Индивидуальные условия конкурса «Yandex Cloud: Камчатка» (далее — Конкурс)
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Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Облако», 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16.
Участником Конкурса может быть дееспособное физическое лицо, достигшее восемнадцати лет, являющееся гражданином Российской Федерации.
Партнёром Конкурса является Индивидуальный предприниматель Ягупов Станислав Романович, 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д. 10, кв. 49.
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Целью проведения Конкурса является: популяризация знаний о важных фактах, связанных с пеплопадом, которые в том числе смогут помочь при планировании путешествий.
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Место проведения конкурса: территория Российской Федерации.
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Для Конкурса установлены следующие сроки:
4.1. Объявление о начале Конкурса: 12 часов 00 минут «19» марта 2024 года.
4.2. Проведение Конкурса: с 19 марта 2024 года по 29 марта 2024 года.
4.3. Подведение итогов Конкурса и объявление Победителей: 29 марта 2024 года.
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Принимая участие в конкурсе Участник ознакомлен и согласен с Общими условиями конкурса, размещёнными в сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/competition_generalterms/ и с индивидуальными условиями конкурса, размещёнными в сети Интернет по адресу: https://yandex.cloud/ru/ulovimye-chasticy-terms.
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Конкурсное задание и порядок определения Победителей.
6.1. Для участия в Конкурсе потенциальному Участнику необходимо перейти в чат‑бота в Telegram, запустить его системной кнопкой мессенджера и получить приветственный копирайт, который содержит информацию об игре и призах, а также инлайн‑кнопки «Играть», «Узнать о проекте» и «Пригласить друзей».
Юзернейм бота: @ulovimye_chasticy_bot
Название бота: Уловимые частицы
Потенциальному Участнику также открывается возможность скопировать свою реферальную ссылку и отправить её другу. В этом случае Участнику будут начислены дополнительные 100 баллов.
Пользовательская реферальная ссылка формируется на основании ссылки для запуска чат‑бота с персональным идентификатором пользователя (telegram_id) по принципу: http://t.me/ulovimye_chasticy_bot?start=(telegram_id).
В веб-приложении пользователю необходимо очистить от пепла места на Камчатке. Для пользователя доступны пять локаций (пять уровней). В результате игровой сессии сохраняется наилучший результат пользователя, чтобы участвовать в розыгрыше призов.
При открытии приложения Участнику открывается загрузочный экран, на котором изображён логотип, название игры и динамическая анимированная метла, которая по степени загрузки игры очищает экран от пепла движением влево‑вправо.
После окончания загрузки автоматически открывается следующий экран, являющийся экраном с правилами. Он состоит из 3 слайдов с различными картинками и копирайтами, которые содержат подробное описание игрового процесса и сменяются по кнопке «Далее». На последнем слайде находятся две кнопки — для копирования реферальной ссылки и для перехода к основному экрану.
Экран с правилами открывается после экрана загрузки только при первом открытии веб-приложения. При последующих открытиях веб-приложения пользователь после экрана загрузки попадает на основной экран, а в раздел с правилами может перейти с помощью кнопки на основном экране.
6.2. Победители определяются следующим способом: механика выбора победителей осуществляется путём отправки сообщений всем запустившим чат‑бота пользователям с итогами розыгрыша призов по завершению конкурсной механики приложения.
В таблицу лидеров попадает наилучший результат того или иного Пользователя. В один день за все пять уровней Пользователь может набрать определённое количество баллов . Результат фиксируется в таблице. На следующий день Пользователь набирает иное количество, превышающее баллы предыдущего дня, и результат в таблице меняется на наивысший.
В последний день акции Организатор подводит итоги путём открытия административной панели и выделением в ней всего 50 (пятидесяти) пользователей, чей лучший результат вошёл в топ‑50.
Данный перечень (топ‑50) делится надвое, первые (1–25) получают один приз, вторые (26–50) — другой приз.
6.3. Победители Акции уведомляются о победе посредством административной панели. После окончания акции, Организатор рассылает пользователям сообщения в чат‑бот. Сообщение будет следующего типа:
«Благодарим вас за участие в игре! Надеемся, что игра была полезной, и вы узнали больше о проблеме пеплопада на Камчатке.
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6.4. Приняв участие в Конкурсе, Участник даёт согласие на обработку Организатором/Партнёром персональных данных, указанных Участником при регистрации в Конкурсе, а именно: ФИО, telegram_id, а также иных персональных данных, направляемых Участником Организатору/Соорганизатору в рамках Конкурса, в том числе на совершение Организатором/Соорганизатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных», любыми способами в целях регистрации Участника, обеспечения его участия в Конкурсе, обработке его результатов, подведения итогов и вручения Призов, обратной связи с Участником по вопросам участия в Конкурсе.
Данное согласие действует в течение 3 (трёх) лет. Финалисты и Победители дают согласие на публикацию их фамилии, имени, отчества, фотографии и биографии на сайте Организатора/Соорганизатора.
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Призы.
7.1. Каждый Победитель получает один из следующих призов: Топ‑25 получают промокод — Скидка 20%.
Максимальная скидка 2000 рублей. Действует в мобильном приложении Яндекс Путешествий и на сайте Яндекс Путешествий один раз на бронирование отеля. При применении промокода баллы Плюса за бронирование не начисляются. Срок действия промокода: до конца 2024 года.
Победители с 26 по 50 места получают промокод — Скидка 10%. Максимальный размер скидки 1000 рублей. Действует на бронирование отеля один раз только в мобильном приложении «Яндекс Путешествия». Срок действия промокода: до конца 2024 года.
7.2. Количество Призов составляет 50 штук.
7.3. Призы предоставляются Организатором Конкурса.
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Объявление победителей. Порядок вручения Призов.
8.1. Организатор объявляет Победителей следующим способом: объявление победителей осуществляется путём отправки сообщений всем запустившим чат‑бота пользователям с итогами розыгрыша призов по завершению конкурсной механики приложения.
8.2. Призы вручаются Победителям следующим способом: путём рассылки призов от лица Организатора в адрес победителей.