Уведомление для пользователей продуктов Microsoft
Важно проверить корректность данных вашей учетной записи в консоли управления Yandex.Cloud.
17 января 2022 г.
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Если вы пользуетесь сервисами или лицензиями Microsoft в Yandex.Cloud, вам необходимо проверить корректность данных вашей учетной записи.
Для юридических лиц:
- Наименование организации,
- ИНН,
- Адрес,
- Страна.
Для физических лиц:
- Имя и фамилия,
- Адрес,
- Страна.
Чтобы просмотреть и отредактировать данные, перейдите в раздел Биллинг в консоли управления:
- Выберите аккаунт на странице Список аккаунтов.
- Перейдите на страницу Обзор.
- Нажмите ссылку Редактировать данные в Яндекс.Балансе. Вы будете перенаправлены в сервис Яндекс.Баланс.
- Отредактируйте данные. Подробнее в Помощи Яндекс.Баланса.
Корректность пользовательских данных — требование корпорации Microsoft в рамках соглашения SPLA. Если в вашем аккаунте отсутствуют или указаны некорректные данные, мы будем вынуждены приостановить доступ ко всем сервисам и лицензиям Microsoft после 24 января 2022 г.