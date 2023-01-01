Yandex Application Load Balancer
Yandex Application Load Balancer служит для распределения запросов по бэкендам ваших сетевых приложений и терминирования TLS-шифрования.
С помощью Application Load Balancer вы можете:
- Гибко распределять трафик между бэкендами ваших приложений.
- Обрабатывать TLS-трафик: устанавливать соединения и терминировать TLS-сессии с помощью сертификатов из Yandex Certificate Manager.
- Анализировать поток запросов по access-логам L7-балансировщика.
- Плавно переносить нагрузку с одной версии приложения на другую.
- Создавать и модифицировать ответы на запросы прямо на L7-балансировщике.
- Организовывать защиту ваших сервисов от злоумышленников с помощью ограничения поступающего трафика.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
Для сервиса действует соглашение об уровне обслуживания. Уровень обслуживания сервиса определен в документе Уровень обслуживания Yandex Application Load Balancer.
Начало работы
Создайте первый программный балансировщик
Пошаговые инструкции
Инструкции по выполнению рутинных операций
Концепции
Узнайте про концепции и ресурсы сервиса
Справочник API (англ.)
Описание методов HTTP API
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
Управление доступом
Настройте права доступа для работы с сервисом
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса
Обучающие курсы
Информация о доступных программах обучения