Новые возможности объектного хранилища Yandex Object Storage

Yandex Object Storage — один из ключевых сервисов Яндекс.Облака, неотъемлемая часть инфраструктуры крупных компаний и надёжное хранилище данных для решения ежедневных кейсов в многочисленных проектах меньшего масштаба.

Мы обновили сервис и упростили вам управление объектным хранилищем, добавив несколько новых возможностей:

Метод copy, предназначенный для создания копий объектов. Копирование происходит на стороне сервера с высокой скоростью и надёжностью. Подробности в документации →

Поддержка кеширования данных за счёт пользовательских заголовков Cache-Control (набор директив для кеширования) и Expires (срок устаревания).

Поддержка response-заголовков. Теперь можно переопределять множество системных заголовков в динамике — для каждого аутентифицированного запроса и (опционально) в связке с pre signed-ссылками.

Поддержка технологии CORS. С её помощью можно создавать по-настоящему сложные веб-сервисы и регулировать доступ к вашим данным через заголовки Origin. Подробности →

Настройка жизненного цикла объектов в бакете. В любой момент можно создать набор правил, которые будут управлять временем хранения объектов в ваших бакетах. Подробности →

Кроме того, мы изменили значения SLA для Yandex Object Storage, показав на практике, что объектное хранилище Облака обладает высокой надёжностью, доступностью и отказоустойчивостью даже с учётом требований больших компаний.