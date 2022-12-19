Энергетика

Облачные решения для энергетических компаний
Инструменты для цифровой трансформации, проактивное решение проблем, сокращение простоев, автоматизация рутинных операций и интеллектуальный контроль за производством — всё это проще освоить и эффективнее использовать в облачной среде.
Внедряйте стандарты Индустрии 4.0 с новыми технологиями и сервисами Yandex Cloud.
Мы знаем, как решить ваши задачи
Быстрый запуск цифровых продуктов и сервисов
Используйте облачную платформу Yandex Cloud для создания цифровых сервисов и оптимизации процессов вашего предприятия. Перевод разработки и тестирования решений в Yandex Cloud, а также использование принципа Infrastructure-as-Code (IaC) сокращают срок создания и вывода новых продуктов на рынок.
Отслеживайте соблюдение правил техники безопасности, управляйте служебным автопарком, контролируйте работу скважин, оборудования и других производственных объектов, используя цифровые продукты, размещённые в Yandex Cloud.
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