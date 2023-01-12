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Data Science в облаке
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Data Science в облаке

Решайте самые сложные и нестандартные бизнес-задачи с масштабируемыми облачными инструментами для Data Science.

Используйте готовые сервисы платформы Yandex Cloud: DataSphere для ML‑разработки, решения Data Platform для обработки данных, а DataLens — для их визуализации и анализа.

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Почему эту задачу нужно решать с Yandex Cloud

Рекомендательная система

Обученные алгоритмы предскажут поведение клиентов. Готовьте персонализированные предложения на основании исторических данных о покупательских корзинах и формируйте Next Best Offer для стимулирования продаж.

Оптимизация логистики

Не допускайте сбоев в цепочке поставок, оптимизируйте маршруты и ассортиментную матрицу с помощью технологий Yandex Cloud. Сокращайте время ручных проверок, разработав систему мониторинга и контроля количества товара.

Клиентский скоринг

Создавайте скоринговые модели для современных банковских продуктов, клиентских операций и выявления мошеннических действий. Оценивайте риски блокировки расчетного счета или подбирайте оптимальнвый кредитный продукт для клиента.

Анализ изображений

Постройте платформу данных на базе надёжных и отказоустойчивых решений Yandex Cloud. Анализируйте и классифицируйте визуальный контент с помощью сервисов машинного обучения. Вы можете использовать ML-модели практически в любых отраслях.

Промышленность

Выстраивайте безопасную среду и сокращайте число поломок оборудования, применяя технологии искусственного интеллекта и интернета вещей Yandex Cloud. Быстро найти дефект, определить его характер и предотвратить отклонения в работе ключевых установок поможет технология компьютерного зрения.

Digital и реклама

Получайте актуальные сведения о товарах и заказах и автоматизируйте размещение контента из товарного каталога системы 1С на сайт интернет-магазина. Воспользуйтесь инструментами Yandex Cloud и создавайте ML-модели глубокого понимания клиентов и рынка.

Архитектура решения

Yandex Cloud предлагает полный набор технических продуктов для решения любых задач в области Data Science. У нас вы можете безопасно хранить и обрабатывать данные, обучать ML-модели, строить аналитику и наглядно визуализировать результаты.

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Как на базе собранных сведений и с использованием Yandex DataSphere создать кастомизированную рекомендательную систему и предлагать своим клиентам наиболее подходящие товары и услуги

Сервисы, которые решат эту задачу 

Компании, которые нам доверяют 

Сервисы Yandex Cloud соответствуют требованиям международных и национальных стандартов ISO, GDPR, PCI DSS и ГОСТ Р 57580. Соответствие 152-ФЗ по уровню защищённости УЗ-1 подтверждено аттестатом.

О соответствии стандартам

Партнёры, которые помогут 

Наши партнёры создадут ИТ-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость и возьмут на себя разработку и поддержку решения.

Готовы подключиться?

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