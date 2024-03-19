Конкурсное задание и порядок определения Победителей.

6.1. Для участия в Конкурсе потенциальному Участнику необходимо перейти в чат‑бота в Telegram, запустить его системной кнопкой мессенджера и получить приветственный копирайт, который содержит информацию об игре и призах, а также инлайн‑кнопки «Играть», «Узнать о проекте» и «Пригласить друзей».

Юзернейм бота: @ulovimye_chasticy_bot

Название бота: Уловимые частицы

Потенциальному Участнику также открывается возможность скопировать свою реферальную ссылку и отправить её другу. В этом случае Участнику будут начислены дополнительные 100 баллов.

Пользовательская реферальная ссылка формируется на основании ссылки для запуска чат‑бота с персональным идентификатором пользователя (telegram_id) по принципу: http://t.me/ulovimye_chasticy_bot?start=(telegram_id).

В веб-приложении пользователю необходимо очистить от пепла места на Камчатке. Для пользователя доступны пять локаций (пять уровней). В результате игровой сессии сохраняется наилучший результат пользователя, чтобы участвовать в розыгрыше призов.

При открытии приложения Участнику открывается загрузочный экран, на котором изображён логотип, название игры и динамическая анимированная метла, которая по степени загрузки игры очищает экран от пепла движением влево‑вправо.

После окончания загрузки автоматически открывается следующий экран, являющийся экраном с правилами. Он состоит из 3 слайдов с различными картинками и копирайтами, которые содержат подробное описание игрового процесса и сменяются по кнопке «Далее». На последнем слайде находятся две кнопки — для копирования реферальной ссылки и для перехода к основному экрану.

Экран с правилами открывается после экрана загрузки только при первом открытии веб-приложения. При последующих открытиях веб-приложения пользователь после экрана загрузки попадает на основной экран, а в раздел с правилами может перейти с помощью кнопки на основном экране.

6.2. Победители определяются следующим способом: механика выбора победителей осуществляется путём отправки сообщений всем запустившим чат‑бота пользователям с итогами розыгрыша призов по завершению конкурсной механики приложения.

В таблицу лидеров попадает наилучший результат того или иного Пользователя. В один день за все пять уровней Пользователь может набрать определённое количество баллов . Результат фиксируется в таблице. На следующий день Пользователь набирает иное количество, превышающее баллы предыдущего дня, и результат в таблице меняется на наивысший.

В последний день акции Организатор подводит итоги путём открытия административной панели и выделением в ней всего 50 (пятидесяти) пользователей, чей лучший результат вошёл в топ‑50.

Данный перечень (топ‑50) делится надвое, первые (1–25) получают один приз, вторые (26–50) — другой приз.

6.3. Победители Акции уведомляются о победе посредством административной панели. После окончания акции, Организатор рассылает пользователям сообщения в чат‑бот. Сообщение будет следующего типа:

«Благодарим вас за участие в игре! Надеемся, что игра была полезной, и вы узнали больше о проблеме пеплопада на Камчатке.

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6.4. Приняв участие в Конкурсе, Участник даёт согласие на обработку Организатором/Партнёром персональных данных, указанных Участником при регистрации в Конкурсе, а именно: ФИО, telegram_id, а также иных персональных данных, направляемых Участником Организатору/Соорганизатору в рамках Конкурса, в том числе на совершение Организатором/Соорганизатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных», любыми способами в целях регистрации Участника, обеспечения его участия в Конкурсе, обработке его результатов, подведения итогов и вручения Призов, обратной связи с Участником по вопросам участия в Конкурсе.

Данное согласие действует в течение 3 (трёх) лет. Финалисты и Победители дают согласие на публикацию их фамилии, имени, отчества, фотографии и биографии на сайте Организатора/Соорганизатора.