Три сервиса управления облачной инфраструктурой доступны всем пользователям

В 2021 году категория Инфраструктура и сеть пополнилась тремя новыми сервисами: Yandex Cloud CDN, Yandex Application Load Balancer и Yandex Cloud DNS. С их появлением инфраструктура платформы стала функциональнее, а управление трафиком и масштабирование приложений еще проще.

С 24 сентября все три сервиса переходят в общий доступ (GA).

Yandex Cloud CDN

Yandex Cloud CDN — сервис для организации сети распространения, созданный на основе G-Core Labs CDN и предназначенный для переноса части нагрузки с источников данных на CDN-серверы. Сетевая инфраструктура Content Delivery Network состоит из распределенных CDN-серверов (более 800 серверов по всему миру). Запрос пользователя переадресуется к ближайшему CDN-серверу, благодаря чему контент загружается гораздо быстрее.

Новые возможности Yandex Cloud CDN:

Public gRPC API — программный интерфейс для интеграции и обращения к облачным сервисам из внешних систем и управления ресурсами в облаке.

Поддержка Origin Shielding — помогает защитить origin-сервер (источник данных) от перегрузки запросами с нескольких узлов CDN. Origin Shielding аккумулирует все запросы клиентов на специальном сервере предварительного кэширования и перенаправляет их на origin-сервер.

Поддержка Raw Logs — позволяет получить с CDN-серверов все access-логи для их дальнейшего анализа.

Интеграция с Certificate Manager — осуществляет управление и хранение TLS-сертификатов, а также позволяет использовать их в интегрированных сервисах Yandex.Cloud.

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Yandex Application Load Balancer

Application Load Balancer используется для распределения трафика между приложениями и создания управляемых балансировщиков. Сервис предоставляет масштабируемую инфраструктуру подачи HTTP-трафика, что облегчает построение микросервисной архитектуры. Решение позволяет реализовать различные сценарии развёртывания, например, canary и blue-green. Один балансировщик нагрузки может обслуживать разные сертификаты для разных доменов с помощью механизма TLS SNI.

Новая возможность Yandex Application Load Balancer — управление через Ingress-контроллер трафиком приложений, запущенных в кластере Managed Service for Kubernetes®. После установки такого контроллера будет автоматически развернут балансировщик с нужными целевыми и backend-группами, HTTP-роутерами и обработчиками. Это позволяет пользоваться облачной инфраструктурой управления сертификатами и подачи трафика, а не разворачивать и эксплуатировать её самостоятельно в кластере Kubernetes. Контроллер также поддерживает следующие функциональности:

поддержка gRPC;

поддержка traffic-shifting;

интеграция с Certificate Manager;

интеграция с Object Storage.

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Yandex Cloud DNS

Высокодоступный масштабируемый облачный сервис Yandex Cloud DNS упрощает администрирование проектов за счет работы с общим интерфейсом для управления хостами и ссылающимися на них доменами.

С помощью Cloud DNS пользователи управляют своими доменами, купленными у любого регистратора, и доступом по доменным именам к приложениям, развёрнутым в облаке. Сервис позволяет создавать и настраивать внутренние и публичные DNS-зоны в консоли управления или интерфейсах API, CLI или Terraform, а также собрать тестовые виртуальные машины в отдельные пространства (staging, testing, production).

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