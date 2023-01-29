Как TargetAI Limited экономит почти 50% ресурсов с Yandex Cloud

О чём история
В 2021 году TargetAI Limited, казахстанский разработчик платформы видеонаблюдения на основе технологий искусственного интеллекта, начал сотрудничать с Yandex Cloud. Компания запустила 10 виртуальных машин и развернула среду разработки для тестирования своего продукта TargetEYE.
Новое место для тестирования платформы видеоаналитики
TargetAI Limited — разработчик первой в Казахстане умной аналитической платформы для видеонаблюдения TargetEYE. Используя технологии компьютерного зрения, TargetEYE позволяет любым объектам государственного и частного назначения контролировать видеонаблюдение в городах, строить точные прогнозы событий на основе собранных данных, создавать умные системы безопасности. Технология, встроенная в продукт, обеспечивает распределение видеопотока со всех подключённых камер и даёт возможность управлять ими через единый интерфейс.
Команда TargetAI Limited самостоятельно разрабатывает и развивает платформу TargetEYE — как её сетевую часть, так и программное обеспечение. Среду для тестирования ПО компания исторически располагает в облаках, чтобы не поддерживать инфраструктуру силами штатных DevOps‑инженеров.
Специфика разработки в TargetAI Limited подразумевает фактически ежедневное тестирование продуктовых версий в окружении, которое размещается в облаке. В связи с этим компании критически важно иметь в доступе непрерывно работающие виртуальные машины с возможностью динамически масштабировать ресурсы. Работа в облаке давала использовать различные готовые сервисы и технологии, а также получать полное сопровождение со стороны провайдера. Эти критерии в совокупности с базовыми требованиями по надёжности, отказоустойчивости и информационной безопасности всегда были для TargetAI Limited определяющими при выборе облачного партнёра.
Одно из рабочих окружений TargetAI Limited с весны 2020 года было размещено на облачной платформе Amazon Web Services с дата-центром во Франкфурте-на-Майне. Однако, в 2021 году у компании возросли расходы на передачу видеоданных с камер наблюдения из Казахстана в Германию. Требовалось найти локального партнёра и перенести среду для тестирования продукта TargetEYE в новое облако.
Облако для поддержки непрерывного процесса разработки
В 2021 году Yandex Cloud открыл офис в Казахстане. Возможности сервисов облачного провайдера Яндекса позволяли реализовать все требуемые операции с тестированием продуктовых версий в окружении, но при этом за счёт оплаты облачных услуг в местной валютой, TargetAI Limited могли сократить расходы. В частности на доставку большого объёма видеоданных, которые поступают с камер видеонаблюдения каждые 5 секунд.
К тому же компания оценила тарифные планы Yandex Cloud, предусматривающие плату только за использованные мощности, практически неограниченные возможности масштабирования ресурсов и оптимальный подход к технической поддержке в вопросах документации.
Миграция за сутки
В тестовую среду и окружение для разработки входят не только виртуальные машины, но также сервер приложений и баз данных, серверы очередей сообщений и кеширования. Без соответствующих знаний настройка такой инфраструктуры занимает не один день. Если компания тестирует ПО на собственных мощностях или в частном облаке, она, как правило, сталкивается с необходимостью покупать оборудование и виртуальные машины впрок, на случай увеличения числа тестовых сред. Такой подход приводит к простою серверов и дополнительным расходам.
Вычислительные мощности в Yandex Cloud мгновенно масштабируются в нужном объёме по запросу клиента, что помогает оперативно развёртывать среды только на нужное время и утилизировать арендованные мощности практически полностью. Срок развёртывания тестовой среды в таком случае сокращается на дни или месяцы в сравнении с использованием собственных серверов компании.
В начале сотрудничества с Yandex Cloud TargetAI Limited с помощью сервиса Yandex Compute Cloud запустил четыре виртуальные машины и развернул свою среду для тестирования предрелизных версий продукта TargetEYE. Компания использует собственное хранилище данных, поэтому переход в новое облако прошёл без этапа миграции, бесшовно и в течение суток. Позже компания увеличила количество используемых виртуальных машин до десяти.
Для создания инфраструктуры в Yandex Cloud TargetAI использует программное обеспечение с открытым исходным кодом Terraform, предназначенное для управления внешними ресурсами. Такое ПО позволило быстро создать облачную инфраструктуру в Yandex Cloud и управлять ею с помощью файлов конфигураций. При изменениях в файлах Terraform автоматически определяет, какая часть конфигурации уже развёрнута, что следует добавить или удалить.
Сервис Yandex Cloud DNS, в свою очередь, позволяет TargetAI создавать публичные и внутренние DNS‑зоны, в которых можно настроить окружения для разработки, тестирования и отладки в рамках одного проекта. С помощью этого сервиса компания может задать удобные доменные имена для сайтов и приложений в облаке, не поддерживая собственные DNS‑сервера и не устанавливая дополнительного ПО. Для TargetAI особенно удобно, что сервис доступен как в консоли управления Yandex Cloud, так и в интерфейсе Terraform.
Двойное увеличение скорости загрузки больших импортов
В среднем экономия TargetAI Limited на ресурсах облака за первые три месяца использования составила 47%. За счёт неограниченных ресурсов платформы Yandex Cloud клиент закрыл вопрос поддержки инфраструктуры и получил возможность полностью сконцентрироваться на разработке продукта.
Компания продолжает активно использовать виртуальные машины Yandex Cloud и в перспективе планирует собирать статистику и метрики для аналитики с помощью сервиса Yandex Managed Service for ClickHouse, исходя из потребностей клиентов В2В. Также в планах применить возможности маркетплейса Yandex Cloud.
Мнение
Yandex Cloud помогает закрывать бизнес‑задачи, которые невозможно решить в рамках собственной инфраструктуры и компетенций. В случае с нашей компанией мы не только обеспечили надёжность IT‑инфраструктуры, но и смогли существенно снизить операционные расходы.