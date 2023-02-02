SpeechKit Hybrid
Речевые ML-модели SpeechKit теперь могут быть развёрнуты на вашей инфраструктуре. SpeechKit Hybrid — это полный контроль над конфиденциальными данными, распознаванием и синтезом речи в собственном контуре.
В основе SpeechKit Hybrid лежат контейнеры Docker, которые отлично подходят для обеспечения требований к безопасности и управлению данными.
Почему эту задачу нужно решать с Yandex Cloud
Помощь и поддержка
Подробная документация и техническая поддержка 24/7 помогут разобраться в работе SpeechKit Hybrid. Наши специалисты, а также партнёры Yandex Cloud проконсультируют об особенностях работы сервиса и ответят на любые вопросы.
Мультиязычный синтез и распознавание
SpeechKit Hybrid использует те же модели на базе машинного обучения, что и SpeechKit в Yandex Cloud: они умеют синтезировать и распознавать более 10 иностранных языков.
Регулярные обновления
Решение позволяет дообучать модели в облаке без выделения собственных ресурсов. В рамках подписки и заключения длительных контрактов доступно бесплатное обновление моделей до актуальной версии.
Гибкие возможности оплаты
Используйте SpeechKit Hybrid с оплатой только за выполненные запросы, оформляйте подписку или заключайте длительный контракт. Выбирайте фиксированные платежи за каналы или облачную тарификацию.
Посмотрите вебинар
Команда SpeechKit рассказала о передовых речевых технологиях: от голосовых роботов до аудиобейджей и речевой аналитики. На встрече мы поделились обновлениями SpeechKit и обсудили, как использовать продукт для вашего бизнеса.
Наши партнёры создадут IT-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость и возьмут на себя разработку и поддержку решения.