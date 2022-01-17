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Уведомление для пользователей продуктов Microsoft

Важно проверить корректность данных вашей учетной записи в консоли управления Yandex.Cloud.

17 января 2022 г.
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Если вы пользуетесь сервисами или лицензиями Microsoft в Yandex.Cloud, вам необходимо проверить корректность данных вашей учетной записи.

Для юридических лиц:

  • Наименование организации,
  • ИНН,
  • Адрес,
  • Страна.

Для физических лиц:

  • Имя и фамилия,
  • Адрес,
  • Страна.

Чтобы просмотреть и отредактировать данные, перейдите в раздел Биллинг в консоли управления:

  1. Выберите аккаунт на странице Список аккаунтов.
Cloud billing account
  1. Перейдите на страницу Обзор.
  2. Нажмите ссылку Редактировать данные в Яндекс.Балансе. Вы будете перенаправлены в сервис Яндекс.Баланс.
Yandex Balance account
  1. Отредактируйте данные. Подробнее в Помощи Яндекс.Баланса.

Корректность пользовательских данных — требование корпорации Microsoft в рамках соглашения SPLA. Если в вашем аккаунте отсутствуют или указаны некорректные данные, мы будем вынуждены приостановить доступ ко всем сервисам и лицензиям Microsoft после 24 января 2022 г.

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Команда Yandex Cloud
Блог
Новости
Уведомление для пользователей продуктов Microsoft
17 января 2022 г.
4