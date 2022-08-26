Продуктовая аналитика: пошаговая инструкция по сбору и визуализации данных

Продуктовая аналитика позволяет оценить эффективность рекламных кампаний, составить точнее портрет пользователя, узнать о его болях и целевых действиях на сайте. Оперируя этой информацией, можно чётче сегментировать аудиторию, строить более простой пользовательский путь (customer journey), проверять гипотезы, оценивать результаты А/B-тестов и экономнее рассчитывать рекламные бюджеты. Грамотное использование данных продуктовой аналитики позволяет улучшать и развивать продукт, удерживая фокус внимания пользователя на нужных этапах взаимодействия с продуктом. В продуктовую аналитику входят данные о том:

как часто пользователи заходят на сайт;

какие кнопки нажимают;

какие функции продукта используют;

с какими проблемами сталкиваются при взаимодействии с продуктом.

Специалисты Яндекс Метрики и Yandex Cloud подготовили инструкцию, которая поможет сделать продвинутую и наглядную продуктовую аналитику с помощью облачных технологий.

Рецепт наглядной аналитики

Яндекс Метрика — это система веб-аналитики № 1 в России. Метрика используется примерно на 80% сайтов рунета и помогает собирать данные для продуктовой аналитики. В сервисах Yandex Cloud есть дефолтное подключение к Яндекс Метрике, поэтому с помощью облачных инструментов удобно собирать кастомные дашборды, которые нужны разным специалистам для совместной работы над одним продуктом. Например, разработчикам интересно, какие ошибки есть на сайте, маркетологам важно знать, насколько хороший трафик они приводят, а аналитики следят за трафиком, проводят эксперименты и смотрят на общие тренды продукта. Каждый из них может собрать свой кастомный дашборд по интересующим его параметрам.

Дашборды очень удобно собирать в сервисе визуализации данных и бизнес-аналитики Yandex DataLens, у которого есть гибкие механизмы разграничения доступа: вы можете делиться с партнёрами ограниченной статистикой, а не всеми данными продуктовой аналитики. Это удобный сервис с невысоким порогом вхождения, где всё наглядно устроено, можно быстро разобраться в его работе.

Данные для дашбордов удобно загружать в ClickHouse — это столбцовая база данных, которая используется в Яндекс Метрике. ClickHouse была создана в Яндексе специально для повышения скорости работы с большим объёмом данных Метрики — больше 10 ПБ. А для того чтобы работать с Python на ноутбуках JupyterLab в браузере, можно использовать сервис ML-разработки Yandex DataSphere.