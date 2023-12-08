Все материалы курса доступны вам бесплатно. Вы оплачиваете лишь стоимость используемых облачных ресурсов. Мы разработали практическую часть курса таким образом, чтобы ваши расходы были минимальными, — большую часть из них можно покрыть стартовым грантом.

Но сколько вы в итоге потратите, во многом зависит от вас самих!

Вот несколько советов, которые помогут избежать ненужных трат: