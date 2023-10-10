Как маркетплейс для аптек Rocket Pharm за неделю мигрировал в Yandex Cloud

Rocket Firm — это IT‑компания, которая разрабатывает сложные цифровые продукты для бизнес‑задач клиентов. Компания основана в 2011 году в Казахстане и работает как внутри страны, так и за её пределами.

В 2022 году Rocket Firm выпустила собственный проект электронной коммерции Rocket Pharm — маркетплейс для аптек, расположенных на территории Казахстана. На данный момент в сервис интегрировано 10 аптек и 2 магазина для взрослых, которые предлагают суммарно более 70 000 товаров. Ежемесячно маркетплейс посещает до 27 000 человек, но трафик может резко расти во время сезонных всплесков заболеваний. Уже на этом этапе компания отмечала сложности с загрузкой контента у пользователей. Всё осложнялось и тем, что компания использовала только один виртуальный сервер, на котором был расположен сервис.

Для создания отказоустойчивой системы и последующего масштабирования Rocket Firm было нужно изменить инфраструктуру проекта, распределив сервисы маркетплейса по нескольким серверам. Также необходимо было оптимизировать поисковую систему, ускорить загрузку медийного контента, автоматизировать создание резервных копий серверов и баз данных и подключить защиту от DDoS‑атак.

Так как Rocket Pharm — это сервис с плавающей нагрузкой и постоянно растущим числом клиентов, то компания искала решение, которое обеспечит гибкость, высокую доступность, безопасность и будет простым в использовании. Кроме того, важно было автоматизировать процессы, чтобы снизить нагрузку на DevOps‑специалистов и уменьшить затраты на обслуживание инфраструктуры. Все эти задачи можно было решить при помощи облачных технологий.

Rocket Firm рассматривала западных поставщиков облачных решений, а также локальных хостинг‑провайдеров. Yandex Cloud оказался наиболее гибким вариантом из всех рассмотренных — богатая функциональность облака, оперативная техническая поддержка и оплата в тенге оказали решающее влияние на выбор платформы. Также важными факторами стали высокий уровень безопасности облака, включая DDoS‑защиту и автоматическое шифрование данных, гибкая система тарификации, которая позволяет платить только за использованные ресурсы, и простота использования.