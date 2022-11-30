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Бесплатный сервер телефонии для бизнеса MikoPBX

В Yandex Cloud Marketplace появился образ MikoPBX, с помощью которого можно организовать независимый сервер IP-телефонии с широкими возможностями интеграции с различными CRM-системами.

30 ноября 2022 г.
7 минут чтения
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MikoPBX состоит из небольшого Linux-ядра без пакетного менеджера и популярного ядра телефонной системы Asterisk. Веб-интерфейс сервиса написан на PHP и JavaScript и удобен для организации корпоративной связи внутри компании. Исходный код приложения полностью открыт и опубликован в репозитории GitHub.

MikoPBX максимально прост для пользователя, который не знаком с терминами, связанными с IP-телефонией. Телефонная станция разворачивается из образа примерно за 7 минут, после чего можно выполнять звонки внутри компании по протоколу SIP, используя IP-телефоны или SIP-софтфоны.

Система адаптирована для работы в Yandex Cloud, при установке происходит автоматическая настройка сетевых параметров, паролей и Firewall. Встроенная система безопасности автоматически блокирует злоумышленников при попытке подбора пароля к веб-интерфейсу, телефонным учётным записям и программным API. Уровень сложности устанавливаемых паролей проверяется по словарям.

При подключении внешних телефонных провайдеров клиент получает доступ к полноценной функциональности телефонии с различными правилами маршрутизации вызовов.

Команда MikoPBX ориентировалась на разработку функциональности, необходимой для работы большинства компаний из сегмента малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день MikoPBX используют более чем 500 организаций. Это и небольшие компании, и организации с количеством сотрудников до 400 человек. Приложение популярно в России и за рубежом, а интерфейс системы переведён на 12 языков.

author
Команда Yandex Cloud

Возможности MikoPBX:

  • традиционная SIP-телефония и телефония через WebRTC в браузере;

  • запись разговоров;

  • подробная история звонков с детализацией до каждого перевода;

  • поддержка SIP- и IAX-провайдеров IP-телефонии;

  • IVR-меню;

  • очереди вызовов разговоров;

  • правила входящей и исходящей маршрутизации;

  • аудиоконференции;

  • правила обработки вызовов в нерабочее время;

  • поддержка популярных Asterisk API — AMI и AJAM;

  • встроенный Firewall и активная система противодействия подбору паролей;

  • собственные сценарии обработки вызовов, которые можно писать на PHP;

  • email-оповещения сотрудников о пропущенных вызовах.

Вся вышеописанная функциональность полностью бесплатна. Система не имеет лицензионного лимита на количество пользователей и ограничена только возможностями ядра Asterisk и ресурсами виртуальной машины. Доступ к виртуальной машине осуществляется по протоколу SSH, а диагностику системы можно проводить стандартными инструментами Linux.

Документация по разработке модулей расширения находится в публичном доступе. Разработчики могут создавать собственные пакеты расширений по публично опубликованным шаблонам модуля и использовать их в своих инсталляциях или оказывать услуги интеграции клиентам.

В MikoPBX есть встроенный магазин расширений, в котором доступны как платные, так и бесплатные модули. При необходимости пользователь может приобрести модуль интеграции с популярными CRM-системами, например 1С, AmoCRM, Bitrix24, или заказать разработку модуля под собственные задачи в компании МИКО.

Разверните MikoPBX из Yandex Cloud Marketplace всего за несколько минут.

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MikoPBX в Marketplace

Открыть
Блог
Новости
Бесплатный сервер телефонии для бизнеса MikoPBX
30 ноября 2022 г.
7 минут чтения
0