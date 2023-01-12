Data Science в облаке
Решайте самые сложные и нестандартные бизнес-задачи с масштабируемыми облачными инструментами для Data Science.
Используйте готовые сервисы платформы Yandex Cloud: DataSphere для ML‑разработки, решения Data Platform для обработки данных, а DataLens — для их визуализации и анализа.
Почему эту задачу нужно решать с Yandex Cloud
Рекомендательная система
Обученные алгоритмы предскажут поведение клиентов. Готовьте персонализированные предложения на основании исторических данных о покупательских корзинах и формируйте Next Best Offer для стимулирования продаж.
Оптимизация логистики
Не допускайте сбоев в цепочке поставок, оптимизируйте маршруты и ассортиментную матрицу с помощью технологий Yandex Cloud. Сокращайте время ручных проверок, разработав систему мониторинга и контроля количества товара.
Клиентский скоринг
Создавайте скоринговые модели для современных банковских продуктов, клиентских операций и выявления мошеннических действий. Оценивайте риски блокировки расчетного счета или подбирайте оптимальнвый кредитный продукт для клиента.
Анализ изображений
Постройте платформу данных на базе надёжных и отказоустойчивых решений Yandex Cloud. Анализируйте и классифицируйте визуальный контент с помощью сервисов машинного обучения. Вы можете использовать ML-модели практически в любых отраслях.
Промышленность
Выстраивайте безопасную среду и сокращайте число поломок оборудования, применяя технологии искусственного интеллекта и интернета вещей Yandex Cloud. Быстро найти дефект, определить его характер и предотвратить отклонения в работе ключевых установок поможет технология компьютерного зрения.
Digital и реклама
Получайте актуальные сведения о товарах и заказах и автоматизируйте размещение контента из товарного каталога системы 1С на сайт интернет-магазина. Воспользуйтесь инструментами Yandex Cloud и создавайте ML-модели глубокого понимания клиентов и рынка.
Архитектура решения
Yandex Cloud предлагает полный набор технических продуктов для решения любых задач в области Data Science. У нас вы можете безопасно хранить и обрабатывать данные, обучать ML-модели, строить аналитику и наглядно визуализировать результаты.
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Сервисы Yandex Cloud соответствуют требованиям международных и национальных стандартов ISO, GDPR, PCI DSS и ГОСТ Р 57580. Соответствие 152-ФЗ по уровню защищённости УЗ-1 подтверждено аттестатом.