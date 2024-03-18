Новый домен Yandex Cloud

Yandex Cloud будет доступен по новой удобной ссылке yandex.cloud .

После переезда мы попросим вас повторно выбрать в консоли управления логин и ввести пароль на новом домене. Это никак не повлияет на само облако — все ваши подключённые сервисы и инструменты будут доступны по новому адресу.

Перейти на домен очень просто, всего несколько шагов: