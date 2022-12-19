Визуализация данных и бизнес-аналитика для всех сотрудников компании на базе собственных технологий Яндекса. Начните с простого дашборда для команды. Следите за выполнением плана и изменением ключевых метрик на графиках.

Подключайте дополнительные источники — данные о продажах, с сайта или приложения, например, из Яндекс.Метрики — для комплексной аналитики бизнеса. Находите идеи и создавайте продукты, обращаясь к данным в режиме реального времени.