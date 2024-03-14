Безопасность в облаках и не только: исследование‑прогноз для CISO на 2024 год

«К сожалению, отношение бизнеса к вопросам безопасности очень часто обусловлено влиянием 90‑х: необходимость физической охраны по-прежнему безусловна, но информационная безопасность должна постоянно доказывать собственную необходимость. И это сегодня, когда ущерб для компании от блокировки корпоративной сети и отсутствия возможности исполнять свои обязательства перед заказчиками, оплачивать счета, своевременно производить отгрузки и контролировать поставки может быть значительно выше, чем от банального грабежа или пожара. Для общества же ущерб может быть куда более серьёзным: условный хакер, воздействуя на информационную систему, может устроить аварию на промышленном предприятии, заблокировать работу больницы, перекрыть федеральную трассу».

Среди основных статей расходов на ИБ респонденты выделили обновление ПО, лицензий (75%) и оборудования (73%), обучение персонала (43%).

Некоторые опрошенные компании рассказали, что в 2023 году сфокусировались на внедрении конкретных решений, например, центра управления безопасностью (SOC). Ещё важные статьи расходов — проведение искусственных фишинговых атак, разработка специальных положений и тестов для сотрудников. Интересно, что российские компании даже начали создавать собственные университеты и крупные платформы для обучения своих специалистов.

Из-за роста типов и векторов атак компании стали активнее использовать искусственный интеллект (ИИ) в системе комплексной защиты. Половина компаний уже использует ИИ-алгоритмы для решения задач, связанных с ИБ, а ещё около трети планирует его внедрять.

В основном алгоритмы машинного обучения используются для решения двух групп задач: