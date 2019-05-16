Информация об инциденте в Яндекс.Облаке 16 мая 2019 года

16 мая были запланированы регулярные технические работы по остановке и удалению виртуальных машин в облаках пользователей, заблокированных из-за неоплаты или нарушения правил использования сервисов Яндекс.Облака. Это стандартная процедура по высвобождению ресурсов Облака.

В 16:35 (MSK) была запущена команда по удалению виртуальных машин согласно сформированному списку. В 16:51 была обнаружена ошибка, и в 16:56 выполнение команды было остановлено в срочном порядке. Выяснилось, что при формировании списка был применен неверный принцип фильтрации, и в список попали активные виртуальные машины. Сейчас мы в процессе расследования ситуации и выяснения деталей.

В результате инцидента были удалены 0,77% от общего числа виртуальных машин и boot-дисков. При этом были затронуты виртуальные машины только в зоне ru-central1-c. Дополнительно созданные диски остались в сохранности. Пользователи, у которых были сделаны снимки дисков, смогли восстановить свои данные.

Мы не считаем это рядовой ситуацией. Для нас важен каждый пользователь, и мы осознаем свою полную ответственность за надежность нашей платформы.

Для предотвращения подобных инцидентов в будущем мы примем следующие меры:

В рамках процедуры блокировок облаков мы строго разделим остановку и удаление виртуальной машины и её дисков — промежуток между этими операциями будет составлять минимум 7 дней. При удалении диска виртуальной машины будет автоматически создаваться его копия, которая позволит восстановить данные. Подробную информацию о дизайне решения мы сообщим позднее.

Помимо действий с нашей стороны, мы рекомендуем всем нашим пользователям:

Не забывать делать снимки дисков или резервные копии своих данных. Разделять загрузочные диски и дополнительные диски, предназначенные для хранения данных. Резервировать критичные для вас сервисы в нескольких зонах доступности.

Мы хотим принести извинения каждому, кого затронул технический сбой в работе Облака. На данный момент наша техническая поддержка работает в формате горячей линии, и мы оперативно помогаем каждому пользователю. В качестве компенсации всем, кого затронул инцидент, будут начислены гранты. Размер гранта будет определен индивидуально для каждого пользователя. Гранты станут доступны в личном кабинете в консоли Облака в течение трёх рабочих дней. Кроме того, для пострадавших пользователей снимки дисков не будут тарифицироваться в течение 90 дней (нулевая тарификация вступит в силу также в течение трёх рабочих дней).