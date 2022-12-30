Навык Алисы на Serverless

Yandex Cloud по нашему мнению является лучшим российским облачным сервисом по ряду факторов. От безопасности персональных данных до цены и реализации сервисов. При миграции нам очень помогала техподдержка, инженеры из Яндекса были очень вовлечены в процесс. Мы даже выступали бета-тестерами новых сервисов. В планах переехать полностью в облако и развивать разные ML-сервисы