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Безопасность Yandex Cloud
Соответствие стандартам

Выполнение требований ФЗ-152

Платформа Yandex Cloud имеет аттестат соответствия ИСПДн требованиям безопасности информации и персональных данных, а также выполняет все требования ФЗ-152 (УЗ-1), постановления правительства № 1119 и Приказа ФСТЭК № 21.

Клиенты Yandex Cloud могут размещать и обрабатывать в облаке персональные данные любой категории. При этом, часть требований законодательства необходимо выполнять на стороне клиента. Наши партнёры помогают реализовывать соответствие этим требованиям. Требованиям законодательства соответствует единый сегмент публичного облака, включающий в себя три зоны доступности, базирующихся в трех ДЦ, что позволяет строить отказоустойчивые системы. Подробная информация изложена в соглашении об обработке данных.

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Аттестат соответствия (600 КБ)
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Заключение о соответствии (4,3 МБ)
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Действия клиентов по защите ПД (436 КБ)
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Чеклист: новые требования 152-ФЗ

Другие сертификаты и стандарты

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Стандарты ISO

Система мировых стандартов качества, разработанных Международной организацией по стандартизации

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Стандарты безопасности PCI

Совет по стандартам безопасности данных индустрии платежных карт (Payment Card Industry Security Standards Council)

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ГОСТ Р 57580

Национальный стандарт безопасности банковских и финансовых операций. Обязательный для всех кредитных и некредитных финансовых организаций

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Cloud Security Alliance

Международная организация, целью которой является разработка и повышение осведомленности о лучших практиках информационной безопасности для облачных сервисов

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GDPR

Общий регламент защиты данных, регулирующий сбор и обработку персональных данных физических лиц, находящихся в Европейской экономической зоне

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Реестр программного обеспечения

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

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