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Yandex Cloud CDN

Yandex Cloud CDN

Yandex Cloud CDN позволяет организовать доставку контента до конечных потребителей с помощью сети распространения контента (Content Delivery Network, CDN).
Это позволяет:
  • Перенести часть нагрузки с источников данных на CDN-серверы за счет кеширования.
  • Сократить время доставки контента конечным пользователям.
Управлять сервисом можно с помощью консоли управления.
Для сервиса действует соглашение об уровне обслуживания. Уровень обслуживания сервиса определен в документе Уровень обслуживания Yandex Cloud CDN.