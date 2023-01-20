Как готовить данные в Greenplum®

Yandex Managed Service for Greenplum® позволяет быстро развернуть и настроить кластер Greenplum, готовый для создания корпоративного хранилища данных (DWH). Однако, при проектировании DWH важно учитывать особенности СУБД и руководствоваться общепринятыми методиками и проверенными практиками.

Виктор Бородаенко, архитектор Yandex Cloud, расскажет, как спроектировать и создать надёжное и оптимизированное хранилище данных на базе управляемого сервиса Greenplum. Вы узнаете, как:

выбрать оптимальную модель данных хранилища;

как хранить, загружать и обрабатывать данные в Greenplum: heap и append-optimized таблицы, индексы, сжатие, партицирование и шардирование данных, подключение к внешним источникам с помощью механизма PXF;

выявлять типовые проблемы производительности: анализ мониторинга и настроек кластера, чтение и анализ планов запросов;

оптимизировать производительность;

выполнять обслуживание кластера Greenplum.

Также Виктор проведёт короткую Q& A-сессию. Присылайте вопросы в чат трансляции — спикер ответит на них в прямом эфире.

Участие бесплатное, нужна только регистрация.