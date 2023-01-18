Мобильное приложение
Быстрый и удобный способ управлять облачными ресурсами с мобильного телефона.
Ресурсы
Просматривайте информацию о ваших ресурсах быстро и безопасно, без авторизации на сайте и входа в консоль.
Мониторинг
Следите за состояние ваших сервисов, получайте уведомления о достижении пороговых значений метрик и алерты о сбоях.
Push-уведомления
Получайте мгновенные Push-уведомления от системы мониторинга, службы технической поддержки, статусы платежей.
Техническая поддержка
Общайтесь с техподдержкой в чате приложения, отправляйте скриншоты ошибок, чтобы скорее разобраться в ситуации.
Статус работы сервисов
Получайте актуальную информацию о статусе работы сервисов платформы, историю событий и отчёты о доступности.
Новости
Будьте в курсе последних событий платформы, узнавайте о запуске новых сервисов и анонсах полезных мероприятий.
Какие возможности есть в приложении
Управление кластерами Kubernetes®
Создавайте кластеры Managed Services for Kubernetes®, контролируйте их состояние и смотрите логи — всё в вашем мобильном телефоне.
Чат с технической поддержкой
Прямо из приложения вы можете получить ответ на любой вопрос о работе сервисов Yandex Cloud, написав сообщение и приложив скриншоты возникшей проблемы.
Сообщество
Предлагайте возможности, которых вам не хватает для полноценного управления вашим облаком прямо из приложения, и мы добавим их в новых релизах.
Состояние ресурсов
На страницах ресурсов доступна полная информация о их работе, графики нагрузки из системы мониторинга и сведения о производимых операциях.
Доступ к данным в Object Storage
В приложении реализован доступ к данным в бакетах объектного хранения Object Storage, а также возможность мониторинга состояния сервиса с помощью графиков на дашбордах.
Лента новостей Yandex Cloud
Лента новостей платформы позволит вам узнать о запуске новых сервисов и новых технологиях, а также зарегистрироваться на ближайшие мероприятия.
Вход через федерацию удостоверений
Вы можете настроить аутентификацию в Yandex Cloud через свой сервер с Single Sign‑On. Благодаря поддержке идентификации федераций удостоверений, ваши пользователи получат доступ в приложение по корпоративному аккаунту.
Контроль финансов
С помощью приложения вы можете контролировать остаток на счёте, пополнять баланс и изучать детализацию расходов.
Есть идея?
Вы всегда можете предложить новую возможность или улучшение в разделе Идеи.