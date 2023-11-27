Коммерческая поддержка YDB Open Source
Поможем обеспечить бесперебойную работу вашей СУБД даже в самых сложных условиях. Наш опыт позволяет соблюдать SLA и решать задачи в установленные сроки.
Поддерживаемые системы YDB могут быть развёрнуты в любой инфраструктуре, включая публичные облака или ваши собственные вычислительные среды.
Преимущества коммерческой поддержки
Обновление YDB
Инженеры поддержки работают совместно с разработчиками YDB, поэтому обновления ПО могут выходить на основе конкретных выявленных проблем.
Консультации специалистов
Расскажем, как эффективно использовать YDB в разработке, о последних релизах и изменениях в базе данных.
Помощь в решении проблем
Наши эксперты помогут решить проблемы при работе с YDB и разберут ошибки.
Базовый уровень поддержки
Базовый тариф оптимален на этапе разработки приложений: вы можете задать вопрос в рабочее время с помощью тикетов. Для более сложных случаев мы предлагаем расширенный уровень.
Расширенный уровень поддержки
Расширенный уровень подходит для поддержки эксплуатации и развития критичных для бизнеса систем. Отвечаем круглосуточно в чате и по видеоконференцсвязи.