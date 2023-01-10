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Основы работы с DataLens

  • Бесплатный практический курс
  • Восемь модулей с теорией и практикой
  • Работа в DataLens над реальными кейсами
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На курсе вы освоите сервис DataLens

Разберётесь с функциональностью и особенностями инструмента

Узнаете, как работать со сложными формулами и использовать параметры.

Узнаете практики решения сложных аналитических задач в инструменте

Построите набор аналитических графиков и спроектируете what-if калькуляторы с визуальным отображением результатов.

Будете решать реальные аналитические кейсы

Исследуете, какие товары лучше всего продаются в новогодний сезон и оптимизируете их доставку.

Кому подойдёт курс

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Практикующим BI и продуктовым аналитикам

Это инструментальный курс: мы не учим профессии BI‑аналитика, а помогаем освоить инструмент для визуализации и анализа

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Всем, кто хочет быстро создавать графики и дашборды и делиться ими

Вы научитесь выбирать подходящую схему данных и способ работы с ними. Сможете самостоятельно настроить работу сервисов и интеграцию между ними

Курс подойдёт всем, кто хочет освоить инструмент, но будет проще, если вы

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Работаете с данными и представляете, как их анализировать

  • Работали с Docker и знаете основные команды
  • Представляете, как устроены бизнес‑процессы в компании
  • Работали с данными для проверки гипотез
  • Знаете основные метрики бизнеса
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Уже работали в других BI‑системах

  • Создавали графики и дашборды
  • Работали с Tableau, Power BI или другими программами визуализации
  • Знакомы с концепциями мер и измерений
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Знаете основы SQL

  • Можете прочитать запрос
  • Можете создать простую выборку с фильтрацией и джойнами
  • Работали с DBeaver или с аналогичными программами

Программа обучения

Часть модулей курса ещё в разработке. Мы обязательно оповестим всех зарегистрированных на курс пользователей, как только эти модули станут доступны для прохождения.

Введение

Расскажем, что ждёт вас на курсе, сделаем обзор инструмента и дадим рекомендации, как подготовиться к прохождению курса.

Расскажем, что ждёт вас на курсе, сделаем обзор инструмента и дадим рекомендации, как подготовиться к прохождению курса.

Подключения и датасеты

  • Узнаем, как подключаться к данным и создавать подготовленные источники данных.
  • Создадим селф‑сервис‑датасет для команды категорийных менеджеров.
  • Узнаем, как подключаться к данным и создавать подготовленные источники данных.
  • Создадим селф‑сервис‑датасет для команды категорийных менеджеров.

Чарты

  • Разберёмся, как строить графики и делать их тонкую настройку.
  • Подготовим набор аналитических графиков для исследования и планирования работы с сезонными товарами.
  • Разберёмся, как строить графики и делать их тонкую настройку.
  • Подготовим набор аналитических графиков для исследования и планирования работы с сезонными товарами.

Дашборд

  • Научимся верстать дашборды и настраивать интерактивность.
  • Соберём дашборд для менеджера товарной категории.
  • Научимся верстать дашборды и настраивать интерактивность.
  • Соберём дашборд для менеджера товарной категории.

Параметры

  • На примерах покажем, как использовать параметры в DataLens.
  • Разработаем what‑if калькулятор для расчёта размера скидки на товары.
  • На примерах покажем, как использовать параметры в DataLens.
  • Разработаем what‑if калькулятор для расчёта размера скидки на товары.

Вычисляемые поля

  • Научимся создавать формулы и применять их в практических кейсах, узнаем особенности работы сложных формул.
  • Разберёмся в причинах задержки доставки товаров.
  • Научимся создавать формулы и применять их в практических кейсах, узнаем особенности работы сложных формул.
  • Разберёмся в причинах задержки доставки товаров.

Основные правила визуализации данных

  • Узнаем основные правила визуализации данных и применим их к дашбордам.
  • Проведём ревью дашборда коллеги и придумаем, как улучшить дашборд.
  • Узнаем основные правила визуализации данных и применим их к дашбордам.
  • Проведём ревью дашборда коллеги и придумаем, как улучшить дашборд.

Права доступа

  • Разберёмся с важной темой безопасности и выдачи доступов.
  • Разработаем публичный дашборд для инвесторов и приватный дашборд для топ‑менеджеров.
  • Разберёмся с важной темой безопасности и выдачи доступов.
  • Разработаем публичный дашборд для инвесторов и приватный дашборд для топ‑менеджеров.

Карты

  • Научимся делать геоаналитику и визуализировать данные на картах.
  • Проведём конкурентный анализ и выберем лучшее положение для развития бизнеса.
  • Научимся делать геоаналитику и визуализировать данные на картах.
  • Проведём конкурентный анализ и выберем лучшее положение для развития бизнеса.

Итоги курса

Подведём итоги обучения и расскажем, какие ещё курсы будут вам полезны.

Подведём итоги обучения и расскажем, какие ещё курсы будут вам полезны.

На время прохождения курса вы станете BI‑аналитиком в команде маркетплейса «Живём один раз». Всё как в жизни: реальные кейсы, помощь с практическими задачами и шутки тимлида

Авторы курса

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Роман Бунин

Евангелист DataLens. Ex‑руководитель группы развития BI‑систем Яндекс Go

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Павел Дубинин

Менеджер по развитию бизнеса DataLens

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Костас Спирлиев

Аналитик‑разработчик BI, Яндекс Лавка

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Игорь Растокин

BI‑аналитик HR‑департамента Яндекса

Как вы будете учиться

Изучение теории

Читайте интересные лонгриды в удобное время

Решение практических заданий

Пробуйте силы на реальных аналитических кейсах

Обмен опытом

Делитесь опытом с коллегами в Telegram‑чате комьюнити Yandex DataLens

Частые вопросы

Как организована практическая часть курса?

Для закрепления теории вам даются практические задания, которые вы выполняете самостоятельно. Вы можете проверить себя по эталонному решению и проверочному тесту и задать вопросы специалистам в чате.

Для закрепления теории вам даются практические задания, которые вы выполняете самостоятельно. Вы можете проверить себя по эталонному решению и проверочному тесту и задать вопросы специалистам в чате.

Сколько времени займёт прохождение курса?

Курс рассчитан на 10‑15 часов и рассматривает базовые задачи пользователя. Наша платформа поможет настроить расписание обучения для вашей загрузки.

Курс рассчитан на 10‑15 часов и рассматривает базовые задачи пользователя. Наша платформа поможет настроить расписание обучения для вашей загрузки.

Получу ли я сертификат?

Нет, на этом курсе не предусмотрено получение сертификата.

Нет, на этом курсе не предусмотрено получение сертификата.

Начните обучение уже сегодня

Научитесь решать привычные задачи быстрее с помощью нового инструмента

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