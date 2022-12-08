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О мероприятии
22 декабря 2022. Online & offline
Настало время подвести итоги Yandex DataLens Festival. На мероприятии Yandex DataLens Festival Afterparty мы обсудили результаты не только фестиваля, но и года в целом, а также поговорили о планах на 2023.
В программе:
— разбор лучших работ практических заданий каждого трека Yandex DataLens Festival;
— награждение победителей фестиваля и community heroes;
— доклад от community hero Сергея Платонова;
— доклад о планах развития продукта;
— общение и фуршет.
Встреча предназначена для участников Yandex DataLens Festival, участников комьюнити Yandex DataLens и пользователей DataLens.
Мероприятие пройдёт в гибридном формате. Присутствовать онлайн можно только на официальной части.
К сожалению, территория площадки ограничена. Поэтому офлайн мы в первую очередь приглашаем победителей фестиваля и community heroes, остальных участников — по возможности.