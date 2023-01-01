Yandex Cloud CDN
Yandex Cloud CDN позволяет организовать доставку контента до конечных потребителей с помощью сети распространения контента (Content Delivery Network, CDN).
Это позволяет:
- Перенести часть нагрузки с источников данных на CDN-серверы за счет кеширования.
- Сократить время доставки контента конечным пользователям.
Управлять сервисом можно с помощью консоли управления.
Для сервиса действует соглашение об уровне обслуживания. Уровень обслуживания сервиса определен в документе Уровень обслуживания Yandex Cloud CDN.
Начало работы
Как начать доставлять контент с помощью CDN
Пошаговые инструкции
Инструкции по выполнению рутинных операций
Концепции
Принципы работы CDN и основные понятия сервиса
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
Решение проблем
Часто возникающие ошибки и способы их решения
Управление доступом
Настройте права доступа для работы с сервисом
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса