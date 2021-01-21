Метрики Yandex Monitoring для сервиса Certificate Manager
Теперь вы можете настраивать алерты для TLS-сертификатов сервиса Certificate Manager и получать уведомления на почту или телефон.
21 января 2021 г.
8
Сервис для управления TLS-сертификатами Yandex Certificate Manager теперь интегрирован с сервисом мониторинга Yandex Monitoring. Monitoring позволяет отправлять сервису метрики по сертификатам, а также настраивать алерты для этих метрик. Из метрик можно узнать, сколько дней осталось до истечения сертификата, о его неработоспособности и текущее потребление квоты. Вы можете наблюдать за графиками метрик на сервисных или собственных дашбордах и подписываться на оповещения через email или sms.
Предупреждение о скором истечении срока действия сертификата
- Перейдите в Yandex Monitoring, раздел Алерты и создайте новый алерт. Задайте имя и описание алерта.
- В настройках метрики выберите
service = Certificate Manager,
name = certificate.days_until_expiration.
- Если нужно следить за определенным сертификатом, выберите его идентификатор в качестве значения параметра
certificate, иначе
certificate = *.
- Если выбрано больше одного сертификата, то используйте функцию агрегации, выбирающую наменьшее значение —
series_min().
- Задайте условие срабатывания — «меньше или равно», и число дней для Alarm и Warning, например, 3 и 14 дней.
- Затем выберите канал для уведомлений и нажмите Сохранить алерт.
Предупреждение о неработоспособности сертификата
- Перейдите в Yandex Monitoring, раздел Алерты и создайте новый алерт. Задайте имя и описание алерта.
- В настройках метрики выберите
service = Certificate Manager,
name = certificate.is_out_of_order.
- Если нужно следить за определенным сертификатом, выберите его идентификатор в качестве значения параметра
certificate, иначе
certificate = *.
- Если выбрано больше одного сертификата, то используйте суммирующую функцию агрегации
series_sum().
- Задайте условие срабатывания — «больше», и значение 0 для Alarm.
- Затем выберите канал для уведомлений и нажмите Сохранить алерт.
Более подробные инструкции по созданию алертов вы можете найти в документации.