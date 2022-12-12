Monthly Cloud News December

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О мероприятии
2022-й год подходит к концу, и в двери уже стучится следующий. Команда Yandex Cloud решила собраться на очередном дайджесте, чтобы подвести итоги уходящего года. В этом выпуске мы поговорили о самых масштабных изменениях в сервисах в этом году.
Темы для обсуждения:
- что нового в Greenplum, Yandex Data Proc, ClickHouse и OpenSearch;
- выход Yandex Query в превью;
- YDB в Open Source, поддержка Kubernetes и CDC;
- серьёзные обновления в Yandex Tracker;
- важные запуски в Serverless: Yandex Cloud Apps и Yandex Cloud Logging;
- поддержка вебсокетов в Yandex API Gateway;
- Yandex SmartCaptcha и бекапы в облаке.
Встреча прошла в онлайн-формате. Авторы лучших вопросов получили новогодние подарки.