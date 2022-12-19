Энергетика

Используйте облачную платформу Yandex Cloud для создания цифровых сервисов и оптимизации процессов вашего предприятия. Перевод разработки и тестирования решений в Yandex Cloud, а также использование принципа Infrastructure-as-Code (IaC) сокращают срок создания и вывода новых продуктов на рынок.

Отслеживайте соблюдение правил техники безопасности, управляйте служебным автопарком, контролируйте работу скважин, оборудования и других производственных объектов, используя цифровые продукты, размещённые в Yandex Cloud.