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Yandex Cloud CDN

Защищенные токены

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С помощью защищенных токенов (secure token) вы можете ограничить доступ к файлам CDN-ресурса. Это используется, например, для временного или платного доступа к файлам, а также для обеспечения безопасности чувствительных данных.

Доступ к файлам осуществляется по подписанным ссылкам с ограниченным сроком действия, query-параметры которых содержат защищенный токен. CDN-сервер по хэшу сверяет полученный токен с секретным ключом CDN-ресурса и переданными в HTTP-запросе данными и разрешает или запрещает доступ к файлу.

Также с помощью защищенных токенов можно задать доверенный IP-адрес, с которого будет разрешен доступ к CDN-ресурсу.

Вы можете включить для CDN-ресурса доступ по защищенному токену с помощью CLI, Terraform или API. Для вступления изменений в силу может потребоваться до 15 минут.

Если для CDN-ресурса включен доступ по защищенному токену, контент доступен только по подписанным ссылкам. Чтобы сохранить доступ к части контента по обычным ссылкам, создайте для этого контента еще один CDN-ресурс с отдельным источником.

Подробности о защищенном токене см. в документации CDN-провайдера EdgeЦентр:

Подписанная ссылка генерируется вне CDN-ресурса, например на основном легковесном сайте, и содержит следующие query-параметры:

  • md5 — защищенный токен в кодировке Base64, который является MD5-хэшем строки, состоящей из элементов:
    • Секретный ключ — произвольная строка длиной от 6 до 32 символов.
    • Срок действия ссылки — момент времени в Unix-формате, после которого доступ к файлу будет запрещен. Начать скачивание файла можно до истечения срока действия, а завершить можно и после.
    • Путь к файлу в источнике.
    • (опционально) Доверенный IP-адрес, с которого разрешено скачивать файл. Задается, если для CDN-ресурса включено ограничение доступа по IP-адресу. Если ограничение не задано, доступ к файлам будет разрешен с любых IP-адресов. Задать ограничение доступа по IP-адресу можно как при включении доступа по защищенному токену, так и позднее.
  • expires — срок действия ссылки в Unix-формате.

Пример подписанной ссылки:

http://cdn.example.com/files/image.jpg?md5=xu7AXOAOQ********Ua0xw&expires=1701609223

Чтобы сформировать подписанную ссылку, воспользуйтесь одним из примеров.

<?php

$secret = '<секретный_ключ>';
$path = '<путь_к_файлу>';
$ip = '<IP-адрес>';
$expires = time() + <срок_действия_ссылки>;
$hostname = '<доменное_имя>';
$link = "$expires$path$ip $secret";
$md5 = md5($link, true);
$md5 = base64_encode($md5);
$md5 = strtr($md5, '+/', '-_');
$md5 = str_replace('=', '', $md5);
$url = "{$hostname}{$path}?md5={$md5}&expires={$expires}";

?>

Где:

  • $secret — секретный ключ — произвольная строка длиной от 6 до 32 символов.
  • $path — путь к файлу, для доступа к которому генерируется ссылка. Например: /files/image.jpg.
  • $ip — доверенный IP-адрес, c которого будет разрешен доступ к файлу.
  • $expires — момент времени в Unix-формате, после которого ссылка станет недействительной, <срок_действия_ссылки> — срок действия ссылки в секундах с момента генерации ссылки.
  • $hostnameдоменное имя CDN-ресурса. Например: cdn.example.com.
  • $url — готовая подписанная ссылка на файл.
import base64 
from hashlib import md 
from time import time 
ip = '<IP-адрес>' 
secret = '<секретный_ключ>' 
path = f'<путь_к_файлу>' 
expires = int(time()) + <срок_действия_ссылки> 
hostname = '<доменное_имя>' 
token = base64.encodebytes(md5(f"{expires}{path}{ip} {secret}".encode()).digest()).decode().replace("\n", "").replace("+", "-").replace("/", "_").replace("=", "") 
secured_url = f"{hostname}{path}?md5={token}&expires={expires}"

Где:

  • ip — доверенный IP-адрес, c которого будет разрешен доступ к файлу.
  • secret — секретный ключ — произвольная строка длиной от 6 до 32 символов.
  • path — путь к файлу, для доступа к которому генерируется ссылка. Например: /files/image.jpg.
  • expires — момент времени в Unix-формате, после которого ссылка станет недействительной, <срок_действия_ссылки> — срок действия ссылки в секундах с момента генерации ссылки.
  • hostnameдоменное имя CDN-ресурса. Например: cdn.example.com.
  • secured_url — готовая подписанная ссылка на файл.
echo -n '<срок_действия_ссылки><путь_к_файлу><IP-адрес> <секретный_ключ>' | openssl md5 -binary | openssl base64 | tr +/ -_ | tr -d ='<срок_действия_ссылки><путь_к_файлу><IP-адрес> <секретный_ключ>' = '{expires}{path}{ip} {secret_key}'

Где:

  • <срок_действия_ссылки> — момент времени в Unix-формате, после которого ссылка станет недействительной.
  • <путь_к_файлу> — путь к файлу, для доступа к которому генерируется ссылка. Например: /files/image.jpg.
  • <IP-адрес> — доверенный IP-адрес, c которого будет разрешен доступ к файлу.
  • <секретный_ключ> — секретный ключ — произвольная строка длиной от 6 до 32 символов.
<?php

$secret = '<секретный_ключ>';
$path = '<путь_к_файлу>';
$expires = time() + <срок_действия_ссылки>;
$hostname = '<доменное_имя>';
$link = "$expires$path $secret";
$md5 = md5($link, true);
$md5 = base64_encode($md5);
$md5 = strtr($md5, '+/', '-_');
$md5 = str_replace('=', '', $md5);
$url = "{$hostname}{$path}?md5={$md5}&expires={$expires}";

?>

Где:

  • $secret — секретный ключ — произвольная строка длиной от 6 до 32 символов.
  • $path — путь к файлу, для доступа к которому генерируется ссылка. Например: /files/image.jpg.
  • $expires — момент времени в Unix-формате, после которого ссылка станет недействительной, <срок_действия_ссылки> — срок действия ссылки в секундах с момента генерации ссылки.
  • $hostnameдоменное имя CDN-ресурса. Например: cdn.example.com.
  • $url — готовая подписанная ссылка на файл.
import base64 
from hashlib import md5 
from time import time 
secret = '<секретный_ключ>'
path = f'<путь_к_файлу>'  
expires = int(time()) + <срок_действия_ссылки> 
hostname = '<доменное_имя>' 
token = base64.encodebytes(md5(f"{expires}{path} {secret}".encode()).digest()).decode().replace("\n", "").replace("+", "-").replace("/", "_").replace("=", "") 
secured_url = f"{hostname}{path}?md5={token}&expires={expires}"

Где:

  • secret — секретный ключ — произвольная строка длиной от 6 до 32 символов.
  • path — путь к файлу, для доступа к которому генерируется ссылка. Например: /files/image.jpg.
  • expires — момент времени в Unix-формате, после которого ссылка станет недействительной, <срок_действия_ссылки> — срок действия ссылки в секундах с момента генерации ссылки.
  • hostnameдоменное имя CDN-ресурса. Например: cdn.example.com.
  • secured_url — готовая подписанная ссылка на файл.
echo -n '<срок_действия_ссылки><путь_к_файлу> <секретный_ключ>' | openssl md5 -binary | openssl base64 | tr +/ -_ | tr -d = '<срок_действия_ссылки><путь_к_файлу> <секретный_ключ>' = '{expires}{path} {secret_key}'

Где:

  • <срок_действия_ссылки> — момент времени в Unix-формате, после которого ссылка станет недействительной.
  • <путь_к_файлу> — путь к файлу, для доступа к которому генерируется ссылка. Например: /files/image.jpg.
  • <секретный_ключ> — секретный ключ — произвольная строка длиной от 6 до 32 символов.

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