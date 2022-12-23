CI/CD в облаке

Пайплайн CI/CD сложно применять для больших и сложных монолитных систем, таких как банковские приложения. Обновления для них выпускаются редко, а устаревшая архитектура мешает быстрой разработке. Реализация методологии CI/CD в таких случаях — процесс непростой, а зачастую и не имеющий смысла.