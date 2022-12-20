Чат-боты на Serverless
Создавайте чат-боты в экосистеме serverless-сервисов Yandex Cloud. Платформа предоставит полный набор управляемых сервисов для разработки и запуска чат-ботов во всех популярных корпоративных мессенджерах — Slack, Telegram, Discord и других.
Автоматическое масштабирование и высокая отказоустойчивость инфраструктуры позволят вашим чат‑ботам справится с любой хаотичной нагрузкой и безотказно работать даже в периоды повышенного спроса.
Почему эту задачу нужно решать с Yandex Cloud
Документация и поддержка
Создавайте чат-боты в экосистеме serverless с помощью подробной документации, пошаговых инструкций, видео мастер-классов и поддержке комьюнити разработчиков в среде бессерверных вычислений.
Автоматическое масштабирование
Сервисы serverless предоставляют разработчикам чат-ботов автоматически масштабируемое окружение, способное справиться с любыми нагрузками, в том числе хаотичными и нерегулируемыми.
Оплата только потреблённых ресурсов
Оплачивайте только вызов функций и хранение данных в бессерверном режиме — меньше запросов к чат-боту, ниже стоимость услуг. Пользователям Yandex Cloud доступен Free tier на 1 000 000 операций и специальные тарифы.
Полный стек компонентов
Используйте для создания чат-ботов все необходимые компоненты в рамках одной платформы и технологии. Cloud Functions для кода, Yandex Database для данных, Object Storage для файлов, API Gateway для интеграции и другие.
Отказоустойчивость и безопасность
Инфраструктура бессерверных вычислений размещается в трёх географически распределённых дата-центрах и соответствует требованиям 152-ФЗ, GDPR, ISO и PCI DSS. Храните и обрабатывайте персональные данные пользователей чат-ботов в соответствии с законодательсвом законами РФ.
Управляемые сервисы
Используйте управляемые сервисы Yandex Cloud — загрузите код функции, создайте кластер баз данных и запустите чат-бота в работу. Управление сервером, администрирование, обновление ПО и интеграцию мы возьмём на себя.
Архитектура решения
Архитектура бессерверных вычислений позволяет полностью заменить стандартные компоненты, необходимые для создания и работы чат-ботов, на serverless-сервисы.
Вы можете целиком перенести в экосистему serverless свой проект или его компоненты, например, базу данных или объектное хранилище.
Попробуйте сделать самостоятельно
Slack-бот
Разрабатываем Slack‑бота для выполнения команд в чате и ответа на сообщения.
Навыки Алисы
Создаём особый навык для голосового помощника, используя язык Python или Node.js.
Telegram-бот
Разрабатываем Telegram-бота, который будет отвечать на сообщения в чате.