Коммерческая поддержка YDB Open Source

Поможем обеспечить бесперебойную работу вашей СУБД даже в самых сложных условиях. Наш опыт позволяет соблюдать SLA и решать задачи в установленные сроки.

Поддерживаемые системы YDB могут быть развёрнуты в любой инфраструктуре, включая публичные облака или ваши собственные вычислительные среды.