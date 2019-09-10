Как развернуть веб-сервис в Яндекс.Облаке

Веб-сервисы бывают разные: статические и динамические сайты, сложные многофункциональные сервисы и веб-приложения с бэкендом. Выбор подходящего решения и технологии реализации зависит от задач, которые вы ставите перед сайтом. Для сайтов-визиток достаточно выложить в общий доступ несколько HTML-страниц, для приложений нужно развернуть среду разработки и обеспечить отказоустойчивость. В Яндекс.Облаке есть решения для всего разнообразия задач, связанных с веб-сервисами.

Что предлагает Яндекс.Облако

Большое разнообразие доступных технологий

В Яндекс.Облаке вам доступны отказоустойчивые недорогие решения для статических веб-сайтов, готовые образы виртуальных машин с различными системами управления контентом (CMS), управляемые базы данных для размещения бэкенда, Docker-контейнеры и многое другое.

В Яндекс.Облаке вам доступны отказоустойчивые недорогие решения для статических веб-сайтов, готовые образы виртуальных машин с различными системами управления контентом (CMS), управляемые базы данных для размещения бэкенда, Docker-контейнеры и многое другое. Три зоны доступности

Виртуальной машины и данные вы можете разместить в трёх географически распределённых зонах доступности. У каждой из них независимая инфраструктура, поэтому кратковременные сложности в одной зоне не повлияют на другие.

Виртуальной машины и данные вы можете разместить в трёх географически распределённых зонах доступности. У каждой из них независимая инфраструктура, поэтому кратковременные сложности в одной зоне не повлияют на другие. Оплата только потребленных ресурсов

Яндекс.Облако выделяет ресурсы по требованию: вы сами выбираете число ядер и объём памяти виртуальных машин, а также определяете тип базы данных и объём хранилища. Вы можете подобрать инфраструктуру для вашего веб-сервиса и гибко ее менять в зависимости от изменяющихся потребностей.

С чего начать

Выберите способ реализации, который подходит для вашего веб-сервиса, и воспользуйтесь одной из наших инструкций:

Не нашли подходящего решения? Обратитесь к одному из наших партнёров или напишите нам.

Статический веб-сайт

Если ваш веб-сайт состоит из набора статических страниц, которые также могут включать скрипты, выполняемые на стороне клиента, — разместите его в Yandex Object Storage. Для этого создайте публичный бакет и настройте его для веб-хостинга.

Пошаговая инструкция →

Веб-сайт на LAMP- или LEMP-стеке

Разместите веб-сайт на виртуальной машине и разрабатывайте его на базе популярных стеков разработки LAMP или LEMP. Воспользуйтесь возможностью установить и настроить любое дополнительное ПО, необходимое для вашего сайта.

Пошаговая инструкция →

Веб-сайт на базе CMS Wordpress

Создавайте сайт с помощью системы управления контентом (CMS) Wordpress, используя один из множества шаблонов или собственный дизайн. Десятки тысяч готовых плагинов, платных и бесплатных, помогают добавить за один клик новые блоки или функциональности к созданному сервису.

Пошаговая инструкция →

Отказоустойчивый сайт с DNS-балансировкой

Создайте веб-сайт, защищённый от сбоев в одной зоне доступности за счет балансировки нагрузки.

Пошаговая инструкция →

Сайт на Joomla с БД PostgreSQL

Разместите базу данных вашего веб-сайта в кластер PostgreSQL. Это позволит более эффективно использовать ресурсы виртуальной машины с фронтендом.

Пошаговая инструкция →

Опыт нашего клиента

«Специфика работы СМИ в онлайн-режиме такова, что мы непосредственно связаны с техническими процессами — отмечает Никита Ким, издатель Inc. — От качества трафика и, в целом, — от того, как функционирует сайт, зависит весь наш бизнес. Если сайт „лёг“, все бизнес-процессы встали или даже откатились назад.

И напротив, наш бизнес успешен, когда растущий трафик не „роняет“ сервера, а скорость загрузки и доступность сайта удовлетворяют пользователей. Поэтому мы требовательны к тем технологиям, которые используем».

Читайте в блоге медиа-портала Inc. историю о том, как медиа-портал переезжал в Яндекс.Облако с помощью нашего партнёра K2IT.

Вам нужна помощь или не знаете с чего начать?

Обратитесь к сертифицированным партнёрам Яндекс.Облака: