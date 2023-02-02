Речевые ML-модели SpeechKit теперь могут быть развёрнуты на вашей инфраструктуре. SpeechKit Hybrid — это полный контроль над конфиденциальными данными, распознаванием и синтезом речи в собственном контуре.

В основе SpeechKit Hybrid лежат контейнеры Docker, которые отлично подходят для обеспечения требований к безопасности и управлению данными.