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Коммерческая поддержка YDB Open Source

Поможем обеспечить бесперебойную работу вашей СУБД даже в самых сложных условиях. Наш опыт позволяет соблюдать SLA и решать задачи в установленные сроки.

Поддерживаемые системы YDB могут быть развёрнуты в любой инфраструктуре, включая публичные облака или ваши собственные вычислительные среды.

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Преимущества коммерческой поддержки

Обновление YDB

Инженеры поддержки работают совместно с разработчиками YDB, поэтому обновления ПО могут выходить на основе конкретных выявленных проблем.

Консультации специалистов

Расскажем, как эффективно использовать YDB в разработке, о последних релизах и изменениях в базе данных.

Помощь в решении проблем

Наши эксперты помогут решить проблемы при работе с YDB и разберут ошибки.

Базовый уровень поддержки

Базовый тариф оптимален на этапе разработки приложений: вы можете задать вопрос в рабочее время с помощью тикетов. Для более сложных случаев мы предлагаем расширенный уровень.

Расширенный уровень поддержки

Расширенный уровень подходит для поддержки эксплуатации и развития критичных для бизнеса систем. Отвечаем круглосуточно в чате и по видеоконференцсвязи.

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