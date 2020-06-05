Канал Yandex.Cloud Alerts для оперативного оповещения о проблемах с доступностью Облака
Мы сделали Telegram-канал с сообщениями об инцидентах и ссылками на подробные отчеты и комментарии.
5 июня 2020 г.
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Мы создали Telegram-канал Yandex.Cloud Alerts, где будем оперативно сообщать о проблемах с доступностью сервисов и восстановлении их работы, а также давать ссылки на подробные комментарии и разбор инцидентов.
Что означает тип инцидента:
- Недоступность — сервисы в инциденте недоступны для всех пользователей в указанных зонах.
- Деградация — сервисы в инциденте могут быть недоступны некоторым пользователям или работают с перебоями для всех пользователей в указанных зонах.
Также статус сервисов платформы Яндекс.Облако можно проверить на отдельной странице.