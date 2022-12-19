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Автоматизация колл‑центров
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Автоматизация колл‑центров в облаке

Внедрение голосовых роботов для автоматизации колл-центра позволит высвободить деньги, время и ресурсы сотрудников, сконцентрировав их на развитии вашего бизнеса.

Речевые технологии Yandex SpeechKit позволяют роботу вести «живой» диалог, выделить и сохранить из разговора ключевую информацию, автоматизировать контроль качества звонков. Упростите коммуникацию с клиентами, запустив в инфраструктуре Yandex Cloud роботизированный колл-центр в сжатые сроки.

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Почему эту задачу нужно решать с Yandex Cloud

Высокое качество распознавания и синтеза речи

Голосовая модель обучена на тысячах часов телефонных разговоров, а синтез речи способен передавать натуральные человеческие интонации, поэтому общение с клиентом звучит максимально естественно.

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Адаптация под бизнес

Адаптируйте голосового робота под отраслевую специфику и терминологию вашего бизнеса. Обучите его новым словам и выражениям, чтобы использовать в узкоспециализированных сценариях.

Экономическая эффективность

Робот-оператор в среднем стоит в три-четыре раза дешевле оператора человека, с ним не нужно решать кадровые вопросы, платить налоги, он не ходит в отпуск, также его работоспособность не зависит от настроения и других человеческих факторов.

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Высокая производительность

Сервис речевых технологий Yandex SpeechKit развёрнут в отказоустойчивой и производительной инфраструктуре Yandex Cloud. Скорость ответа на голосовой запрос клиента менее 0,5 секунд, а качество распознавания речи более 85%.

Быстрый запуск

Облачные технологии и удобный API позволяют запустить проект любой сложности очень быстро. Вам не нужно разворачивать и поддерживать свою инфраструктуру, используйте сервис сразу после регистрации.

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Голосовой робот под ключ

Благодаря готовым решениям партнёров-интеграторов в области речевых технологий, а также их богатому опыту внедрения и доработки голосовых роботов на базе Yandex SpeechKit, возможна реализация вашего проекта под ключ.

Компании, которые нам доверяют 

Благодаря Yandex SpeechKit QIWI анализирует 100% голосовых сообщений и создаёт каталог запросов и шаблонов не только по отработанным звонкам, но и проактивно — в качестве паттернов для будущих обращений
Тимур Витальевич Вайсман,
старший специалист развития внутренних продуктов QIWI
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Партнёры, которые помогут

Наши партнёры создадут ИТ-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость и возьмут на себя разработку и поддержку решения.

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