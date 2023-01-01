Миграция API-шлюзов в зону ru-central1-d
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Примечание
Зона доступности
ru-central1-c поэтапно выводится из эксплуатации. Подробнее о планах по развитию зон доступности и возможностях миграции см. пост в блоге Yandex Cloud.
Если вы создавали подсети для функций Cloud Functions, контейнеров Serverless Containers или API-шлюзов API Gateway и запрашивали их использование через техническую поддержку, выполните следующие действия, чтобы перенести ресурсы из зоны
ru-central1-c:
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В облачной сети, в которой находятся подсети, создайте новую подсеть.
Требования:
- Подсеть должна находиться в зоне
ru-central1-d.
- Подсеть должна быть одна для всех функций, контейнеров и API-шлюзов.
- В подсети не должны находиться никакие ресурсы, кроме функций, контейнеров и API-шлюзов.
- Подсеть должна находиться в зоне
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Напишите в техническую поддержку идентификатор созданной подсети.
Мы перенесем ваши ресурсы в указанную подсеть.