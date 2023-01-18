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Мобильное приложение

Мобильное приложение

Быстрый и удобный способ управлять облачными ресурсами с мобильного телефона.

Ресурсы

Просматривайте информацию о ваших ресурсах быстро и безопасно, без авторизации на сайте и входа в консоль.

Мониторинг

Следите за состояние ваших сервисов, получайте уведомления о достижении пороговых значений метрик и алерты о сбоях.

Push-уведомления

Получайте мгновенные Push-уведомления от системы мониторинга, службы технической поддержки, статусы платежей.

Техническая поддержка

Общайтесь с техподдержкой в чате приложения, отправляйте скриншоты ошибок, чтобы скорее разобраться в ситуации.

Статус работы сервисов

Получайте актуальную информацию о статусе работы сервисов платформы, историю событий и отчёты о доступности.

Новости

Будьте в курсе последних событий платформы, узнавайте о запуске новых сервисов и анонсах полезных мероприятий.

Какие возможности есть в приложении

Управление кластерами Kubernetes®

Создавайте кластеры Managed Services for Kubernetes®, контролируйте их состояние и смотрите логи — всё в вашем мобильном телефоне.

Чат с технической поддержкой

Прямо из приложения вы можете получить ответ на любой вопрос о работе сервисов Yandex Cloud, написав сообщение и приложив скриншоты возникшей проблемы.

Сообщество

Предлагайте возможности, которых вам не хватает для полноценного управления вашим облаком прямо из приложения, и мы добавим их в новых релизах.

Состояние ресурсов

На страницах ресурсов доступна полная информация о их работе, графики нагрузки из системы мониторинга и сведения о производимых операциях.

Доступ к данным в Object Storage

В приложении реализован доступ к данным в бакетах объектного хранения Object Storage, а также возможность мониторинга состояния сервиса с помощью графиков на дашбордах.

Лента новостей Yandex Cloud

Лента новостей платформы позволит вам узнать о запуске новых сервисов и новых технологиях, а также зарегистрироваться на ближайшие мероприятия.

Вход через федерацию удостоверений

Вы можете настроить аутентификацию в Yandex Cloud через свой сервер с Single Sign‑On. Благодаря поддержке идентификации федераций удостоверений, ваши пользователи получат доступ в приложение по корпоративному аккаунту.

Контроль финансов

С помощью приложения вы можете контролировать остаток на счёте, пополнять баланс и изучать детализацию расходов.

Есть идея?

Вы всегда можете предложить новую возможность или улучшение в разделе Идеи.