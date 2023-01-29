Как TargetAI Limited экономит почти 50% ресурсов с Yandex Cloud

TargetAI Limited — разработчик первой в Казахстане умной аналитической платформы для видеонаблюдения TargetEYE. Используя технологии компьютерного зрения, TargetEYE позволяет любым объектам государственного и частного назначения контролировать видеонаблюдение в городах, строить точные прогнозы событий на основе собранных данных, создавать умные системы безопасности. Технология, встроенная в продукт, обеспечивает распределение видеопотока со всех подключённых камер и даёт возможность управлять ими через единый интерфейс.

Команда TargetAI Limited самостоятельно разрабатывает и развивает платформу TargetEYE — как её сетевую часть, так и программное обеспечение. Среду для тестирования ПО компания исторически располагает в облаках, чтобы не поддерживать инфраструктуру силами штатных DevOps‑инженеров.

Специфика разработки в TargetAI Limited подразумевает фактически ежедневное тестирование продуктовых версий в окружении, которое размещается в облаке. В связи с этим компании критически важно иметь в доступе непрерывно работающие виртуальные машины с возможностью динамически масштабировать ресурсы. Работа в облаке давала использовать различные готовые сервисы и технологии, а также получать полное сопровождение со стороны провайдера. Эти критерии в совокупности с базовыми требованиями по надёжности, отказоустойчивости и информационной безопасности всегда были для TargetAI Limited определяющими при выборе облачного партнёра.

Одно из рабочих окружений TargetAI Limited с весны 2020 года было размещено на облачной платформе Amazon Web Services с дата-центром во Франкфурте-на-Майне. Однако, в 2021 году у компании возросли расходы на передачу видеоданных с камер наблюдения из Казахстана в Германию. Требовалось найти локального партнёра и перенести среду для тестирования продукта TargetEYE в новое облако.

Облако для поддержки непрерывного процесса разработки

В 2021 году Yandex Cloud открыл офис в Казахстане. Возможности сервисов облачного провайдера Яндекса позволяли реализовать все требуемые операции с тестированием продуктовых версий в окружении, но при этом за счёт оплаты облачных услуг в местной валютой, TargetAI Limited могли сократить расходы. В частности на доставку большого объёма видеоданных, которые поступают с камер видеонаблюдения каждые 5 секунд.

К тому же компания оценила тарифные планы Yandex Cloud, предусматривающие плату только за использованные мощности, практически неограниченные возможности масштабирования ресурсов и оптимальный подход к технической поддержке в вопросах документации.