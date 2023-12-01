Масштабирование нагрузки в K8s®
- Бесплатный курс
- 4 модуля с теорией и практикой
- Сертификат об окончании курса
- Входит в образовательный трек «DevOps‑инженер в Yandex Cloud»
Чему научитесь
Разворачивать инфраструктуру для деплоя в облаке
Конфигурировать контуры и масштабировать приложение, используя Vertical Pod Autoscaler (VPA)
Настраивать отказоустойчивость при масштабировании
Ускорять доставку статического контента для вашего веб-сервиса, используя Yandex Cloud CDN
Масштабировать приложение, используя Horizontal Pod Autoscaler (HPA) и Metrics Adapter
Управлять трафиком приложения, используя Yandex Application Load Balancer
Для кого этот курс
Для кого этот курс
Курс будет полезен практикующим DevOps‑инженерам уровня middle или senior.
Мы не научим вас профессии DevOps, а сфокусируемся на том, как можно улучшить работу с помощью наших инструментов.
После прохождения курса вы научитесь повышать производительность и увеличивать отказоустойчивость приложения с помощью популярных инструментов для масштабирования.
Мы ждём, что вы
Знаете Docker и Kubernetes®
- Работали с Docker и знаете основные команды
- Работали с Kubernetes
- Знакомы с Helm
Знакомы с Argo CD и Crossplane
- Понимаете концепции Infrastructure as Code
- Умеете разворачивать приложения с помощью Argo CD
Знакомы с веб‑технологиями
- Понимаете протоколы HTTP, HTTPS
- Знакомы с веб‑серверами Nginx или Apache
- Понимаете, как устроены веб‑приложения
На курсе вы будете использовать следующие инструменты
Программа
1. Подготовка окружения
1. Подготовка окружения
Развернёте всю необходимую инфраструктуру в облаке для деплоя по GitOps.
2. Борьба с высокими нагрузками в веб-приложениях
2. Борьба с высокими нагрузками в веб-приложениях
3. Горизонтальное масштабирование в Kubernetes®
3. Горизонтальное масштабирование в Kubernetes®
4. Вертикальное масштабирование в Kubernetes®
4. Вертикальное масштабирование в Kubernetes®
На время обучения вы — DevOps-инженер в стартапе, который разрабатывает таск-менеджер для бизнеса.
Недавно команда выкатила мобильную версию. Релиз понравился постоянным пользователям, MAU растёт. Серверы работают на пределе мощности, мониторинг инфраструктуры и приложения показывает деградации под нагрузкой.
Ваша задача — обеспечить стабильную работу при росте пользователей и оптимизации бюджета.
Авторы курса
Александр Власов
Руководитель группы архитекторов Yandex Cloud
Павел Селиванов
Архитектор Yandex Cloud
Михаил Кажемский
Ведущий DevOps/Cloud инженер Hilbert Team
Алексей Колосков
Ведущий DevOps/Cloud инженер Hilbert Team
Как вы будете учиться
Изучать теорию
Читайте интересные лонгриды в любое удобное время
Решать практические задания
Пошагово выполняйте все действия по подробным руководствам
Обмениваться опытом
Делитесь опытом с коллегами и задавайте вопросы по нагрузочному тестированию в телеграм-чате комьюнити Kubernetes the right way
Частые вопросы
Как организована практическая часть курса?
Как организована практическая часть курса?
Для закрепления теории вам даются практические задания, которые вы выполняете самостоятельно.
Вы можете проверить себя по подробному How-to Guide и задать вопросы другим студентам в телеграм-чате комьюнити Kubernetes the right way.
Сколько стоит обучение?
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Сколько времени займёт прохождение курса?
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Получу ли я сертификат?
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Как и когда я буду учиться?
Как и когда я буду учиться?
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Настройте автоматическое масштабирование приложения под нагрузкой на основе данных