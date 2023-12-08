Managed Service for Greenplum®
- Бесплатный практический курс
- Семь модулей для изучения в произвольном порядке
- Лучшие практики работы с Greenplum
О сервисе
О сервисе
Managed Service for Greenplum® — это сервис для управления кластерами популярной массивно-параллельной СУБД Greenplum в инфраструктуре Yandex Cloud.
Сервис предоставляет инструменты для мониторинга, резервного копирования и восстановления данных, а также автоматически обновляет систему, устраняет возможные проблемы в работе.
Чему вы научитесь
Создавать облачную инсталляцию Greenplum и работать с ней
Учитывать особенности СУБД для эффективной работы с Managed Greenplum
Писать и оптимизировать запросы с учётом специфики Greenplum
Разбираться в архитектуре Greenplum
Проектировать оптимальную физическую модель данных
Кому будет полезен курс
Вам потребуются знания и навыки
Работа с SQL
Вы знакомы с SQL и умеете писать и читать запросы
Работа с одной или несколькими СУБД
Вы знакомы с базовыми понятиями реляционных СУБД и уже работали в одной из них: PostgreSQL или MySQL
Работа в IDE или терминалах
Вы имеете опыт работы с IDE или с терминальными клиентами баз данных
Если материалы курса кажутся вам слишком сложными, рекомендуем пройти бесплатный модуль Особенности Managed Service for Greenplum в Yandex Cloud от наших коллег из «Слёрм».
Программа курса
Модуль 1. Общая информация про Greenplum
Модуль 1. Общая информация про Greenplum
- Знакомство с Greenplum
- Архитектура Greenplum
- Managed Greenplum
- Практика: создаём кластер
Модуль 2. Greenplum в Yandex Cloud
Модуль 2. Greenplum в Yandex Cloud
Модуль 3. Физическая модель данных и DDL
Модуль 3. Физическая модель данных и DDL
Модуль 4. SQL-разработка в Greenplum
Модуль 4. SQL-разработка в Greenplum
Модуль 5. Работа с внешними источниками
Модуль 5. Работа с внешними источниками
Модуль 6. Оптимизация производительности запросов
Модуль 6. Оптимизация производительности запросов
Модуль 7. Администрирование в Greenplum
Модуль 7. Администрирование в Greenplum
Часть модулей ещё в разработке. Мы оповестим всех зарегистрированных на курс пользователей, как только модули станут доступны для прохождения.
Авторы курса
Всеволод Грабельников
Руководитель направления по развитию Data Platform Yandex Cloud
Игорь Путятин
Архитектор Data Platform Yandex Cloud
Виктор Бородаенко
Ex. архитектор Data Platform Yandex Cloud
Лилия Новик
Дата-инженер в Х5 Retail Group
Как вы будете учиться
Изучать теорию
Читайте подробные лонгриды в удобное время
Выполнять практические задания
Тренируйтесь, выполняя практические лабораторные работы
Обмениваться опытом
Частые вопросы
Как организована практическая часть курса?
Как организована практическая часть курса?
Для закрепления теории вам даются практические задания в различных форматах:
- Обязательные практические блоки.
Выполнение этих заданий важно, чтобы научиться работать с инструментом.
- Опциональные практические блоки.
Прохождение этих блоков поможет глубже погрузиться в материал и дополнительно потренироваться.
Вы можете проверить себя по подробному How‑to‑guide и задать вопросы другим студентам в Telegram‑чате комьюнити Yandex Cloud: Data Platform.
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Что делать, если курс оказался слишком сложным?
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Как и когда я буду учиться?
Как и когда я буду учиться?
Как организовать групповое обучение для себя и коллег по отдельным модулям?
Как организовать групповое обучение для себя и коллег по отдельным модулям?
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Научитесь работать с Managed Service for Greenplum в роли разработчика, администратора, архитектора.