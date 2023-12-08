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Managed Service for Greenplum®

  • Бесплатный практический курс
  • Семь модулей для изучения в произвольном порядке
  • Лучшие практики работы с Greenplum
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О сервисе

Managed Service for Greenplum® — это сервис для управления кластерами популярной массивно-параллельной СУБД Greenplum в инфраструктуре Yandex Cloud.

Сервис предоставляет инструменты для мониторинга, резервного копирования и восстановления данных, а также автоматически обновляет систему, устраняет возможные проблемы в работе.

Подробнее о сервисе

Чему вы научитесь

Создавать облачную инсталляцию Greenplum и работать с ней

Учитывать особенности СУБД для эффективной работы с Managed Greenplum

Писать и оптимизировать запросы с учётом специфики Greenplum

Разбираться в архитектуре Greenplum

Проектировать оптимальную физическую модель данных

Кому будет полезен курс

Вам потребуются знания и навыки

Работа с SQL

Вы знакомы с SQL и умеете писать и читать запросы

Работа с одной или несколькими СУБД

Вы знакомы с базовыми понятиями реляционных СУБД и уже работали в одной из них: PostgreSQL или MySQL

Работа в IDE или терминалах

Вы имеете опыт работы с IDE или с терминальными клиентами баз данных

Если материалы курса кажутся вам слишком сложными, рекомендуем пройти бесплатный модуль Особенности Managed Service for Greenplum в Yandex Cloud от наших коллег из «Слёрм».

Программа курса

Модуль 1. Общая информация про Greenplum

  • Знакомство с Greenplum
  • Архитектура Greenplum
  • Managed Greenplum
  • Практика: создаём кластер

Часть модулей ещё в разработке. Мы оповестим всех зарегистрированных на курс пользователей, как только модули станут доступны для прохождения.

Авторы курса

Всеволод Грабельников

Руководитель направления по развитию Data Platform Yandex Cloud

Игорь Путятин

Архитектор Data Platform Yandex Cloud

Виктор Бородаенко

Ex. архитектор Data Platform Yandex Cloud

Лилия Новик

Дата-инженер в Х5 Retail Group

Как вы будете учиться

Изучать теорию

Читайте подробные лонгриды в удобное время

Выполнять практические задания

Тренируйтесь, выполняя практические лабораторные работы

Обмениваться опытом

Делитесь опытом с коллегами в Telegram‑чате комьюнити Yandex Cloud: Data Platform

Частые вопросы

Как организована практическая часть курса?

Для закрепления теории вам даются практические задания в различных форматах:

  • Обязательные практические блоки.
    Выполнение этих заданий важно, чтобы научиться работать с инструментом.
  • Опциональные практические блоки.
    Прохождение этих блоков поможет глубже погрузиться в материал и дополнительно потренироваться.

Вы можете проверить себя по подробному How‑to‑guide и задать вопросы другим студентам в Telegram‑чате комьюнити Yandex Cloud: Data Platform.

Начните обучение уже сегодня

Научитесь работать с Managed Service for Greenplum в роли разработчика, администратора, архитектора.

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