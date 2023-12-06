Обновление YandexGPT API и грант для технологических компаний

В процессе подготовки YandexGPT API к выходу в режиме Public Preview, мы добавили ряд новых возможностей и улучшений. В сервисе* стала доступна большая модель YandexGPT, работающая в асинхронном режиме. Она лучше справляется с решением сложных текстовых задач и подойдет, например, для аналитики аудиозаписей. При этом остаётся и более простая модель YandexGPT Lite для задач, где требуется ответ на запросы в режиме реального времени.

Также мы собрали библиотеку готовых текстовых запросов к нейросети — промтов — по наиболее популярным для бизнеса сценариям использования нейросети. Промты позволяют пользователям составлять свои успешные запросы и организовывать работу с GPT-сценариями. Например, сгенерировать заголовки по содержанию или написать рекламное объявление. Кроме того, сделали API удобнее и перешли на универсальный режим генерации запросов и ответов.