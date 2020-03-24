Яндекс.Облако и Hystax запускают сервис автоматической миграции

Яндекс.Облако и производитель программного обеспечения Hystax договорились о партнёрстве. Впервые в России миграция в Облако с других платформ предоставляется в формате SaaS по максимально доступной цене. Специальное приложение Hystax Acura уже есть в маркетплейсе Яндекс.Облака.

Именно процесс миграции сдерживает большинство российских компаний при переходе в облака, особенно на публичные платформы. Дело в том, что миграция требует значительного времени, а стоимость перехода рассчитывается провайдерами как отдельная услуга.

Теперь все основные этапы миграции в Яндекс.Облако: создание виртуальных машин, подбор конфигураций, контроль переноса данных — полностью автоматизированы через приложение Hystax Acura, которое можно запустить непосредственно из маркетплейса Яндекс.Облака. Приложение позволяет перенести и запустить в Яндекс.Облаке инфраструктуру с платформ любых мировых облачных провайдеров, платформ виртуализации VMware и OpenStack и собственного «железа». Миграция в облако происходит без простоев и остановки бизнес-процессов, а также позволяет осуществить гарантированный перенос без потери данных. Стоимость миграции можно рассчитать самостоятельно заранее — цена составляет 1500 рублей за одну виртуальную машину.

Применение Hystax ускоряет процесс миграции в среднем в 8 раз. Например, перенос инфраструктуры на 100 виртуальных машин занимает в «ручном режиме» 30 дней, а с помощью Hystax его можно сделать за 2-3 дня с возможностью тестирования перед переключением. Также приложение Hystax поддерживает сценарий аварийного восстановления — если по какой-то причине на платформе, которую использует заказчик, происходит сбой, то работа автоматически продолжается в Яндекс.Облаке.