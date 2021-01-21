Метрики Yandex Monitoring для сервиса Certificate Manager

Сервис для управления TLS-сертификатами Yandex Certificate Manager теперь интегрирован с сервисом мониторинга Yandex Monitoring. Monitoring позволяет отправлять сервису метрики по сертификатам, а также настраивать алерты для этих метрик. Из метрик можно узнать, сколько дней осталось до истечения сертификата, о его неработоспособности и текущее потребление квоты. Вы можете наблюдать за графиками метрик на сервисных или собственных дашбордах и подписываться на оповещения через email или sms.

Предупреждение о скором истечении срока действия сертификата