Data Platform Meet Up Kazakhstan

О мероприятии
Рассмотрим на мероприятии тренды рынка Data Platform и фокусные сценарии.
Поговорим о сервисах управляемых баз данных: PostgreSQL, MongoDB, YDB.
Обсудим архитектуру YDB, её возможности и преимущества перед другими СУБД.
Кроме того, мы поделимся своим опытом работы с YDB в команде Yandex Cloud и расскажем об опыте использования и миграции приложений на YDB от команды Яндекс Игр.
Приглашаем разработчиков и специалистов в области Data Science, CDO, SRE-инженеров и специалистов, взаимодействующих с распределёнными базами данных.
Участие бесплатное, но необходима регистрация.
Докладчики
Сергей Сорокин
Yandex Cloud
Кирилл Шевчук
Yandex Cloud
Олег Бондарь
Yandex Cloud
Тимофей Кулин
Yandex Cloud
Александр Смолин
Яндекс
Программа
10:00
Начало регистрации
10:30
Вступление
10:40
Тренды рынка Data Platform
Сергей Сорокин
11:10
Разбор продуктовых новинок и технологического развития Data Platform в Yandex Cloud
Кирилл Шевчук
11:40
Перерыв
12:10
YDB — создание универсальной платформы управления данными для транзакций и аналитики
Олег Бондарь
12:40
Транзакции в YDB между топиками и таблицами
Тимофей Кулин
13:10
Почему Яндекс Игры решили переезжать с PostgreSQL и выбрали YDB
Александр Смолин
13:40
Практический воркшоп Case study
Как добраться
улица Байтурсынова, 141 Hazbin