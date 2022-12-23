CI/CD в облаке
Автоматизируйте существующий CI/CD-процесс или создайте новый с помощью управляемых сервисов и serverless-подхода в Yandex Cloud. Упростите процесс развёртывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры, уменьшив число ручных операций.
Сервисы платформы позволят реализовать полный цикл разработки приложений и их дальнейшей поддержки, сократить расходы на организацию CI/CD-процессов, обеспечить их безотказную работу и лёгкое масштабирование.
Почему эту задачу нужно решать с Yandex Cloud
Управляемые сервисы
Используйте управляемые сервисы и инструменты облака как конструктор в создании CI/CD-процессов. Создавайте виртуальные машины в несколько кликов, развёртывайте кластеры Kubernetes®, запускайте код в виде функции, а обслуживание и обновление инфраструктуры мы возьмём на себя.
Гибридная инфраструктура
Подключайте в качестве узлов кластера Kubernetes собственные локальные и облачные серверы, расположенные вне Yandex Cloud. Работайте с сервисом Yandex Container Registry стандартной командной строкой Docker на основе Docker Registry HTTP API V2. Используйте Helm, Draft или Brigade для автоматизации доставки приложений.
Управление образами, контейнерами и кластерами
Управляйте кластерами Kubernetes, образами и контейнерами Docker в Yandex Cloud, автоматизируя процессы управления, масштабирования и обновления. Интеграция сервисов внутри платформы позволяет подключиться к репозиторию в Container Registry и хранить Docker-образы рядом с инфраструктурой.
Полный цикл разработки
Постройте в облаке процессы полного цикла создания и запуска приложений — от разработки и тестирования до запуска. Ускорьте доставку изменений в продакшн-среду благодаря внедрению метода разработки CI/CD инструментами гибкой и масштабируемой платформы Yandex Cloud.
Прозрачная цена
Платите только за фактически потребляемые ресурсы, подключая дополнительные мощности по мере необходимости. Используйте сервисы serverless-экосистемы с оплатой только за выполненные запросы, функции и сообщения. Контролируйте потребление ресурсов в удобной системе биллинга.
Serverless-подход
Постройте свой CI/CD-процесс на базе системы хранения кода GitLab в облаке с помощью serverless-подхода и инструментов Cloud Function, Triger, Object Store, Container Registry. Уменьшите вложения в разработку, сократите срок запуска проекта и избавьте себя от покупки дополнительных лицензий. Запускайте контейнеры без необходимости работы с Kubernetes.
Микросервисная архитектура
Создайте свой CI/CD-процесс с помощью надёжных, гибких, простых в обслуживании инструментов и сервисов Yandex Cloud. Автоматизируйте сборку, тестирование и запуск приложений, применяя методологию непрерывной разработки для поддержки микросервисной архитектуры.
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Вопросы и ответы
Что такое CI/CD?
CI/CD — это автоматизированный, повторяющийся конвейерный метод разработки, доставки и развёртывания приложений. Он применяется на протяжении всего жизненного цикла создания программы или сервиса — от момента принятия решения о создании до запуска в работу, дальнейшей эксплуатации и закрытия.
CI/CD — это автоматизированный, повторяющийся конвейерный метод разработки, доставки и развёртывания приложений. Он применяется на протяжении всего жизненного цикла создания программы или сервиса — от момента принятия решения о создании до запуска в работу, дальнейшей эксплуатации и закрытия.
Почему цикл разработки CI/CD короче, чем в традиционной модели?
По сравнению со стандартной моделью цикл CI/CD содержит всего четыре стадии: коммит, сборка, тестирование и развёртывание. Благодаря коротким итерациям разработка программного обеспечения по данной модели быстрая, надёжная и хорошо предсказуемая. Совокупность этих показателей делает общий цикл разработки короче.
По сравнению со стандартной моделью цикл CI/CD содержит всего четыре стадии: коммит, сборка, тестирование и развёртывание. Благодаря коротким итерациям разработка программного обеспечения по данной модели быстрая, надёжная и хорошо предсказуемая. Совокупность этих показателей делает общий цикл разработки короче.
Какие преимущества дает эта методология?
По методологии CI/CD изменение кода приложения в центральном репозитории производится непрерывно, с автоматической сборкой, тестированием и развёртыванием. Так достигается наивысшая скорость доставки изменений в продакшн. Весь процесс от написания кода до развёртывания может занимать всего несколько минут.
По методологии CI/CD изменение кода приложения в центральном репозитории производится непрерывно, с автоматической сборкой, тестированием и развёртыванием. Так достигается наивысшая скорость доставки изменений в продакшн. Весь процесс от написания кода до развёртывания может занимать всего несколько минут.
Для каких приложений не подходит этот метод?
Пайплайн CI/CD сложно применять для больших и сложных монолитных систем, таких как банковские приложения. Обновления для них выпускаются редко, а устаревшая архитектура мешает быстрой разработке. Реализация методологии CI/CD в таких случаях — процесс непростой, а зачастую и не имеющий смысла.
Пайплайн CI/CD сложно применять для больших и сложных монолитных систем, таких как банковские приложения. Обновления для них выпускаются редко, а устаревшая архитектура мешает быстрой разработке. Реализация методологии CI/CD в таких случаях — процесс непростой, а зачастую и не имеющий смысла.