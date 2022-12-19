Выполнение требований ФЗ-152
Платформа Yandex Cloud имеет аттестат соответствия ИСПДн требованиям безопасности информации и персональных данных, а также выполняет все требования ФЗ-152 (УЗ-1), постановления правительства № 1119 и Приказа ФСТЭК № 21.
Клиенты Yandex Cloud могут размещать и обрабатывать в облаке персональные данные любой категории. При этом, часть требований законодательства необходимо выполнять на стороне клиента. Наши партнёры помогают реализовывать соответствие этим требованиям. Требованиям законодательства соответствует единый сегмент публичного облака, включающий в себя три зоны доступности, базирующихся в трех ДЦ, что позволяет строить отказоустойчивые системы. Подробная информация изложена в соглашении об обработке данных.
Другие сертификаты и стандарты
Стандарты ISO
Система мировых стандартов качества, разработанных Международной организацией по стандартизации
Стандарты безопасности PCI
Совет по стандартам безопасности данных индустрии платежных карт (Payment Card Industry Security Standards Council)
ГОСТ Р 57580
Национальный стандарт безопасности банковских и финансовых операций. Обязательный для всех кредитных и некредитных финансовых организаций
Cloud Security Alliance
Международная организация, целью которой является разработка и повышение осведомленности о лучших практиках информационной безопасности для облачных сервисов
GDPR
Общий регламент защиты данных, регулирующий сбор и обработку персональных данных физических лиц, находящихся в Европейской экономической зоне
Реестр программного обеспечения
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных