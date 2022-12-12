Monthly Cloud News December

2022-й год подходит к концу, и в двери уже стучится следующий. Команда Yandex Cloud решила собраться на очередном дайджесте, чтобы подвести итоги уходящего года. В этом выпуске мы поговорили о самых масштабных изменениях в сервисах в этом году.

Темы для обсуждения:

что нового в Greenplum, Yandex Data Proc, ClickHouse и OpenSearch;

выход Yandex Query в превью;

YDB в Open Source, поддержка Kubernetes и CDC;

серьёзные обновления в Yandex Tracker;

важные запуски в Serverless: Yandex Cloud Apps и Yandex Cloud Logging;

поддержка вебсокетов в Yandex API Gateway;

Yandex SmartCaptcha и бекапы в облаке.

Встреча прошла в онлайн-формате. Авторы лучших вопросов получили новогодние подарки.