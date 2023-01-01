Защищенные токены
С помощью защищенных токенов (secure token) вы можете ограничить доступ к файлам CDN-ресурса. Это используется, например, для временного или платного доступа к файлам, а также для обеспечения безопасности чувствительных данных.
Доступ к файлам осуществляется по подписанным ссылкам с ограниченным сроком действия, query-параметры которых содержат защищенный токен. CDN-сервер по хэшу сверяет полученный токен с секретным ключом CDN-ресурса и переданными в HTTP-запросе данными и разрешает или запрещает доступ к файлу.
Также с помощью защищенных токенов можно задать доверенный IP-адрес, с которого будет разрешен доступ к CDN-ресурсу.
Вы можете включить для CDN-ресурса доступ по защищенному токену с помощью CLI, Terraform или API. Для вступления изменений в силу может потребоваться до 15 минут.
Если для CDN-ресурса включен доступ по защищенному токену, контент доступен только по подписанным ссылкам. Чтобы сохранить доступ к части контента по обычным ссылкам, создайте для этого контента еще один CDN-ресурс с отдельным источником.
Подробности о защищенном токене см. в документации CDN-провайдера EdgeЦентр:
Подписанная ссылка
Подписанная ссылка генерируется вне CDN-ресурса, например на основном легковесном сайте, и содержит следующие query-параметры:
md5— защищенный токен в кодировке Base64, который является MD5-хэшем строки, состоящей из элементов:
- Секретный ключ — произвольная строка длиной от 6 до 32 символов.
- Срок действия ссылки — момент времени в Unix-формате, после которого доступ к файлу будет запрещен. Начать скачивание файла можно до истечения срока действия, а завершить можно и после.
- Путь к файлу в источнике.
- (опционально) Доверенный IP-адрес, с которого разрешено скачивать файл. Задается, если для CDN-ресурса включено ограничение доступа по IP-адресу. Если ограничение не задано, доступ к файлам будет разрешен с любых IP-адресов. Задать ограничение доступа по IP-адресу можно как при включении доступа по защищенному токену, так и позднее.
expires— срок действия ссылки в Unix-формате.
Пример подписанной ссылки:
http://cdn.example.com/files/image.jpg?md5=xu7AXOAOQ********Ua0xw&expires=1701609223
Примеры
Чтобы сформировать подписанную ссылку, воспользуйтесь одним из примеров.
Подписанная ссылка с ограничением доступа по IP-адресу
<?php
$secret = '<секретный_ключ>';
$path = '<путь_к_файлу>';
$ip = '<IP-адрес>';
$expires = time() + <срок_действия_ссылки>;
$hostname = '<доменное_имя>';
$link = "$expires$path$ip $secret";
$md5 = md5($link, true);
$md5 = base64_encode($md5);
$md5 = strtr($md5, '+/', '-_');
$md5 = str_replace('=', '', $md5);
$url = "{$hostname}{$path}?md5={$md5}&expires={$expires}";
?>
Где:
$secret— секретный ключ — произвольная строка длиной от 6 до 32 символов.
$path— путь к файлу, для доступа к которому генерируется ссылка. Например:
/files/image.jpg.
$ip— доверенный IP-адрес, c которого будет разрешен доступ к файлу.
$expires— момент времени в Unix-формате, после которого ссылка станет недействительной,
<срок_действия_ссылки>— срок действия ссылки в секундах с момента генерации ссылки.
$hostname— доменное имя CDN-ресурса. Например:
cdn.example.com.
$url— готовая подписанная ссылка на файл.
import base64
from hashlib import md
from time import time
ip = '<IP-адрес>'
secret = '<секретный_ключ>'
path = f'<путь_к_файлу>'
expires = int(time()) + <срок_действия_ссылки>
hostname = '<доменное_имя>'
token = base64.encodebytes(md5(f"{expires}{path}{ip} {secret}".encode()).digest()).decode().replace("\n", "").replace("+", "-").replace("/", "_").replace("=", "")
secured_url = f"{hostname}{path}?md5={token}&expires={expires}"
Где:
ip— доверенный IP-адрес, c которого будет разрешен доступ к файлу.
secret— секретный ключ — произвольная строка длиной от 6 до 32 символов.
path— путь к файлу, для доступа к которому генерируется ссылка. Например:
/files/image.jpg.
expires— момент времени в Unix-формате, после которого ссылка станет недействительной,
<срок_действия_ссылки>— срок действия ссылки в секундах с момента генерации ссылки.
hostname— доменное имя CDN-ресурса. Например:
cdn.example.com.
secured_url— готовая подписанная ссылка на файл.
echo -n '<срок_действия_ссылки><путь_к_файлу><IP-адрес> <секретный_ключ>' | openssl md5 -binary | openssl base64 | tr +/ -_ | tr -d ='<срок_действия_ссылки><путь_к_файлу><IP-адрес> <секретный_ключ>' = '{expires}{path}{ip} {secret_key}'
Где:
<срок_действия_ссылки>— момент времени в Unix-формате, после которого ссылка станет недействительной.
<путь_к_файлу>— путь к файлу, для доступа к которому генерируется ссылка. Например:
/files/image.jpg.
<IP-адрес>— доверенный IP-адрес, c которого будет разрешен доступ к файлу.
<секретный_ключ>— секретный ключ — произвольная строка длиной от 6 до 32 символов.
Подписанная ссылка без ограничения доступа по IP-адресу
<?php
$secret = '<секретный_ключ>';
$path = '<путь_к_файлу>';
$expires = time() + <срок_действия_ссылки>;
$hostname = '<доменное_имя>';
$link = "$expires$path $secret";
$md5 = md5($link, true);
$md5 = base64_encode($md5);
$md5 = strtr($md5, '+/', '-_');
$md5 = str_replace('=', '', $md5);
$url = "{$hostname}{$path}?md5={$md5}&expires={$expires}";
?>
Где:
$secret— секретный ключ — произвольная строка длиной от 6 до 32 символов.
$path— путь к файлу, для доступа к которому генерируется ссылка. Например:
/files/image.jpg.
$expires— момент времени в Unix-формате, после которого ссылка станет недействительной,
<срок_действия_ссылки>— срок действия ссылки в секундах с момента генерации ссылки.
$hostname— доменное имя CDN-ресурса. Например:
cdn.example.com.
$url— готовая подписанная ссылка на файл.
import base64
from hashlib import md5
from time import time
secret = '<секретный_ключ>'
path = f'<путь_к_файлу>'
expires = int(time()) + <срок_действия_ссылки>
hostname = '<доменное_имя>'
token = base64.encodebytes(md5(f"{expires}{path} {secret}".encode()).digest()).decode().replace("\n", "").replace("+", "-").replace("/", "_").replace("=", "")
secured_url = f"{hostname}{path}?md5={token}&expires={expires}"
Где:
secret— секретный ключ — произвольная строка длиной от 6 до 32 символов.
path— путь к файлу, для доступа к которому генерируется ссылка. Например:
/files/image.jpg.
expires— момент времени в Unix-формате, после которого ссылка станет недействительной,
<срок_действия_ссылки>— срок действия ссылки в секундах с момента генерации ссылки.
hostname— доменное имя CDN-ресурса. Например:
cdn.example.com.
secured_url— готовая подписанная ссылка на файл.
echo -n '<срок_действия_ссылки><путь_к_файлу> <секретный_ключ>' | openssl md5 -binary | openssl base64 | tr +/ -_ | tr -d = '<срок_действия_ссылки><путь_к_файлу> <секретный_ключ>' = '{expires}{path} {secret_key}'
Где:
<срок_действия_ссылки>— момент времени в Unix-формате, после которого ссылка станет недействительной.
<путь_к_файлу>— путь к файлу, для доступа к которому генерируется ссылка. Например:
/files/image.jpg.
<секретный_ключ>— секретный ключ — произвольная строка длиной от 6 до 32 символов.