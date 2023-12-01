Поиск
Связаться с намиПодключиться
Главная
Обучение
Профессиональное обучение

Масштабирование нагрузки в K8s®

  • Бесплатный курс
  • 4 модуля с теорией и практикой
  • Сертификат об окончании курса
  • Входит в образовательный трек «DevOps‑инженер в Yandex Cloud»
Зарегистрироваться

Чему научитесь

Разворачивать инфраструктуру для деплоя в облаке

Конфигурировать контуры и масштабировать приложение, используя Vertical Pod Autoscaler (VPA)

Настраивать отказоустойчивость при масштабировании

Ускорять доставку статического контента для вашего веб-сервиса, используя Yandex Cloud CDN

Масштабировать приложение, используя Horizontal Pod Autoscaler (HPA) и Metrics Adapter

Управлять трафиком приложения, используя Yandex Application Load Balancer

Для кого этот курс

Курс будет полезен практикующим DevOps‑инженерам уровня middle или senior.

Мы не научим вас профессии DevOps, а сфокусируемся на том, как можно улучшить работу с помощью наших инструментов.

После прохождения курса вы научитесь повышать производительность и увеличивать отказоустойчивость приложения с помощью популярных инструментов для масштабирования.

Мы ждём, что вы

Знаете Docker и Kubernetes®

  • Работали с Docker и знаете основные команды
  • Работали с Kubernetes
  • Знакомы с Helm

Знакомы с Argo CD и Crossplane

  • Понимаете концепции Infrastructure as Code
  • Умеете разворачивать приложения с помощью Argo CD

Знакомы с веб‑технологиями

  • Понимаете протоколы HTTP, HTTPS
  • Знакомы с веб‑серверами Nginx или Apache
  • Понимаете, как устроены веб‑приложения

На курсе вы будете использовать следующие инструменты

Программа

1. Подготовка окружения

Развернёте всю необходимую инфраструктуру в облаке для деплоя по GitOps.

На время обучения вы — DevOps-инженер в стартапе, который разрабатывает таск-менеджер для бизнеса.

Недавно команда выкатила мобильную версию. Релиз понравился постоянным пользователям, MAU растёт. Серверы работают на пределе мощности, мониторинг инфраструктуры и приложения показывает деградации под нагрузкой.

Ваша задача — обеспечить стабильную работу при росте пользователей и оптимизации бюджета.

Авторы курса

Александр Власов

Руководитель группы архитекторов Yandex Cloud

Павел Селиванов

Архитектор Yandex Cloud

Михаил Кажемский

Ведущий DevOps/Cloud инженер Hilbert Team

Алексей Колосков

Ведущий DevOps/Cloud инженер Hilbert Team

Как вы будете учиться

Изучать теорию

Читайте интересные лонгриды в любое удобное время

Решать практические задания

Пошагово выполняйте все действия по подробным руководствам

Обмениваться опытом

Делитесь опытом с коллегами и задавайте вопросы по нагрузочному тестированию в телеграм-чате комьюнити Kubernetes the right way

Частые вопросы

Как организована практическая часть курса?

Для закрепления теории вам даются практические задания, которые вы выполняете самостоятельно.

Вы можете проверить себя по подробному How-to Guide и задать вопросы другим студентам в телеграм-чате комьюнити Kubernetes the right way.

Начните обучение сегодня

Настройте автоматическое масштабирование приложения под нагрузкой на основе данных

Зарегистрироваться