Бесплатный сервер телефонии для бизнеса MikoPBX

MikoPBX состоит из небольшого Linux-ядра без пакетного менеджера и популярного ядра телефонной системы Asterisk. Веб-интерфейс сервиса написан на PHP и JavaScript и удобен для организации корпоративной связи внутри компании. Исходный код приложения полностью открыт и опубликован в репозитории GitHub.

MikoPBX максимально прост для пользователя, который не знаком с терминами, связанными с IP-телефонией. Телефонная станция разворачивается из образа примерно за 7 минут, после чего можно выполнять звонки внутри компании по протоколу SIP, используя IP-телефоны или SIP-софтфоны.

Система адаптирована для работы в Yandex Cloud, при установке происходит автоматическая настройка сетевых параметров, паролей и Firewall. Встроенная система безопасности автоматически блокирует злоумышленников при попытке подбора пароля к веб-интерфейсу, телефонным учётным записям и программным API. Уровень сложности устанавливаемых паролей проверяется по словарям.

При подключении внешних телефонных провайдеров клиент получает доступ к полноценной функциональности телефонии с различными правилами маршрутизации вызовов.

Команда MikoPBX ориентировалась на разработку функциональности, необходимой для работы большинства компаний из сегмента малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день MikoPBX используют более чем 500 организаций. Это и небольшие компании, и организации с количеством сотрудников до 400 человек. Приложение популярно в России и за рубежом, а интерфейс системы переведён на 12 языков.