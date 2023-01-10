Основы работы с DataLens
- Бесплатный практический курс
- Восемь модулей с теорией и практикой
- Работа в DataLens над реальными кейсами
На курсе вы освоите сервис DataLens
Разберётесь с функциональностью и особенностями инструмента
Узнаете, как работать со сложными формулами и использовать параметры.
Узнаете практики решения сложных аналитических задач в инструменте
Построите набор аналитических графиков и спроектируете what-if калькуляторы с визуальным отображением результатов.
Будете решать реальные аналитические кейсы
Исследуете, какие товары лучше всего продаются в новогодний сезон и оптимизируете их доставку.
Кому подойдёт курс
Практикующим BI и продуктовым аналитикам
Это инструментальный курс: мы не учим профессии BI‑аналитика, а помогаем освоить инструмент для визуализации и анализа
Всем, кто хочет быстро создавать графики и дашборды и делиться ими
Вы научитесь выбирать подходящую схему данных и способ работы с ними. Сможете самостоятельно настроить работу сервисов и интеграцию между ними
Курс подойдёт всем, кто хочет освоить инструмент, но будет проще, если вы
Работаете с данными и представляете, как их анализировать
- Работали с Docker и знаете основные команды
- Представляете, как устроены бизнес‑процессы в компании
- Работали с данными для проверки гипотез
- Знаете основные метрики бизнеса
Уже работали в других BI‑системах
- Создавали графики и дашборды
- Работали с Tableau, Power BI или другими программами визуализации
- Знакомы с концепциями мер и измерений
Знаете основы SQL
- Можете прочитать запрос
- Можете создать простую выборку с фильтрацией и джойнами
- Работали с DBeaver или с аналогичными программами
Программа обучения
Часть модулей курса ещё в разработке. Мы обязательно оповестим всех зарегистрированных на курс пользователей, как только эти модули станут доступны для прохождения.
Введение
Расскажем, что ждёт вас на курсе, сделаем обзор инструмента и дадим рекомендации, как подготовиться к прохождению курса.
Расскажем, что ждёт вас на курсе, сделаем обзор инструмента и дадим рекомендации, как подготовиться к прохождению курса.
Подключения и датасеты
- Узнаем, как подключаться к данным и создавать подготовленные источники данных.
- Создадим селф‑сервис‑датасет для команды категорийных менеджеров.
- Узнаем, как подключаться к данным и создавать подготовленные источники данных.
- Создадим селф‑сервис‑датасет для команды категорийных менеджеров.
Чарты
- Разберёмся, как строить графики и делать их тонкую настройку.
- Подготовим набор аналитических графиков для исследования и планирования работы с сезонными товарами.
- Разберёмся, как строить графики и делать их тонкую настройку.
- Подготовим набор аналитических графиков для исследования и планирования работы с сезонными товарами.
Дашборд
- Научимся верстать дашборды и настраивать интерактивность.
- Соберём дашборд для менеджера товарной категории.
- Научимся верстать дашборды и настраивать интерактивность.
- Соберём дашборд для менеджера товарной категории.
Параметры
- На примерах покажем, как использовать параметры в DataLens.
- Разработаем what‑if калькулятор для расчёта размера скидки на товары.
- На примерах покажем, как использовать параметры в DataLens.
- Разработаем what‑if калькулятор для расчёта размера скидки на товары.
Вычисляемые поля
- Научимся создавать формулы и применять их в практических кейсах, узнаем особенности работы сложных формул.
- Разберёмся в причинах задержки доставки товаров.
- Научимся создавать формулы и применять их в практических кейсах, узнаем особенности работы сложных формул.
- Разберёмся в причинах задержки доставки товаров.
Основные правила визуализации данных
- Узнаем основные правила визуализации данных и применим их к дашбордам.
- Проведём ревью дашборда коллеги и придумаем, как улучшить дашборд.
- Узнаем основные правила визуализации данных и применим их к дашбордам.
- Проведём ревью дашборда коллеги и придумаем, как улучшить дашборд.
Права доступа
- Разберёмся с важной темой безопасности и выдачи доступов.
- Разработаем публичный дашборд для инвесторов и приватный дашборд для топ‑менеджеров.
- Разберёмся с важной темой безопасности и выдачи доступов.
- Разработаем публичный дашборд для инвесторов и приватный дашборд для топ‑менеджеров.
Карты
- Научимся делать геоаналитику и визуализировать данные на картах.
- Проведём конкурентный анализ и выберем лучшее положение для развития бизнеса.
- Научимся делать геоаналитику и визуализировать данные на картах.
- Проведём конкурентный анализ и выберем лучшее положение для развития бизнеса.
Итоги курса
Подведём итоги обучения и расскажем, какие ещё курсы будут вам полезны.
Подведём итоги обучения и расскажем, какие ещё курсы будут вам полезны.
На время прохождения курса вы станете BI‑аналитиком в команде маркетплейса «Живём один раз». Всё как в жизни: реальные кейсы, помощь с практическими задачами и шутки тимлида
Авторы курса
Роман Бунин
Евангелист DataLens. Ex‑руководитель группы развития BI‑систем Яндекс Go
Павел Дубинин
Менеджер по развитию бизнеса DataLens
Костас Спирлиев
Аналитик‑разработчик BI, Яндекс Лавка
Игорь Растокин
BI‑аналитик HR‑департамента Яндекса
Как вы будете учиться
Изучение теории
Читайте интересные лонгриды в удобное время
Решение практических заданий
Пробуйте силы на реальных аналитических кейсах
Обмен опытом
Делитесь опытом с коллегами в Telegram‑чате комьюнити Yandex DataLens
Частые вопросы
Как организована практическая часть курса?
Для закрепления теории вам даются практические задания, которые вы выполняете самостоятельно. Вы можете проверить себя по эталонному решению и проверочному тесту и задать вопросы специалистам в чате.
Для закрепления теории вам даются практические задания, которые вы выполняете самостоятельно. Вы можете проверить себя по эталонному решению и проверочному тесту и задать вопросы специалистам в чате.
Сколько времени займёт прохождение курса?
Курс рассчитан на 10‑15 часов и рассматривает базовые задачи пользователя. Наша платформа поможет настроить расписание обучения для вашей загрузки.
Курс рассчитан на 10‑15 часов и рассматривает базовые задачи пользователя. Наша платформа поможет настроить расписание обучения для вашей загрузки.
Получу ли я сертификат?
Нет, на этом курсе не предусмотрено получение сертификата.
Нет, на этом курсе не предусмотрено получение сертификата.
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Научитесь решать привычные задачи быстрее с помощью нового инструмента