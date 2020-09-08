Yandex Cloud. Эпизод 1. Скрытые возможности дата‑центров

Наши дата‑центры: разработаны и построены Яндексом

Компании и люди по всему миру каждый день генерируют терабайты данных, которые как минимум нужно хранить, а как максимум — обрабатывать и анализировать. Для этого по всему миру строятся дата‑центры — огромные, специально спроектированные, сложные инженерные сооружения, которые способны обеспечивать непрерывную работу мощных серверов.

Но мало построить ЦОД и наполнить его оборудованием, нужно предусмотреть бесперебойную работу множества главных и вспомогательных систем. В первую очередь это касается электричества и охлаждения. Понимая, что серверные мощности будут расти с каждым годом, ЦОДы уже сейчас строятся рядом с дешёвыми и надежными источниками электроэнергии.

Все современные технологические гиганты, такие, как Google, Facebook, Microsoft и, конечно Яндекс, стремясь добиться максимальной надёжности и энергоэффективности, возводят распределённые сети собственных дата‑центров. Именно в них и «живут» облака.

Tier дата‑центра: так ли важен этот сертификат?

Главные показатели надёжности любого дата‑центра — его отказоустойчивость и количество резервных инженерных систем. Опираясь на эту концепцию, в мире используется международный стандарт TIA‑942 и система классификации института Uptime. Согласно нему, все ЦОДы характеризуется уровнем Tier и оценивается по 4‑балльной системе:

Tier 1 — начальный уровень. В таких ЦОД нет запасных ресурсов и резервирования критически важных элементов. Допустимое время простоя в год — 28,8 часа, и, соответственно, показатель доступности и устойчивости к отказам в процентном соотношении — 99,671%. Выход из строя любой системы приводит к остановке и нарушениям работы всего дата‑центра.

Tier 2 — закладывается резервирование и запасные ресурсы. Устанавливаются современные системы охлаждения и энергосбережения. Ежегодный простой — 22 часа, доступность — 99,7%. При замене неисправного оборудования или во время плановых работ полностью или частично останавливается работа ЦОД.

Tier 3 — можно ремонтировать и обновлять дата‑центр без остановки и прекращения работы. В течение одного года простой ЦОДа третьего уровня составляет всего 1,6 часа, а устойчивость к отказу — 99,9%.

Tier 4 — сохранность данных и бесперебойная работа даже при поломке конкретного элемента и при возникновении системных сбоев. Полное резервирование всех компонентов. В течение 12 месяцев ЦОД четвёртого уровня может останавливаться только на 0,4 часа, а уровень устойчивости к отказам таких объектов составляет практически 100 процентов.

Проблема с такой классификацией в том, что на всех уровнях учитываются в основном схемотехнические и инженерные особенности. Изначально стандарт создавался для определения отказоустойчивости коммерческих дата‑центров. Более того, получение сертификата Tier никак не измеряет реальное значение доступности услуг. Что же остается за кадром? Например:

Реальная надежность поставщиков электроэнергии.

Особенности эксплуатации каждого устройства, включая режим, в котором оно будет использоваться, показатели его собственной надежности, условия сопряжения именно этого оборудования с другими элементами системы

Человеческий фактор.

Очевидно, что можно построить ЦОД, отвечающий самым высоким требованиям по схеме резервирования, который в реальной жизни не будет выдавать заявленные характеристики. Как говорят инженеры, «ток течет не по сертификатам, а по проводам».

Также, в современных реалиях необходимо включить в уравнение надёжность сетевой инфраструктуры и компонентов облачной платформы, используемой провайдером ЦОД.

Новый уровень надёжности — сертификация на операционную устойчивость

Следует заметить, что Uptime Institute учитывает приведенные выше факторы и предлагает коммерческим ЦОД пройти сертификацию на операционную устойчивость. Процедура сертификации сфокусирована не на проектном решении или его реализации, а на том, насколько команда эксплуатации способна профессионально его обслуживать и применять процессы, обеспечивающие максимальную надежность работы оборудования и минимум ошибок при выполнении всех видов обслуживания.

Проанализировав содержание и смысл такой сертификации, команда эксплуатации Яндекса пришла к выводу, что она применима не только для коммерческих, но, с небольшими коррективами, и для корпоративных ЦОД. Как результат, в 2018 году мы в качестве эксперимента прошли сертификацию M& O, убедившись, что принципы, которые мы используем для работы в наших ЦОД полностью соответствуют тем же высоким требованиям, что выдвигаются и к лучшим коммерческим ЦОД. На сегодняшний день в России только три ЦОД прошли такую сертификацию. Сравните эту цифру с полусотней обладателей сертификата Tier: https://uptimeinstitute.com/uptime-institute-awards/list.

SLA — уровень обслуживания, под которым мы подписались

Вместо подтверждения Tier, на данный момент, Яндекс предлагает соглашение об уровне обслуживания — SLA. Такой договор между клиентом и оператором дата-центра формализует и делает более прозрачным взаимодействие с потребителями услуг, и, конечно, гарантирует высокий уровень надёжности и бесперебойную работу в любых ситуациях. Это достигается за счет использования собственных инженерных решений, о которых будет рассказано ниже, соответствия процессов эксплуатации инженерной инфраструктуры лучшим практикам и применением современных подходов к обеспечению отказоустойчивости на уровне программных решений облачной инфраструктуры и сервисов.

Стоит сразу отметить, что фактические показали непрерывной работы дата-центров, которые использует Yandex Cloud, за три последних года не опускались ниже 99,9996%, что фактически выше уровня Tier 3.

Мы сами разработали стойки, серверы и системы управления для экономии денег, времени и электричества

Яндекс построил и использует три основных дата-центра: Сасово, Владимир и Мытищи, соединённых между собой оптической кабельной сетью с очень высокой пропускной способностью — несколько терабит в секунду. Они образуют распределенную систему, которая позволяет балансировать нагрузку и резервировать не только отдельные инженерные системы на уровне каждого ЦОД, но и сами ЦОД.