Канал Yandex.Cloud Alerts для оперативного оповещения о проблемах с доступностью Облака

Мы создали Telegram-канал Yandex.Cloud Alerts, где будем оперативно сообщать о проблемах с доступностью сервисов и восстановлении их работы, а также давать ссылки на подробные комментарии и разбор инцидентов.

Что означает тип инцидента:

Недоступность — сервисы в инциденте недоступны для всех пользователей в указанных зонах.

— сервисы в инциденте недоступны для всех пользователей в указанных зонах. Деградация — сервисы в инциденте могут быть недоступны некоторым пользователям или работают с перебоями для всех пользователей в указанных зонах.

Также статус сервисов платформы Яндекс.Облако можно проверить на отдельной странице.