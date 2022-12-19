Автоматизация колл‑центров в облаке
Внедрение голосовых роботов для автоматизации колл-центра позволит высвободить деньги, время и ресурсы сотрудников, сконцентрировав их на развитии вашего бизнеса.
Речевые технологии Yandex SpeechKit позволяют роботу вести «живой» диалог, выделить и сохранить из разговора ключевую информацию, автоматизировать контроль качества звонков. Упростите коммуникацию с клиентами, запустив в инфраструктуре Yandex Cloud роботизированный колл-центр в сжатые сроки.
Почему эту задачу нужно решать с Yandex Cloud
Высокое качество распознавания и синтеза речи
Голосовая модель обучена на тысячах часов телефонных разговоров, а синтез речи способен передавать натуральные человеческие интонации, поэтому общение с клиентом звучит максимально естественно.
Адаптация под бизнес
Адаптируйте голосового робота под отраслевую специфику и терминологию вашего бизнеса. Обучите его новым словам и выражениям, чтобы использовать в узкоспециализированных сценариях.
Экономическая эффективность
Робот-оператор в среднем стоит в три-четыре раза дешевле оператора человека, с ним не нужно решать кадровые вопросы, платить налоги, он не ходит в отпуск, также его работоспособность не зависит от настроения и других человеческих факторов.
Высокая производительность
Сервис речевых технологий Yandex SpeechKit развёрнут в отказоустойчивой и производительной инфраструктуре Yandex Cloud. Скорость ответа на голосовой запрос клиента менее 0,5 секунд, а качество распознавания речи более 85%.
Быстрый запуск
Облачные технологии и удобный API позволяют запустить проект любой сложности очень быстро. Вам не нужно разворачивать и поддерживать свою инфраструктуру, используйте сервис сразу после регистрации.
Голосовой робот под ключ
Благодаря готовым решениям партнёров-интеграторов в области речевых технологий, а также их богатому опыту внедрения и доработки голосовых роботов на базе Yandex SpeechKit, возможна реализация вашего проекта под ключ.
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