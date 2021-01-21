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Метрики Yandex Monitoring для сервиса Certificate Manager

Теперь вы можете настраивать алерты для TLS-сертификатов сервиса Certificate Manager и получать уведомления на почту или телефон.

21 января 2021 г.
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Сервис для управления TLS-сертификатами Yandex Certificate Manager теперь интегрирован с сервисом мониторинга Yandex Monitoring. Monitoring позволяет отправлять сервису метрики по сертификатам, а также настраивать алерты для этих метрик. Из метрик можно узнать, сколько дней осталось до истечения сертификата, о его неработоспособности и текущее потребление квоты. Вы можете наблюдать за графиками метрик на сервисных или собственных дашбордах и подписываться на оповещения через email или sms.

Предупреждение о скором истечении срока действия сертификата

  1. Перейдите в Yandex Monitoring, раздел Алерты и создайте новый алерт. Задайте имя и описание алерта.
  2. В настройках метрики выберите service = Certificate Manager, name = certificate.days_until_expiration.
  3. Если нужно следить за определенным сертификатом, выберите его идентификатор в качестве значения параметра certificate, иначе certificate = *.
  4. Если выбрано больше одного сертификата, то используйте функцию агрегации, выбирающую наменьшее значение — series_min().
  5. Задайте условие срабатывания — «меньше или равно», и число дней для Alarm и Warning, например, 3 и 14 дней.
  6. Затем выберите канал для уведомлений и нажмите Сохранить алерт.
certificate expiration

Предупреждение о неработоспособности сертификата

  1. Перейдите в Yandex Monitoring, раздел Алерты и создайте новый алерт. Задайте имя и описание алерта.
  2. В настройках метрики выберите service = Certificate Manager, name = certificate.is_out_of_order.
  3. Если нужно следить за определенным сертификатом, выберите его идентификатор в качестве значения параметра certificate, иначе certificate = *.
  4. Если выбрано больше одного сертификата, то используйте суммирующую функцию агрегации series_sum().
  5. Задайте условие срабатывания — «больше», и значение 0 для Alarm.
  6. Затем выберите канал для уведомлений и нажмите Сохранить алерт.
certificate out of date

Более подробные инструкции по созданию алертов вы можете найти в документации.

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Команда Yandex Cloud
Блог
Новости
Метрики Yandex Monitoring для сервиса Certificate Manager
21 января 2021 г.
8