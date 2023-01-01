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Yandex API Gateway

Миграция API-шлюзов в зону ru-central1-d

Статья создана

Примечание

Зона доступности ru-central1-c поэтапно выводится из эксплуатации. Подробнее о планах по развитию зон доступности и возможностях миграции см. пост в блоге Yandex Cloud.

Если вы создавали подсети для функций Cloud Functions, контейнеров Serverless Containers или API-шлюзов API Gateway и запрашивали их использование через техническую поддержку, выполните следующие действия, чтобы перенести ресурсы из зоны ru-central1-c:

  1. В облачной сети, в которой находятся подсети, создайте новую подсеть.

    Требования:

    • Подсеть должна находиться в зоне ru-central1-d.
    • Подсеть должна быть одна для всех функций, контейнеров и API-шлюзов.
    • В подсети не должны находиться никакие ресурсы, кроме функций, контейнеров и API-шлюзов.

  2. Напишите в техническую поддержку идентификатор созданной подсети.

Мы перенесем ваши ресурсы в указанную подсеть.

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