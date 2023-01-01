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Yandex Application Load Balancer

Yandex Application Load Balancer

Yandex Application Load Balancer служит для распределения запросов по бэкендам ваших сетевых приложений и терминирования TLS-шифрования.
С помощью Application Load Balancer вы можете:
  • Гибко распределять трафик между бэкендами ваших приложений.
  • Обрабатывать TLS-трафик: устанавливать соединения и терминировать TLS-сессии с помощью сертификатов из Yandex Certificate Manager.
  • Анализировать поток запросов по access-логам L7-балансировщика.
  • Плавно переносить нагрузку с одной версии приложения на другую.
  • Создавать и модифицировать ответы на запросы прямо на L7-балансировщике.
  • Организовывать защиту ваших сервисов от злоумышленников с помощью ограничения поступающего трафика.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
Для сервиса действует соглашение об уровне обслуживания. Уровень обслуживания сервиса определен в документе Уровень обслуживания Yandex Application Load Balancer.