опытом использования нейросетей в научных и образовательных проектах.
Что вас ждёт на вебинаре:
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сравним возможности популярных нейросетей, больших языковых и генеративных моделей;
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расскажем, как интегрировать ИИ в работу образовательных и научных организаций;
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разберем реальные кейсы из опыта специалистов Высшей школы экономики и Сеченовского университета;
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обсудим стоимость использования и эффективность таких инструментов.
Вебинар будет полезен специалистам IT-служб вузов, руководителям образовательных программ, преподавателям, исследователям и научным сотрудникам, а также специалистам, отвечающим за интеграцию нейросетей в работу образовательных и научных организаций.