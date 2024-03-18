Страница со списком аккаунтов
Новый домен Yandex Cloud
С 25 марта изменится адрес сайта Yandex Cloud. Теперь он будет доступен по новой ссылке yandex.cloud. Рассказываем, что это значит для пользователей.
Yandex Cloud будет доступен по новой удобной ссылке yandex.cloud.
После переезда мы попросим вас повторно выбрать в консоли управления логин и ввести пароль на новом домене. Это никак не повлияет на само облако — все ваши подключённые сервисы и инструменты будут доступны по новому адресу.
Перейти на домен очень просто, всего несколько шагов:
-
Зайдите в консоль управления — сайт автоматически перенесёт вас на страницу нового домена yandex.cloud.
-
Выберите нужный аккаунт из списка.
-
Введите пароль от аккаунта. Готово, теперь вы авторизованы в консоли.
Переезд сайта Yandex Cloud на новый домен не повлияет на вашу работу.
Почему у меня не изменился домен?
Это значит, что вы продолжаете работать в консоли управления и не завершили сессию в браузере. В этом случае вы можете обновить страницу консоли. Переадресация на страницу нового домена yandex.cloud произойдёт автоматически, вам останется только выбрать логин из списка аккаунтов и ввести от него пароль.
Если у вас остались вопросы или вы хотите выразить пожелания, свяжитесь с вашим аккаунт-менеджером или службой технической поддержки Yandex Cloud.