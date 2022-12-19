Клиенты Yandex Cloud могут размещать и обрабатывать в облаке персональные данные любой категории. При этом, часть требований законодательства необходимо выполнять на стороне клиента. Наши партнёры помогают реализовывать соответствие этим требованиям. Требованиям законодательства соответствует единый сегмент публичного облака, включающий в себя три зоны доступности, базирующихся в трех ДЦ, что позволяет строить отказоустойчивые системы. Подробная информация изложена в соглашении об обработке данных.