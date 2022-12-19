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Энергетика
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Облачные решения для энергетических компаний

Инструменты для цифровой трансформации, проактивное решение проблем, сокращение простоев, автоматизация рутинных операций и интеллектуальный контроль за производством — всё это проще освоить и эффективнее использовать в облачной среде.

Внедряйте стандарты Индустрии 4.0 с новыми технологиями и сервисами Yandex Cloud.

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Мы знаем, как решить ваши задачи

Готовая масштабируемая инфраструктура для быстрого запуска сервиса в облаке

Быстрый запуск цифровых продуктов и сервисов

Используйте облачную платформу Yandex Cloud для создания цифровых сервисов и оптимизации процессов вашего предприятия. Перевод разработки и тестирования решений в Yandex Cloud, а также использование принципа Infrastructure-as-Code (IaC) сокращают срок создания и вывода новых продуктов на рынок.

Отслеживайте соблюдение правил техники безопасности, управляйте служебным автопарком, контролируйте работу скважин, оборудования и других производственных объектов, используя цифровые продукты, размещённые в Yandex Cloud.

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Узнайте, как построить аналитическую систему для промышленного оборудования, используя интернет вещей и платформенные сервисы облака Yandex Cloud.

Сервисы, которые решат ваши задачи 

Компании, которые нам доверяют 

Простота и удобство использования сервиса распознавания речи Yandex Speechkit позволили нашему инженеру оперативно решить вопросы интеграции нашей учётной системы с возможностями Yandex Cloud
Александр Попов,
начальник отдела ИТ, телекоммуникаций и связи «Газпром межрегионгаз Ухта»
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Партнёры, которые помогут 

Наши партнёры создадут ИТ-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость, возьмут на себя разработку и поддержку решения.

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