PreviewYandex Audit Trails
Сервис для сбора и выгрузки аудитных логов ресурсов Yandex Cloud.
Сервис находится на стадии Preview и не тарифицируется.
Гибкая настройка сбора аудитных логов
Вы можете выбрать с каких ресурсов собирать логи: с организации и всех её облаков, с конкретного облака или выбрать каталоги внутри этого облака.
Интеграция с Object Storage
Настройте выгрузку аудитных логов в шифрованный бакет Object Storage. Это даст возможность долговременого хранения логов для последующего анализа или экспорта в сторонние системы.
Интеграция с Cloud Logging
Также вы можете настроить выгрузку событий в сервис Cloud Logging для просмотра и анализа события, произошедших за последние несколько дней.
Запуск функций на события безопасности
Используя интеграцию с сервисом Cloud Logging и сервисом Cloud Functions вы можете настроить триггеры на события, собираемые Audit Trails для оперативного реагирования или своевременного уведомления.
Оперативный мониторинг
На сервисном дашборде в Yandex Monitoring вы можете вывести частоту событий по сервису или типу события и создать для них алерты.
Решайте свои задачи с Audit Trails
Расследования инцидентов
Все действия с ключевыми ресурсами доступны в одном месте. Вы можете быстро получить полную информацию о действиях с искомыми ресурсами.
Прохождение аудитов и получение сертификаций
С Yandex Audit Trails подтвердить соответствие требованиям безопасности и предоставить информацию для внутренних и внешних аудитов станет намного проще. Сервис собирает все события безопасности уровня облачной платформы, позволяет хранить их в зашифрованном бакете и экспортировать в сторонние системы.
Контроль действий пользователей
Все события регистрируются в мониторинге — настройте алерты на события и вы ничего не пропустите. А при помощи Cloud Functions вы можете настроить триггер на события Audit Trails и задать превентивное действие.
Какие типы событий регистрируются в Audit Trails
С чего начать
Создайте аудитный лог, проверьте его статус и показатели в мониторинге.
Вопросы и ответы
Какие сущности есть в сервисе Audit Trails?
Трейл — основной ресурс Audit Trails, который отвечает за сбор и доставку аудитных логов ресурсов Yandex Cloud в бакет Object Storage или в лог-группу Cloud Logging.
В настройках трейла можно выбрать область сбора аудитных логов:
- Организация — аудитные логи всех ресурсов во всех облаках организации;
- Облако — аудитные логи ресурсов во всех каталогах, которые находятся в заданном облаке;
- Отдельные каталоги — аудитные логи заданных каталогов, которые принадлежат одному облаку.
Трейл — основной ресурс Audit Trails, который отвечает за сбор и доставку аудитных логов ресурсов Yandex Cloud в бакет Object Storage или в лог-группу Cloud Logging.
В настройках трейла можно выбрать область сбора аудитных логов:
- Организация — аудитные логи всех ресурсов во всех облаках организации;
- Облако — аудитные логи ресурсов во всех каталогах, которые находятся в заданном облаке;
- Отдельные каталоги — аудитные логи заданных каталогов, которые принадлежат одному облаку.
Для каких сервисов Yandex Cloud регистрируются аудитные логи?
- Audit Trails
- Cloud Logging
- Certificate Manager
- Compute Cloud
- Identity and Access Management (IAM)
- Key Management Service (KMS)
- Network Load Balancer
- Lockbox
- Managed Service for ClickHouse
- Managed Service for MongoDB
- Managed Service for MySQL®
- Managed Service for PostgreSQL
- Managed Service for Redis™
- Managed Service for YDB
- Object Storage
- Resource Manager
- Virtual Private Cloud
- Audit Trails
- Cloud Logging
- Certificate Manager
- Compute Cloud
- Identity and Access Management (IAM)
- Key Management Service (KMS)
- Network Load Balancer
- Lockbox
- Managed Service for ClickHouse
- Managed Service for MongoDB
- Managed Service for MySQL®
- Managed Service for PostgreSQL
- Managed Service for Redis™
- Managed Service for YDB
- Object Storage
- Resource Manager
- Virtual Private Cloud
Как настраиваются доступы к сервису?
Для трейла необходимо создать отдельный сервисный аккаунт, от имени которого и осуществляются все действия по отгрузке логов в другие сервисы. Выдать доступ и управлять этим сервисным аккаунтом вы можете с помощью сервиса IAM.
Для трейла необходимо создать отдельный сервисный аккаунт, от имени которого и осуществляются все действия по отгрузке логов в другие сервисы. Выдать доступ и управлять этим сервисным аккаунтом вы можете с помощью сервиса IAM.
Как экспортировать логи Audit Trails в сторонние системы?
Мы подготовили solution library с инструкциями, с помощью которых вы можете непрерывно передавать логи Audit Trails в сторонние системы мониторинга, базы данных или SIEM-системы.
Мы подготовили solution library с инструкциями, с помощью которых вы можете непрерывно передавать логи Audit Trails в сторонние системы мониторинга, базы данных или SIEM-системы.