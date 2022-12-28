Приватность данных в Yandex Cloud
Приватность и сохранность данных — один из главных приоритетов Yandex Cloud. Мы уделяем этому особое внимание, руководствуясь принципами открытости и прозрачности, чтобы оправдать доверие наших пользователей.
Защита данных
Несмотря на принцип разделения ответственности за обеспечение безопасности, контроль над данными пользователя остаётся всегда в руках самого пользователя.
Команда Yandex Cloud много работает для того, чтобы помочь клиентам платформы обеспечить защиту их данных.
Принципы приватности данных
Чтобы обеспечить высокий уровень надёжности хранения данных, мы руководствуемся следующими принципами при их обработке.
Законность и конфиденциальность
Обработка персональных данных происходит только с согласия пользователя, при наличии договора с ним или других юридических оснований. Мы не раскрываем персональные данные пользователя без его разрешения.
Безопасность данных
Yandex Cloud защищает персональные данные пользователей от неавторизованного или случайного доступа (раскрытия), уничтожения, изменения, блокировки и копирования.
Privacy by design
Yandex Cloud руководствуется принципами Privacy by design на протяжении всего жизненного цикла разработки платформы и во всех бизнес-процессах, требующих обработки персональных данных.
Прозрачность и отчётность
Мы предоставляем все необходимые отчёты о соблюдении приватности, а также уведомляем пользователей о процессах обработки данных в доступной и понятной форме.
Ограничение и минимизация
Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определённых и законных целей, а способы обработки и её объём не бывают избыточными.
Обеспечение приватности данных
Процессы обеспечения приватности постоянно проходят аудит и подтверждаются соответствующими сертификатами.
Вопросы и ответы
Какие в России требования к хранению и передаче персональных данных?
Персональные данные российских граждан должны храниться на территории РФ. Трансграничная передача данных возможна, только если их владелец дал на это согласие и данные изначально были добавлены в базу на территории России. Также закон предъявляет требования к процессам обработки и технической защите информационной системы, включая её часть, расположенную на территории РФ.
Персональные данные российских граждан должны храниться на территории РФ. Трансграничная передача данных возможна, только если их владелец дал на это согласие и данные изначально были добавлены в базу на территории России. Также закон предъявляет требования к процессам обработки и технической защите информационной системы, включая её часть, расположенную на территории РФ.
Должна ли вся система размещаться на территории РФ?
Достаточно разместить базу данных с персональными данными российских граждан и компоненты инфраструктуры, отвечающие за их обработку, на территории РФ (пункт действует с законодательными ограничениями, которые могут быть применимы к полному набору данных и организации).
Достаточно разместить базу данных с персональными данными российских граждан и компоненты инфраструктуры, отвечающие за их обработку, на территории РФ (пункт действует с законодательными ограничениями, которые могут быть применимы к полному набору данных и организации).
Как облачная платформа помогает выполнять требования по защите?
Дата-центры Yandex Cloud расположены на территории РФ, их инфраструктура отвечает всем требованиям 152-ФЗ. Вам только останется обеспечить соответствие прикладной части вашей системы, выстроить ряд процессов и написать документацию. Эти задачи можно поручить нашим партнёрам.
Дата-центры Yandex Cloud расположены на территории РФ, их инфраструктура отвечает всем требованиям 152-ФЗ. Вам только останется обеспечить соответствие прикладной части вашей системы, выстроить ряд процессов и написать документацию. Эти задачи можно поручить нашим партнёрам.
Какую ответственность по защите персональных данных несёт облачный провайдер?
Ответственность провайдера различается в зависимости от того, какую модель облачных сервисов использует клиент: (IaaS — инфраструктура как услуга, PaaS — платформа как услуга, SaaS — программное обеспечение как услуга) и имеющихся у облачного провайдера защитных механизмов и политик.
Для IaaS: провайдер отвечает за физическую безопасность и отказоустойчивость самой платформы, защищает сеть, собирает и анализирует события безопасности гипервизоров и других компонентов инфраструктуры.
Для PaaS/SaaS: провайдер обеспечивает защиту компонент PaaS/SaaS-сервисов. Например, провайдер защищает виртуальные машины сервиса, выполняет резервное копирование базы данных и шифрует пользовательские данные, помещённые в облако 152-ФЗ.
Ответственность провайдера различается в зависимости от того, какую модель облачных сервисов использует клиент: (IaaS — инфраструктура как услуга, PaaS — платформа как услуга, SaaS — программное обеспечение как услуга) и имеющихся у облачного провайдера защитных механизмов и политик.
Для IaaS: провайдер отвечает за физическую безопасность и отказоустойчивость самой платформы, защищает сеть, собирает и анализирует события безопасности гипервизоров и других компонентов инфраструктуры.
Для PaaS/SaaS: провайдер обеспечивает защиту компонент PaaS/SaaS-сервисов. Например, провайдер защищает виртуальные машины сервиса, выполняет резервное копирование базы данных и шифрует пользовательские данные, помещённые в облако 152-ФЗ.
Какую ответственность по защите персональных данных несёт клиент?
Клиент должен контролировать права доступа к ресурсам, управлять ими таким образом, чтобы не допустить несанкционированного доступа. Как в локальных, так и в облачных моделях компании сами несут ответственность за то, чтобы данные были маркированы и правильно классифицированы для выполнения любых обязательств по соответствию нормативным требованиям.
Ответственность клиента также различается в зависимости от модели использования им облачных сервисов (IaaS — инфраструктура как услуга, PaaS — платформа как услуга, SaaS — программное обеспечение как услуга). При использовании облачных сервисов по модели IaaS пользователи должны отвечать за безопасность гостевых машин, а также осуществлять резервное копирование виртуальных машин, защищать виртуальную сеть, контролировать доступ к ресурсам и принимать меры по защите учётных записей пользователей облака.
При использовании управляемых сервисов (PaaS/SaaS) клиент обязан классифицировать данные, обеспечить разграничение доступа к данным, настроить процессы для их защиты, а также отвечать за управление своими пользователями и конечными устройствами.
Размещая персональные данные в облаке 152-ФЗ, вы продолжаете оставаться владельцем данных и должны выполнять все обязанности оператора. Например, собирать согласия на обработку персональных данных, уведомлять Роскомнадзор об обработке, моделировать угрозы для своих информационных систем.
Вы можете делать это самостоятельно или с помощью наших партнёров, работающих в сфере информационной безопасности.
Клиент должен контролировать права доступа к ресурсам, управлять ими таким образом, чтобы не допустить несанкционированного доступа. Как в локальных, так и в облачных моделях компании сами несут ответственность за то, чтобы данные были маркированы и правильно классифицированы для выполнения любых обязательств по соответствию нормативным требованиям.
Ответственность клиента также различается в зависимости от модели использования им облачных сервисов (IaaS — инфраструктура как услуга, PaaS — платформа как услуга, SaaS — программное обеспечение как услуга). При использовании облачных сервисов по модели IaaS пользователи должны отвечать за безопасность гостевых машин, а также осуществлять резервное копирование виртуальных машин, защищать виртуальную сеть, контролировать доступ к ресурсам и принимать меры по защите учётных записей пользователей облака.
При использовании управляемых сервисов (PaaS/SaaS) клиент обязан классифицировать данные, обеспечить разграничение доступа к данным, настроить процессы для их защиты, а также отвечать за управление своими пользователями и конечными устройствами.
Размещая персональные данные в облаке 152-ФЗ, вы продолжаете оставаться владельцем данных и должны выполнять все обязанности оператора. Например, собирать согласия на обработку персональных данных, уведомлять Роскомнадзор об обработке, моделировать угрозы для своих информационных систем.
Вы можете делать это самостоятельно или с помощью наших партнёров, работающих в сфере информационной безопасности.
Полезные ресурсы
Чек-лист: новые требования 152‑ФЗКонтрольный список, который позволит проверить, соответствует ли ваша инфраструктура новым требованиям ФЗ-152.
Действия клиентов по защите персональных данныхПро обязанности и действия клиента и провайдера, необходимые для выполнения требований законодательства по защите персональных данных.
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