Data Science в облаке

Решайте самые сложные и нестандартные бизнес-задачи с масштабируемыми облачными инструментами для Data Science.

Используйте готовые сервисы платформы Yandex Cloud: DataSphere для ML‑разработки, решения Data Platform для обработки данных, а DataLens — для их визуализации и анализа.