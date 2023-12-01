Масштабирование нагрузки в K8s®

Курс будет полезен практикующим DevOps‑инженерам уровня middle или senior.

Мы не научим вас профессии DevOps, а сфокусируемся на том, как можно улучшить работу с помощью наших инструментов.

После прохождения курса вы научитесь повышать производительность и увеличивать отказоустойчивость приложения с помощью популярных инструментов для масштабирования.