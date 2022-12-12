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Monthly Cloud News December

20 декабря 2022 г., 04:00Online
  • Общее

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О мероприятии

2022-й год подходит к концу, и в двери уже стучится следующий. Команда Yandex Cloud решила собраться на очередном дайджесте, чтобы подвести итоги уходящего года. В этом выпуске мы поговорили о самых масштабных изменениях в сервисах в этом году.

Темы для обсуждения:

  • что нового в Greenplum, Yandex Data Proc, ClickHouse и OpenSearch;
  • выход Yandex Query в превью;
  • YDB в Open Source, поддержка Kubernetes и CDC;
  • серьёзные обновления в Yandex Tracker;
  • важные запуски в Serverless: Yandex Cloud Apps и Yandex Cloud Logging;
  • поддержка вебсокетов в Yandex API Gateway;
  • Yandex SmartCaptcha и бекапы в облаке.

Встреча прошла в онлайн-формате. Авторы лучших вопросов получили новогодние подарки.