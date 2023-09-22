Data Platform Meet Up Kazakhstan

Рассмотрим на мероприятии тренды рынка Data Platform и фокусные сценарии.

Поговорим о сервисах управляемых баз данных: PostgreSQL, MongoDB, YDB.

Обсудим архитектуру YDB, её возможности и преимущества перед другими СУБД.

Кроме того, мы поделимся своим опытом работы с YDB в команде Yandex Cloud и расскажем об опыте использования и миграции приложений на YDB от команды Яндекс Игр.

Приглашаем разработчиков и специалистов в области Data Science, CDO, SRE-инженеров и специалистов, взаимодействующих с распределёнными базами данных.

Участие бесплатное, но необходима регистрация.