Микросервисная архитектура в облаке
Разрабатывайте приложения с использованием микросервисной архитектуры. Разделяйте их на отдельные автономные компоненты и ускоряйте выпуск релизов с помощью технологий Yandex Cloud.
Сервисы платформы обеспечат высокий уровень отказоустойчивости, позволят легко масштабировать необходимые для работы ресурсы, быстро подключать к работе новых сотрудников и эффективно управлять разработкой.
Почему эту задачу нужно решать с Yandex Cloud
Контейнеризация приложений
Разместите ваши микросервисы внутри изолированных контейнеров в облаке. Управляйте кластерами, создавайте задачи автоматического обновления и отката, настраивайте политики безопасности и контролируйте работу с помощью Yandex Managed Service for Kubernetes®.
Поддержка отрытых систем
Используйте для создания и обслуживания проектов отрытые системы и универсальные протоколы взаимодействия. Команда разработчиков Yandex Cloud и развитое сообщество пользователей платформы помогут в решении нестандартных задач и выборе оптимальных инструментов для работы с микросервисной архитектурой.
Эффективность разработки
Разрабатывайте и выпускайте новые фичи в независимых средах распределёнными командами в соответствии с релизным циклом. Настройте автоскейлинг и масштабируйте ресурсы по требованию — вверх при увеличении нагрузки и вниз для сокращения расходов.
Управляемые базы данных
Ускорьте работу ваших приложений и повышайте отказоустойчивость с помощью управляемых кластеров баз данных. Назначьте каждому сервису базу, которая обеспечит наивысшую эффективность работы, например, Redis™ для пользовательских сессий, а PostgreSQL для бэкенда веб-приложений.
Инструменты аналитики
Постройте аналитическую систему и контролируйте работу приложений. Графики и дашборды с ключевыми метриками позволят вовремя выявить ошибки и выполнить отладку. Инструменты аналитики изолированы от рабочей среды и не влияют на производительность приложений.
Единая среда разработки
Организуйте полный цикл создания приложений внутри платформы Yandex Cloud — от разработки и тестирования до запуска в продакшн. Сервисы экосистемы поддерживают большинство языков программирования, а также современные технологии управления контейнерами и образами.
Архитектура решения
Масштабируйте ресурсы с помощью управляемого Kubernetes и используйте платформу данных облака для предоставления изолированных баз отдельным мироксервисам. Обеспечьте отказоустойчивость работы приложений инструментами сетевой балансировки и распределением трафика между разными компонентами ваших веб‑приложений.
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Эксперт Yandex Cloud рассказывает об архитектуре веб-сервисов в облаке и о том, когда нужно переходить от монолитной архитектуры к микросервисам.
Вопросы и ответы
Чем микросервисная архитектура отличается от монолитной?
Использование в разработке микросервисов позволяет при соблюдении определенных условий и неизменном API создавать и обновлять части приложений независимо друг от друга, а в монолитной архитектуре код — единое целое. Если поменять его часть — придётся дорабатывать всю архитектуру и логику работы приложения.
Использование в разработке микросервисов позволяет при соблюдении определенных условий и неизменном API создавать и обновлять части приложений независимо друг от друга, а в монолитной архитектуре код — единое целое. Если поменять его часть — придётся дорабатывать всю архитектуру и логику работы приложения.
Для каких проектов подходит микросервисная архитектура?
Микросервисная архитектура хорошо подходит для сложных приложений, позволяя разбить их на несколько простых модулей. Также микросервисы могут ускорить развёртывание и подходят для продуктов, для которых необходимо часто выпускать обновления.
Микросервисная архитектура хорошо подходит для сложных приложений, позволяя разбить их на несколько простых модулей. Также микросервисы могут ускорить развёртывание и подходят для продуктов, для которых необходимо часто выпускать обновления.
Почему в приложениях с миросервисной архитектурой выше отказоустойчивость?
Внутри монолитных систем все компоненты связаны между друг другом, отказ одного из них может привести к остановке всего приложения. Внутри микросервисной архитектуры отказ одного микросервиса не всегда приводит к проблемам в работе всей системы. Применение ряда методов помогает повысить отказоустойчивость системы и отдельных микросервисов.
Внутри монолитных систем все компоненты связаны между друг другом, отказ одного из них может привести к остановке всего приложения. Внутри микросервисной архитектуры отказ одного микросервиса не всегда приводит к проблемам в работе всей системы. Применение ряда методов помогает повысить отказоустойчивость системы и отдельных микросервисов.
Как с помощью микросервисной архитектуры масштабировать проекты?
В случае увеличения нагрузки на приложение с микросервисной архитектурой, ресурсы микросервисов масштабируются автоматически. Вы можете подключать к проекту дополнительные команды разработчиков и ускорять разработку и обновления.
В случае увеличения нагрузки на приложение с микросервисной архитектурой, ресурсы микросервисов масштабируются автоматически. Вы можете подключать к проекту дополнительные команды разработчиков и ускорять разработку и обновления.