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Новый домен Yandex Cloud

С 25 марта изменится адрес сайта Yandex Cloud. Теперь он будет доступен по новой ссылке yandex.cloud. Рассказываем, что это значит для пользователей.

18 марта 2024 г.
5 минут чтения

Yandex Cloud будет доступен по новой удобной ссылке yandex.cloud.

После переезда мы попросим вас повторно выбрать в консоли управления логин и ввести пароль на новом домене. Это никак не повлияет на само облако — все ваши подключённые сервисы и инструменты будут доступны по новому адресу.

Перейти на домен очень просто, всего несколько шагов:

  • Зайдите в консоль управления — сайт автоматически перенесёт вас на страницу нового домена yandex.cloud.

  • Выберите нужный аккаунт из списка.

  • Введите пароль от аккаунта. Готово, теперь вы авторизованы в консоли.

Страница со списком аккаунтов

Переезд сайта Yandex Cloud на новый домен не повлияет на вашу работу.

Почему у меня не изменился домен?

Это значит, что вы продолжаете работать в консоли управления и не завершили сессию в браузере. В этом случае вы можете обновить страницу консоли. Переадресация на страницу нового домена yandex.cloud произойдёт автоматически, вам останется только выбрать логин из списка аккаунтов и ввести от него пароль.

Если у вас остались вопросы или вы хотите выразить пожелания, свяжитесь с вашим аккаунт-менеджером или службой технической поддержки Yandex Cloud.

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Команда Yandex Cloud

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Новости
Новый домен Yandex Cloud
18 марта 2024 г.
5 минут чтения
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